Las fundadoras Vane Rossi y Angie Yépez, y la coordinadora Nicol Munayco, forman el equipo de Emprendelab Mujer.

Liderada por las comunicadoras Angie Yépez (48) y Vanessa Rossi (38), esta comunidad nació en pandemia ante la necesidad de crearse una fuente de ingresos: “A fines de 2020, en un momento en que muchas personas se quedaron sin trabajo, nos dimos cuenta de lo importante que era sentir el apoyo de otras personas al emprender”, recuerda Angie. Ella había perdido su trabajo y estaba animando a su amiga de años, Vane, a crear un negocio juntas. Al mismo tiempo, siempre habían compartido el interés de ayudar a la sociedad: “Miramos a nuestro alrededor y vimos que hay más personas que están como nosotras, quizá sin trabajo y con algo de dinero, pero no saben si invertir o no. Muchas son mamás y tienen un don que no saben dar a conocer para poder generar un ingreso”.

Al nacer Emprendelab Mujer, primero se formó una gran comunidad virtual con proyectos personales y muchas ganas de aprender. Actualmente, son 150 mujeres activas con negocios de accesorios para mascotas, productos y cosmética natural, arte, café, etc. y un buen grupo que todavía no sabe en qué emprender. Tienen entre 20 y 79 años, con lo que se demuestra que para comenzar no hay límite de edad.

“Hay muchas iniciativas para emprendedores, incluso del Estado, con talleres y capacitaciones constantes, pero no se oye del cuidado de la salud mental o el bienestar como una parte integral del emprendedor. Al final, el emprendedor es un recurso humano que se agota”, sostiene Vane. Se trata de mujeres que deben afrontar brechas económicas, no todas tienen una profesión: son amas de casa o tienen familiares a su cuidado.

En Emprendelab Mujer, además de acompañar a su comunidad con herramientas para conocer cada una el perfil de su propio negocio y cómo sostenerlo en el tiempo, priorizan el bienestar. A través de talleres, ‘workshops’ y dinámicas grupales, les enseñan a manejar el estrés, no caer en el ‘burn out’, reforzar las habilidades blandas y a enfrentar inseguridades y miedos. Se concentran en fortalecer el propósito de cada una como emprendedoras, para conocerse una misma y potenciar sus habilidades. Se generan espacios de networking en los que todas se inspiran, aprenden de las experiencias de las demás y forjan buenas amistades.

Amigas y negociantes

Melissa Ríos (28), Mónica Ghersi (46) y Milagros Medina (52), son tres amigas que se conocieron en esta comunidad. Para ellas, esta ha sido una carrera solitaria que en comunidad se hace más llevadera. Tienen un grupo de WhatsApp donde todas participan. Promocionan sus ofertas, comparten dudas y difunden nuevas actividades para su desarrollo profesional.

Melissa Ríos tiene 28 años y creó su propio negocio de venta de collares de cuarzo Mellow Mashmellow. Se encuentra en Instagram como @mellow.mashmellow.

Para su negocio de venta de collares de cuarzos, Melissa está aprovechando las asesorías en márketing y negocios con especialistas. Su objetivo con su emprendimiento, Mellow Mashmellow, es ayudar a más mujeres en su evolución espiritual y conectar consigo mismas a través de sus cuarzos. Piensa crecer produciendo collares y pulseras, también. “Nos ayudamos entre todas para que podamos crecer”, afirma Melissa.

A Mónica Ghersi, aprender la técnica del macramé le sirvió como una terapia tras el duelo de la pérdida de su hermana y quiso compartir este conocimiento con más mujeres. En Nudoterapia, Mónica enseña a decenas de mujeres, quienes no solo pueden crear carteras, manteles, bolsos y lo que se les ocurra, sino que crean también amistades y conversan libremente. “En el camino, encontré una oportunidad de negocio. Dejé un trabajo seguro y alquilé el departamento de al lado para dictar talleres de lunes a sábado. Emprender puede ser muy intuitivo y solitario, no tenía con quién validar mis ideas, por eso acudo a mi comunidad de Emprendelab Mujer. En el grupo se crean alianzas y oportunidades de negocios”.

Mónica Ghersi (46) encontró en el macramé no solo una terapia, sino una oportunidad para generar ingresos dictando talleres. Encuéntrala en IG: @nudo.terapia.

Iniciar un negocio propio también fue difícil para Milagros Medina: “Después de 10 años como asistente de la secretaría general de una universidad, me quedé sin chamba, y mi edad se convirtió en una barrera para poder encontrar trabajo porque la competencia está fuerte”. Así comenzó a impulsar Mili Mili Art, una tienda de arte y manualidades. “No me muevo mucho en redes porque todavía me cuesta, pero sí ofrezco productos. Me estoy formando en arteterapia porque siento que el arte me está ayudando a sanar después de haberme quedado sin trabajo y a recuperar mi estabilidad emocional”, nos dice Milagros.

A Milagros Medina (52) siempre le gustó el arte, pero fue al perder su trabajo de 10 años cuando apostó por su negocio propio en Mili Mili Art (IG: @milimiliart_).

A fin de continuar con sus actividades gratuitas, Emprendelab Mujer está en la búsqueda de financiamiento de empresas, gobiernos regionales o marcas que quieran sumarse. El objetivo es que muchas más emprendedoras tengan acceso a información necesaria para potenciar sus capacidades y creatividad. //