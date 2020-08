“El efecto que los libros tienen en mí se queda conmigo por siempre”

Gonzalo Torres, actor y comunicador

El primer libro que leí conscientemente –como les ocurrió a muchos– fue Mi planta de naranja lima. Recuerdo muy bien los sentimientos que me provocó: tristeza, soledad, cariño. Eso es algo que se ha repetido a lo largo de mi vida con las lecturas que he podido disfrutar: desde El Principito hasta El perfume de Patrick Suskind o El mundo de Sofía de Jostein Gaarder. El efecto que tienen en mí se queda conmigo por siempre. Mi padre fue un gran lector y tuvimos la suerte de tener una biblioteca interesante en casa; colecciones de cuentos y enciclopedias llenas de curiosidades (El tesoro de la juventud era un clásico en esos años), con temas que siempre me fascinaron. Hoy ese interés tiene que ver con Lima y muchas de sus historias escondidas. Precisamente, antes de la cuarentena me compré tres libritos escritos por Federico Elguera, ex alcalde de Lima que usaba un seudónimo para sus textos: el Barón de Keef. En ellos narra varios episodios de la cultura limeña de los años 20, con una visión crítica.

Pero, más allá de leer, este tiempo también me ha permitido escribir un libro propio. Se trata de un cuento llamado El jirón de Abraham –hecho a través del Fondo Editorial de Emilima– con el Jirón de la Unión como protagonista. En él, un niño hace una caminata a lo largo de este emblemático espacio, y se va encontrando con anécdotas en cada rincón. La idea es que los chicos y chicas se interesen más por nuestra ciudad y el patrimonio que tenemos, algo que me ocurrió a mí desde niño, justamente, gracias a la lectura.

“Quizá mañana los libros no salven la vida ”

Amador Chebo Ballumbrosio, músico y docente

La lectura es un ejercicio que tenemos que hacer todos, desde chicos hasta grandes. A mí me ha ayudado a sobrellevar este encierro; si no tengo un libro, algo a qué acudir para ejercitar mi mente, dejo de estar activo y equilibrado emocionalmente. Desde marzo he tenido que redescubrir la educación a través de la empatía, un tema que me interesó muchísimo. Así, tuve que buscar nuevas maneras de llegar a mis alumnos virtualmente mediante juegos. Tengo que ser muy creativo cuando estoy en línea con los chicos, inventarme historias que incluyen hasta superhéroes. Mediante la lectura desarrollamos estas actividades, que pueden sonar bobas, pero que finalmente tienen un principio.

He acudido a leer a José Luis Mejía y Esperando el elefante, un libro que me saca de prisión porque el encierro es eso. No has cometido nada, pero eres testigo de algo que está pasando con el mundo. Mejía tiene un ritmo de escritura, una melodía que me hace estremecer; se me escarapela el cuerpo cuando cito sus décimas. También he leído Mujeres del Perú y, por último, un libro sobre la música champeta, que compré en el último viaje que hice antes de todo esto, a Cartagena de Indias. Soy testigo de estos saberes a través de la lectura; los libros quizá mañana nos salven la vida. Si no leemos, aunque sea unos párrafos, somos miniatura.

“Para relajarme, nada como los libros de jardines y diseño”

Inés Temple, especialista en reinserción laboral y marca personal

Estos meses de tanta incertidumbre me han llevado de regreso a algunos de esos libros que sé que me inspiran, me orientan e incluso me dan paz. El poder del ahora, de Eckhart Tolle es una obra maestra –tantas veces releída– que volvió a cumplir su función de ayudar a centrarme con una perspectiva más humana y espiritual. También lo hizo Tu poder invisible, de Geneviève Behrend, que me ayudó a focalizar mi mirada hacia el futuro y visualizar escenarios deseados para así tener una hoja de ruta en medio de tanto caos. Es un pequeño tesoro que leí hace muchos años y que siempre me acompaña. Asimismo, volví fascinada a Inés del alma mía, de Isabel Allende.

Por otro lado, estoy muy enfocada en entrenarme para poder aprender más y más rápido: hace años que no lo hago tanto como en estos últimos meses. Un libro muy útil que leí recién se llama Hábitos atómicos, de James Clear. También, pese a estar trabajando tantas horas cada día, leo muchos artículos y participo en webinars de liderazgo, humanidades, tecnología y arte. Para relajarme, nada como los libros de jardines y diseño.

“El fomento de la lectura debe ser una verdadera política de Estado”

Alberto de Belaunde, congresista

En estos meses de pandemia me he sentido muy acompañado por la literatura. Me ha permitido escapar por momentos de la complicada y estresante realidad, para refugiarme en historias conmovedoras. Entre ellas, Suite francesa, de Irène Némirovsky; La casa de los espíritus, de Isabel Allende; The Bell Jar, de Sylvia Plath; o los relatos recogidos en Maldita sea, de Julie de Trazegnies. Existe una red social para lectores, una suerte de Facebook para libros, llamado Goodreads, que también me ha permitido sentirme acompañado por otros amigos y curiosear qué andan leyendo.

La lectura nos hace bien. Ayuda a que desarrollemos la creatividad, el juicio crítico, el pensamiento abstracto. Pero, lo más importante de todo, es que la lectura nos permite desarrollar la tan necesaria empatía, haciéndonos vivir y sentir historias que no son las nuestras, pero que sentimos como propias. No es casualidad que seamos un país que lee poco y, al mismo tiempo, tengamos dificultad para convivir, para relacionarnos con los que son distintos de nosotros. Si queremos una sociedad más respetuosa y abierta a la diversidad, debemos asegurar que el fomento de la lectura –con bibliotecas públicas de ensueño– sea una verdadera política de Estado.

“La creatividad ha sido mi tema de estudio en este tiempo”

Pamela Rodríguez, artista

En esta cuarentena me cayó un libro que fue un regalo: El camino del artista, de Julia Cameron. Es una cosa particular, porque es un programa de 12 pasos –12 semanas– para recuperar tu propia creatividad. Al terminarlo, me di cuenta de que no era un libro excluyente ni exclusivo. Comienza hablando de las inseguridades y de las fortalezas, de todo lo que puede haber enfermado una mente creativa, y se va moviendo hacia la identidad. Te hace pensar qué es lo que quieres a través de ejercicios, pero tiene una parte mística porque es un camino espiritual.

Decidí avanzar desprejuiciadamente y confiar en él; es fantástico, lo encontré sobrenatural. La creatividad ha sido mi tema de estudio en este tiempo. Leí también Catching the Big Fish, sobre los procesos creativos de David Lynch, y The Untethered Soul, de Michael Singer. Más allá de ser un acto divino, la creatividad es un ejercicio de continuidad, de narrativa.

“Mis lecturas han estado relacionadas a entender mejor esta época”

Virgilio Martínez, cocinero

Me metí a ver un poco de sociopolítica, psicología y filosofía. Leí a Byung-Chul Han y La sociedad del cansancio; a Milton Friedman con Free to choose; y la triología de Yuval Noah Harari: Sapiens, Homo deus y 21 lecciones para el siglo XXI. Lo demás ha estado relacionado a ayudar a entender mejor esta época, con referentes actuales o del pasado.

He escuchado muchos podcasts y visto muchos documentales como inspiración. Cualquier fuente de conocimiento que venga no solo desde la cocina es vital hoy en día para nuestras decisiones o gestiones. Finalmente, me puse en orden con las lecturas de Jordan Peterson.

VIDEO RECOMENDADO

Libros recomendados por "Leer para vivir" 06/08/2020