Karla Wong, la ingeniera peruana que desarmaba objetos de niña y hoy es una de las voces más influyentes de Amazon en América Latina

“Desde pequeña, necesitaba entender cómo funcionaban las cosas y desarmaba los objetos que había en casa. Con el tiempo, esa curiosidad hace que empiece a explorar, dándome cuenta de que la tecnología te ayuda a cerrar muchas brechas, así como a solucionar problemas que muchas veces pueden ser básicos”, recuerda la ingeniera de computación y sistemas, quien si hubiera escuchado a quienes le dijeron que “era una carrera muy difícil y de hombres”, probablemente no sería hoy uno de los rostros elegidos por Amazon para difundir sus innovaciones que moldean el futuro del mundo digital.

Los retos para la actual líder de Educación y Sector Público para el norte de América Latina y el Caribe en AWS llegaron desde muy temprano. Proveniente de una familia con herencia china, Wong tuvo que ganarse constantemente el derecho a tener un espacio en este sector y mostrar que podía ser tan competitiva como un hombre. “Cuando me convierto en mánager en una compañía europea tradicionalmente de hombres, quienes celebraban 50, 60 años ahí, viví una situación que me hizo más fuerte. En una reunión regional, entro a ocupar mi sitio y se me acerca uno de estos mánagers mayores para pedirme un café. Al señalarle dónde estaba la zona del café, me mira y me dice: ‘Te queda claro que esto es una reunión de mánagers, ¿no?’. Le respondí que era mánager del Perú, y de inmediato me contestó: ‘No sabía que el Perú tenía una mánager mujer. Pensé que eras la asistente de alguien’”, narra con incredulidad.

AWS y empoderamiento femenino

Lejos de confinarla, la pandemia le dio más acción de la esperada. Por las circunstancias, Karla Wong dejó de viajar, aprovechando para tomar una especialización en transformación digital con el MIT. En pleno programa, Amazon tocó su puerta para abrir la operación en el país. “Me contrataron y de inmediato tuve que formar mi equipo, logrando muy buenos resultados. Hoy, Perú es responsable de Ecuador y Bolivia, y las operaciones están a un ritmo que realmente nos ha sorprendido a todos”.

Si bien hubo mucha emoción por la oportunidad de ingresar en el gigante estadounidense, el miedo también asomó, encontrando en su padre, maestro de artes marciales, al guía que necesitaba para no paralizarse en aquella ocasión. “Con los nervios de entrar a una empresa como Amazon, busqué a mi papá y nunca olvidaré la frase que me dijo: ‘Recuerda que el valiente no es aquel que no siente miedo, sino aquel que sigue caminando a pesar de’. Él tiene unos principios de vida muy marcados, basados en la justicia, el honor, la ética y el cumplir con tu palabra, que es un contrato. Han marcado mi identidad. Siempre me ha empujado a lograr lo que quiero”, comenta la ex Country Manager Perú, cargo con el que se inició en AWS.

Con más de 20 años de trayectoria en el mundo de la tecnología, y bien posicionada en Amazon Web Services, la tres veces campeona nacional de marinera destaca la labor de la compañía en favor de impulsar la figura de la mujer en el campo de la tecnología.

“Hay una intención en AWS de posicionar mujeres referentes. Las ‘amazonians’ en general comparten sus historias, somos una comunidad de mujeres que queremos volvernos presentes y visibles; porque lo que no se ve, no se sueña. ¿Cómo una niña o una joven va a querer aspirar al mundo tecnológico sin referentes? Hoy hemos encontrado ese eco a diferencia de cuando algunas empezamos y está resonando en las mujeres de nuestros países”, afirma con una sonrisa que contagia a creer en ese equilibrio tan necesario.

Iniciativas que hacen crecer

AWS es la plataforma de computación en la nube de Amazon, que ofrece una serie de servicios integrales. La empresa ha instalado en varios países, siendo uno de ellos el nuestro, una serie de proyectos relacionados a la tecnología y sus avances, creando espacios donde se pueda seguir incentivando a las mujeres. Asimismo, busca generar sentido de pertenencia para desarrollar e incentivar una cultura inclusiva y de diversidad. Wong nos da más detalles acerca de estas iniciativas:

En el Perú tenemos un programa emblemático, que es como marca registrada, que se llama Peruanas a la Nube . El objetivo es entrenar mujeres en fundamentos de nube. Ha ido progresando en el tiempo y hoy, por ejemplo, también tiene el tema de inteligencia artificial incorporado, así como material para emprendedoras.

. El objetivo es entrenar mujeres en fundamentos de nube. Ha ido progresando en el tiempo y hoy, por ejemplo, también tiene el tema de inteligencia artificial incorporado, así como material para emprendedoras. Los AWS Entrena País tienen un programa de mentoría que se llama AWS She Builds. Postulan mujeres de Latinoamérica, sin importar si hablan portugués, español, inglés... todas postulan. Una vez que te eligen para el programa, AWS te asigna un mentor o mentora por 12 semanas de manera gratuita para ayudarte a construir tu línea de carrera profesional. Acabamos de cerrar la graduación de la segunda promoción de Latinoamérica.

tienen un programa de mentoría que se llama AWS She Builds. Postulan mujeres de Latinoamérica, sin importar si hablan portugués, español, inglés... todas postulan. Una vez que te eligen para el programa, AWS te asigna un mentor o mentora por 12 semanas de manera gratuita para ayudarte a construir tu línea de carrera profesional. Acabamos de cerrar la graduación de la segunda promoción de Latinoamérica. Tenemos un capítulo de ser global sponsor de Women in Tech, que no es de AWS. Es una organización que se dedica a incentivar mujeres en STEM -acrónimo en inglés para Ciencia (Science), Tecnología (Technology), Ingeniería (Engineering) y Matemáticas (Mathematics)- y nosotros participamos con ellas en los capítulos en los que se desarrollan a nivel global. Además, somos el sponsor de un premio que es a la mujer más disruptiva. //