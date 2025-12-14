Julio Vizcarra Torres
Julio Vizcarra Torres

Karla Wong, la ingeniera peruana que desarmaba objetos de niña y hoy es una de las voces más influyentes de Amazon en América Latina
En una tarde bastante agitada, marcada por la última conferencia del icónico Werner Vogels, director de tecnología de Amazon, en el cierre del evento AWS re:Invent, Karla Wong aparece entre los pasillos interminables del Venetian, caminando con la naturalidad de una mujer que ya no necesita demostrar nada. Las Vegas es una ciudad futurista, de luces exageradas y promesas fugaces, en donde todo parece diseñado para distraer, salvo la historia de la peruana que obliga a ser escuchada desde el primer momento: lo de ella es el relato de cómo una niña curiosa acabó siendo una de las voces más influyentes de Amazon Web Services (AWS) en América Latina, batallando silenciosamente en una industria dominada por hombres, y en la que al talento femenino se le suele poner límites.

