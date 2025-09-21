El estadounidense de ascendencia india que vino al Perú para abrir una mina de oro y acabó creando una web que trae al país lo que aquí no se consigue

El ecosistema digital está lleno de rostros que aparecen fugazmente en las redes sociales apenas encendemos el teléfono. Algunos intentan captar nuestra atención con un ‘hook’ breve; otros anuncian productos que prometen soluciones inmediatas. La mayoría pasa inadvertida. En ciertos casos, sin embargo, alguien logra quedarse en la memoria, ya sea por su carisma o por lo oportuno de lo que ofrece. Ese podría ser el caso de Hemant Avi Nangia —Avi, como prefiere que lo llamen—, un estadounidense de ascendencia india que llegó al Perú con el objetivo de hacer negocios y se enamoró del lugar. Su proyecto actual, Expatshop Perú (IG: @expatshopperu), es un hit: una tienda online con un catálogo de lo más original.

LEE TAMBIÉN | La diseñadora que rompe estereotipos en la sastrería y viste de lujo a estrellas de la música peruana, novios y mujeres de altos cargos

Avi nació en Nueva York, hijo de padres indios que habían migrado desde Delhi tras la partición con Pakistán. Estudió Ingeniería Eléctrica y más tarde un MBA en Sidney. Su carrera lo llevó a trabajar en el sector de finanzas, en Sudáfrica y Europa del Este, y también en Wall Street, justo antes de la crisis financiera de 2008. Cuenta que se salvó por un pelo de ser una víctima del atentado a las Torres Gemelas el 2001. Su oficina quedaba en el mismo World Trade Center, pero solo unos días antes del ataque había salido de viaje.

Newsletter exclusivo para suscriptores Nora Sugobono presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

Avi demuestra las bondades de un exfoliante para pies traído de alemania. Contiene extractos de limón y aceite de germen de arroz. (Foto: IG @expatshoppe)

Desde Bélgica, ofrece crema de chocolate con avellanas sin azúcar, así como tabletas de chocolate belga, también sin azúcar. (Foto: IG @expatshoppe)

En 2009, llegó al Perú por recomendación de un inversionista de Dubái interesado en abrir una mina de oro. No hablaba castellano ni conocía más del país que Machu Picchu. Terminó involucrado en el sector minero y, después, en farmacéuticas. Fueron años de aprendizajes duros en la esfera peruana, con experiencias que incluyeron fraudes y hasta asaltos. Pero aun así, el emprendedor eligió quedarse. “Perú me dio un hogar y un sentido de pertenencia”, dice.

En 2018, sentado en un Starbucks de Miraflores, pensó en fundar una empresa distinta: un comercio electrónico enfocado en dos ideas simples. La primera, traer productos que no existían en el Perú. La segunda, ofrecer a precios razonables artículos que aquí estaban sobrevalorados. “Vimos que el vino francés que acá cuesta 90… hasta 180 soles, allá vale mucho menos. Nosotros lo importamos a 9 dólares y lo vendemos al mismo precio de origen”. Así nació Expatshop.

Expatshop Perú ofrece vinos traÍdos de Francia (Bordeaux) e Italia (Puglia) a precios bastante atractivos. (Foto: Diego Moreno) / Diego Moreno

Avi Nangia suele grabar videos en los países de donde importa sus productos. En la foto, durante su más reciente visita a Puglia, Italia. (Foto: IG @expatshoppe)

Entre los productos que más llaman la atención están aquellos pensados para resolver problemas cotidianos poco atendidos en el mercado peruano: un spray contra hongos de humedad, detergentes diseñados para disolver el pelo de gato, limpiadores de bicarbonato y vinagre, o aerosoles para suavizar el cuero de las zapatillas y eliminar su mal olor. “Pueden parecer raros, pero esa es la idea: vender lo que no se encuentra”.

La personalidad extrovertida de Avi y su catálogo único han hecho que muchos de sus videos en Instagram (casi 70 mil seguidores) se vuelvan virales. Él, que no es comunicador, sino solo un hombre de finanzas, dice que ha tenido que aprender a domar el nuevo medio a la fuerza. Aprender a hacer videos le costó, pero ya se mueve como pez en el agua. Su meta a futuro es ampliar su portafolio a más de diez mil productos. Por su determinación, pocos dudan que lo conseguirá. //