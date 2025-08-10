Diana Gonzales Obando
Diana Gonzales Obando

Escucha la noticia

00:0000:00
¿Qué está matando a las picanterías peruanas?: cómo la chicha de jora desaparece en silencio, el camarón corre peligro y por qué se culpa al auge del turismo
×
🎧 Escucha esta noticia para estar siempre
informado
×
⚡ Entérate de lo más importante en segundos
Resumen de la noticia por IA
¿Qué está matando a las picanterías peruanas?: cómo la chicha de jora desaparece en silencio, el camarón corre peligro y por qué se culpa al auge del turismo

¿Qué está matando a las picanterías peruanas?: cómo la chicha de jora desaparece en silencio, el camarón corre peligro y por qué se culpa al auge del turismo

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Existe una preocupación genuina en la picantería peruana. Representantes de esta sabrosa cocina peruana elaborada con técnicas de antaño, como Mónica Huerta de la Nueva Palomino y miembro de la Sociedad Picantera de Arequipa; y José Luján y Diana Samanez, de Cusqueñísima, se mostraron intranquilos en el reciente aniversario de esta última por dos motivos que están afectando la naturaleza de las picanterías de cada región: la ausencia de chicha y del camarón.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC