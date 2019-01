Hace 12 años no existían celulares de pantalla táctil. Los teléfonos móviles que acaparaban los bolsillos de todas partes del mundo contaban con teclados físicos, conexión a internet precaria y ofrecían un user experience bastante pobre. Todo cambió el 9 de enero del 2007, un día como hoy, cuando Steve Jobs se presentó en el Moscone Center de San Francisco con un aparatito nunca antes visto. Algunos no se lo tomaron en serio, pero el genio de Apple estaba en lo cierto: "Hoy presentamos un producto revolucionario", dijo con su 'look' simple de siempre: polo negro y jean.

El primer Iphone es obsoleto al lado del último Iphone X, pero la esencia se mantiene. Verlo jugar con las fotografías, hacer zoom con los dedos, pasar de una a otra imagen con un solo movimiento lateral, además del novedoso formato de las aplicaciones, las cuáles se podían ordenar y cambiar de sitio al gusto de cada quien, fue toda una novedad que hasta hoy perdura. Han cambiado las velocidades y se han sofisticado las cámaras y otros componentes. Pero importa qué marca de celular uses, en todos se puede hacer lo mismo que Steve Jobs demostró ese 9 de enero.

Jobs dijo que se no trataba de un solo producto, sino que eran tres en uno. "Hoy es el día que llevaba esperando dos años y medio. Tres cosas: un iPod con pantalla panorámica y controles táctiles, un revolucionario teléfono móvil, y un revolucionario dispositivo para comunicarse por Internet. Un iPod, un teléfono, un dispositivo para comunicarse por Internet. ¿Lo entienden? No son tres dispositivos distintos. Es un solo dispositivo", aseguró.

¿Qué ha cambiado desde entonces? Varias cosas, pero principalmente dos. Apple creó una nueva forma de negocio con el App Store. Este mercado, en el que están inmersos otros grandes fabricantes de celulares, genera más de 65 mil millones de dólares anuales y ha cambiado el mundo de los desarrolladores en todo sentido. El otro punto tiene que ver con los accesorios para los teléfonos, el cual genera más de 85 mil millones al año.

Hoy, gracias a Apple, los celulares son mucho más que teléfonos móviles. Son cámaras fotográficas, organizadores de trabajo, pantallas para ver películas y/series, y diez (o veinte) cosas más que no tienen que ver con hacer una llamada. Gracias, Steve Jobs.

Características del primer Iphone

-Pantalla: 3.5 pulgadas

-Cámara: 2 MP

-Procesador: 412 Mhz

-Memoria RAM: 128 MB

-Almacenamiento: de 4 a 16 gb

Características del Iphone X (último modelo)

-Pantalla: 5.8 pulgadas

-Cámara: 12 MP

-Procesador: Apple A11 Bionic

-Memoria RAM: 3 GB

-Almacenamiento: 64 a 256 GB