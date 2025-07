Nadie sabe quién es. No tiene nombre, ni firma, ni cara. Pero cuando un trabajo del escurridizo Banksy aparece en alguna pared, en algún rincón del planeta, la calle se detiene, la prensa se dispara y el asombro irrumpe. Basta un esténcil —un niño que lanza flores, una niña que deja escapar su globo— para que los transeúntes reconozcan la ternura, la ironía y la crítica mordaz de un artista del que solo se sabe que nació en Bristol, Reino Unido.

En Lima, donde la violencia se acumula a diario como papeles viejos en una esquina, un concurso organizado por Roma Entertainment y la Municipalidad de Lima convocó a más de cien artistas urbanos decididos a hablarle al país desde las paredes. “Buscando al Banksy peruano” fue un llamado a reinterpretar el estilo del británico o crear, desde esa misma lógica, obras capaces de incomodar, denunciar o despertar conciencias. Muchos de los trabajos apuntaron con firmeza al malestar nacional: la corrupción, la inseguridad, el desgano colectivo. Porque si algo enseñó Banksy es que un muro puede ser más punzante que cualquier editorial.

Banksy ha utilizado la imagen de ratas durante mucho tiempo para hacer comentarios políticos o sociales, como en esta obra de 2004 que ha sido marcada por otro grafitero.

El ganador fue Ítalo Flores. Artista escultor, docente de la PUCP y director de Creatura Studio junto a su esposa, Flores sintió que esta era la oportunidad para expresarse sobre el país con pintura. “Veía que todo el mundo comentaba sobre lo que está pasando, la violencia, pero no todos lo hablamos y me incluyo. Como artista no me he manifestado ni con un post, ni con una imagen”.

Flores decidió plasmar su punto de vista y en pocas horas, con ayuda de su esposa, pintó “Ardamos de amor y no de violencia”. La imagen es elocuente: un bus envuelto en llamas debajo del cual, como sombra, se proyecta la silueta negra del mapa del Perú. Sobre la carrocería de este vehículo vandalizado arden íconos de ‘likes’ y ‘views’, y sobre la ventana delantera se ve la cifra “33 millones”, que es la población del país. «La crítica que he notado es que mucho de nuestra participación ciudadana se ha reducido a lo mínimo, que es poner un ‘like’ o un corazón de apoyo en Instagram», explica.

Como artista urbano, Italo Flores prefiere el uso del stencil, aunque también puede usar rodilla, aerosol o pincel. Foto: Joel Alonzo/GEC / JOEL ALONZO

De fondo, su técnica híbrida: esténcil para la velocidad, rodillo para la escala —un legado de Wan, el muralista que le enseñó a dibujar de pie y con el brazo extendido como si blandiera un lápiz gigante.

El parque La Muralla, lugar escogido para el concurso, se convirtió en un gran atelier entre el 1 y el 10 de junio. Allí, artistas finalistas como Ítalo Flores, Big Rex y Arte Chalaco, entre otros, pintaron frente a un jurado compuesto por Malena Santillana, Conrad Flórez y Paulo Virreyra, y ante la mirada curiosa de los transeúntes.

“El futuro nació muerto”, obra del artista urbano Big Rex, obtuvo el segundo lugar en el concurso.

La clausura, el 15 de junio, fue una celebración que reunió a la prensa, autoridades e invitados, y cerró con un número de danza aérea a cargo de Los Ángeles de Arena, el elenco de Vania Masías.

El tercer lugar fue para el artista que firmó como “Arte Chalaco”. Puedes encontrarlo en Instagram como @arte_chalaco.

Aunque no se inició con grafitis en la adolescencia, Ítalo Flores llegó al muralismo desde una vía más estructurada y reflexiva. Le gusta pensar mucho en una obra antes de plasmarla. Su experiencia con el arte urbano se consolidó entre 2015 y 2020, cuando dirigió un centro cultural en el corazón de Lima que funcionó como punto de encuentro para artistas locales urbanos. Allí conoció a muralistas de barrio que le enseñaron la técnica del rodillo con extensor: pintar a gran escala desde el suelo, como si se dibujara con un lápiz gigante.

“Buscando al Banksy peruano” ha sido una forma de preparar el terreno para el inminente desembarco de “Inside Banksy”, la exposición inmersiva que ya pasó por París, Londres y Ciudad de México. El visitante recorrerá proyecciones 360°, salas de espejos, grafiti digital y experiencias de realidad virtual con Oculus 3D. Obras icónicas como “Girl with Balloon” o “Flower Thrower” se reconstruyen para que el público observe, participe, pinte y cuestione.

Al igual que otras muestras inmersivas —Van Gogh, Frida Kahlo—, la propuesta busca sensibilizar al espectador mediante una muestra multimedia que combina música e imagen al servicio de uno de los artistas más comentados de nuestro tiempo.