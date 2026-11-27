Este gesto llegó a millones de personas que vieron en vivo cómo el máximo líder de la Iglesia católica tomaba una regadera y rociaba con agua a este árbol conocido como el gigante del bosque, pues, en las mejores condiciones, puede alcanzar tamaños colosales. Aunque actualmente existen ejemplares milenarios, el shihuahuaco es víctima de la ambición por su madera, que lo ha colocado en peligro de desaparecer, como en su momento pasó con la caoba y el cedro. En pocos minutos frente al shihuahuaco, el Papa envió al mundo un mensaje de conservación de la Amazonía, su biodiversidad y las vidas que dependen de ella.

Imagen del 15 de noviembre durante la visita de León XIV a la Catedral de la Inmaculada Concepción, en Pucallpa. Lo vemos regando un shihuahuaco. / Vicariato apostólico de pucallpa

No es la primera vez que Robert Prevost hace referencia a este árbol. En marzo de este año envió un videomensaje a la VI Conferencia Eclesial de la Amazonía, reunida en Bogotá, comparando el anhelo de la Iglesia por convertirse en un refugio para la humanidad, como sucede con el shihuahuaco: “Es verdad, algo nuevo está naciendo —dijo—. Todavía es frágil, pero ya está en proceso. Quizá imperceptible, pero como el germen del árbol shihuahuaco, el ‘gigante de la selva’, que crece notablemente lento y se vuelve capaz de vivir más de mil años. Un coloso de decenas de metros de altura y copa amplia, que equivale a ser un lugar seguro para águilas, tucanes, guacamayos, titíes, sakis y ardillas, y se convierte en un ecosistema en sí mismo”. En este mensaje agregó que, así como el árbol, “la Iglesia desea ser un signo de unidad en la diversidad y refugio seguro, que genera y protege la vida”.

En Pucallpa, el Papa dejó en la memoria de sus habitantes una de las misas más significativas de la gira. En la imagen lo vemos junto a líderes indígenas. Sus mensajes fueron de alerta ante la destrucción ambiental y la importancia del bosque. / SIMONE RISOLUTI

Para Rocío Espinosa, una de las fundadoras de Arbio Perú, organización dedicada a la protección del shihuahuaco y la conservación del bosque amazónico en la cuenca del río Las Piedras, en Madre de Dios, escuchar al Papa celebrando estos mensajes es como una muestra de un cambio en el mundo: “Y qué bonito que ese cambio venga a través de esta conexión con la naturaleza de la que estamos tan apartados”, reflexiona Rocío, quien, junto a sus hermanas Tatiana y Gianella Espinosa, formó hace 16 años Arbio Perú.

Peligros al paso

Desde un bosque de cerca de mil hectáreas ubicado a unas cinco horas de distancia desde Puerto Maldonado, por carretera y después en bote, la ingeniera forestal Tatiana Espinosa nos cuenta que este territorio protegido por Arbio Perú tiene 200 shihuahuacos censados y georreferenciados. Los monitorean, saben su edad, su altura o si tienen nidos en sus ramas. “Nos hemos dado cuenta de que están comenzando a florear”, anuncia Tatiana con emoción. Sus flores están a unos 50 metros de altura, por lo que se observan solo con binoculares.

La ingeniera forestal de Arbio Perú, Tatiana Espinosa, en lo que fue un bosque en Madre de Dios. / Gianella Espinosa

Esta inmensa concesión del Estado está al cuidado de un equipo de 12 personas. Para financiar su trabajo deben realizar activaciones y aliarse con las empresas privadas que adoptan hectáreas y árboles como el shihuahuaco. Antes, Tatiana podía vivir allá; ahora, debido a los peligros, ha regresado a la capital. La tala indiscriminada para la extracción de madera y el establecimiento de monocultivos, las invasiones, la caza y la minería acaban con el bosque y sus especies cada día más rápido. Los shihuahuacos están entre los más afectados. Tatiana sostiene que a este bosque no llega la policía ni el Estado. Sus principales aliados son las comunidades cercanas y centros poblados con los que trabajan en cooperación, así como con escuelas donde dictan talleres de educación ambiental.

Troncos del shihuahuaco transportados en camión. Su madera, conocida como ‘iron wood’, es tan pesada que no flota y se debe trasladar vía terrestre. / Paolo Aguilar

Un ecosistema en sí mismo

Los gigantes del bosque pueden alcanzar los 60 metros de altura: pertenecen a una de las especies más altas. Crecen muy lentamente y son tan duros que son apreciados por la industria maderera, especialmente la de pisos de parquet. Solo para tener una idea: un tronco de este árbol demora 700 años en alcanzar un metro de diámetro. Son una obra de arte del tiempo y la naturaleza, un monumento vivo que puede ser destruido en dos horas, principalmente para la exportación de su madera. En nuestros bosques se están talando árboles milenarios para venderlos ante la alta demanda, sin detenernos a pensar en todo lo que implica perder uno solo de estos ejemplares. No hay suficentes árboles jóvenes que reemplacen a los más antiguos; es decir, se están terminando y no alcanza el tiempo para reforestar.

Por su gran tamaño, el águila harpía necesita de las ramas gruesas y fuertes del shihuahuaco para poder anidar en las alturas. / Michael_Tweddle

Esta especie es la base del equilibrio del ecosistema, ya que incluso árboles más jóvenes dependen de ella para sobrevivir. Sus raíces, con forma de cuevas, cobijan poblaciones de murciélagos. En los huecos de las ramas caídas de ejemplares de más de 400 años anidan guacamayos. Solo sus robustas ramas pueden sostener los nidos y el peso del águila harpía, el ave rapaz más grande del continente americano. Los añujes y las sachavacas consumen sus semillas. Además, estos árboles acumulan carbono. Por eso, cada shihuahuaco que se tala es irremplazable: es urgente reconocer su valor y tomar medidas concretas para su preservación. ​//