Criada en la Lima migrante de finales de los años 90 e inicios de los 2000, siempre habitó en ella un gran sentido de la curiosidad, un hambre por saber aquellas historias que atesoraban sus abuelas, con ascendencia apurimeña, ayacuchana, arequipeña y huancavelicana.

Al indagar, sin embargo, fue aprendiendo desde muy chica que estas memorias no siempre eran edulcoradas, pues la migración con la que cargaba su familia, como muchas otras en la capital, incluía pasajes dolorosos.

“Salí de mi burbuja en pandemia, con la historia de mi abuela Rufina. En mi inocencia, y de broma, recuerdo haberle dicho: ‘Oye, mamita, ¿por qué te viniste a Lima? Ahora, mejor estaríamos pasando la cuarentena por allá en tu chacra’. Ella me respondió de una forma que no esperaba. Me contó su historia de migración sin tapujos. Una vivencia violenta y terrible, con muchas cosas que la obligaban a salir de su montaña. Ella vendió un chancho que cuidaba mucho y con ese dinero compró su pasaje y llegó a la capital”, comenta.

Actualmente, Yupanqui ha cumplido uno de sus más grandes sueños: vivir en la montaña de Cusco, a 3.600 m.s.n.m. con seis ‘hijos’ peludos. (Foto: Miguel Palomino)

Desde aquel momento, cambió su perspectiva. Indagó más en la historia familiar como si se tratara de curar una herida que había sido olvidada por mucho tiempo. “Eso me llevó a usar también una plataforma digital y empezar a compartir mi historia con gente desconocida. La respuesta fue de más personas con abuelas y abuelos que cargaban con historias de migración muy parecidas, no solo en Lima, sino también en urbes de otros países latinoamericanos. Hablarlo, para mí, es una forma de romper con los paradigmas de la migración del campo a la ciudad, reconociendo y respetando a los migrantes andinos al reivindicar su valentía”, explica la activista.

Alma activista -Además de su cuenta de contenido personal, hace un tiempo Yupanqui creó el medio independiente Sapiens Latinoamérica (@sapiens.lat) junto a su novio.



-Además de ser comunicadora autodidacta, destaca por compartir videos donde impulsa el ecoturismo en la región.



-Su sentido ecológico no solo trasciende a través de redes sociales, pues en su hogar cuenta también con una granja y comparte en comunidad la sostenibilidad.

HONRANDO SU IDENTIDAD

Desde que inició en redes sociales, uno de los videos más virales de Alessandra es aquel en que narra el descubrimiento de su verdadero apellido: Yupanqui. “Esa historia sí la sabían mis tíos, pero mi generación [mis primos], no. Todos preferían mantenerlo en silencio, como un pasaje que no valía la pena rebuscar”, comenta. Fue el menor de sus tíos quien le contaría el secreto: “Mi bisabuela paterna, que migra de Ayacucho a Lima, se enamora de un huancavelicano de apellido Yupanqui. Ella, pronto decide que ese no era un buen apellido para sus hijos, y decide invertir los apellidos. Así es como Guzmán llegó hasta mi DNI”, explica.

Uno de sus videos más virales es aquel en que navega por la búsqueda de su verdadero apellido, Yupanqui, cuando en su DNI figura Guzmán. para ello, indagó en la historia familiar, realizó viajes y contactó a expertos. (Foto: archivo personal)

Abrazando esa identidad que por mucho tiempo se mantuvo en un cajón, Alessandra hoy lleva orgullosamente Yupanqui junto a su nombre. “Mi familia ya no piensa que Yupanqui los hace sentir menos. De mi lado, estoy orgullosa de tener un apellido cargado de tanta historia y fuerza”, expresa.

Con mucho camino aún por recorrer, Alessandra ha dejado atrás la bulliciosa capital para volver al punto de partida de su historia, las montañas del Ande peruano. Vive a 3.600 m.s.n.m. y siente, además, que está continuando aquella historia que le fue arrebatada a sus abuelas con la migración.

“Aunque ya no quiere dejar Lima, cuando Rufina me visita puedo ver su paz, su alegría de volver a su hogar, a su montaña. De una forma u otra, siento que he podido a volver al lugar donde mi historia se inició, para reescribirla de una manera más justa y amable”, concluye. //

La creadora de contenido tiene seguidores no solo en el Perú, sino también en Argentina, Chile, México y Colombia, superando los 240 mil en Tiktok. (Foto: Miguel Palomino)

*Agradecimientos a Hair stylist: Karina Sian. Makeup: Patricia Mendoza. Indumentaria: Tejedoras Altoandinas Pallay Cusco. Sombrero: Apu Hats.