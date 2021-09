Conforme a los criterios de Saber más

“Igualita, igualita, las poses, la manera de cantar, las figuras que haces con tu voz… Pocas veces he visto que alguien la imite”. Con esas palabras, el cantante mexicano Manuel Mijares comentó la presentación de la peruana Noelia Calle, quien interpretó a la cantante Yuri en el programa ‘El Retador’ de Televisa.

“Para mí, Yuri es la mejor voz de México y de habla hispana. Ella canta impresionante y que tú puedas cantar como ella quiere decir que tienes una voz impresionante que Dios te la ha concedido. Eso es un regalo maravilloso”, prosiguió Lucero, también jurado del show mexicano.

“Fuiste Yuri en el escenario, la voz súper idéntica, físicamente todo. La manera de cómo te expresase es lo grandioso. De verdad que verte en el escenario ha sido una gran experiencia y yo estoy muy contenta con tu presentación”, dijo, por su parte, la actriz Itati Cantoral luego de escucharla entonar la canción ‘Quién eres tú’.

Ante tantos elogios, nuestra compatriota no pudo contener la emoción. “Hasta ahora como que no puedo creerlo, de verdad. Pero si me hablas del momento en sí, estoy muy feliz, muy emocionada de poder haber hecho este viaje y que esté valiendo la pena de esta forma, que haya valido el esfuerzo el sacrificio”, dijo la cantante peruana en una entrevista.

Mucho antes de hacerse conocida en la televisión del país azteca, Noelia Calle cobró notoriedad en el Perú luego de competir en distintas temporadas del reality ‘Yo Soy’. Con esa experiencia a cuestas, y muy segura de su talento, decidió viajar a México para competir en el programa ‘El Retador’. En dicho espacio contó distintos pasajes de su vida que la marcaron en el proceso de convertirse en artista.

“A los diez años tuve un accidente, se formó un coágulo en mi cerebro y me tuvieron que operar de emergencia. Lo primero que le dije a mi mamá luego de salir de la operación fue que me dijo que yo sería una gran cantante”, confesó.

Tras ello comenzó su formación como intérprete, pero la vida le había preparado otra dura prueba. “Hace ocho años perdí la voz por un problema de reflujo, no sabía qué hacer, me sentí deprimida. Le preguntaba a Dios por qué me había pasado esto, pero él me dio la oportunidad de cumplir mi destino y me regresó la voz”.

Con esa fe inquebrantable, Noelia se consagró campeona en el programa mexicano luego de superar al imitador de Miguel Bosé. “Yo creo que uno siempre viene con mentalidad positiva, ganadora, pero me enfrenté con un gran rival que lo respeto mucho y admiro mucho su trabajo”, declaró.

Según las reglas del programa mexicano, Noelia tendría que defender su título el siguiente domingo contra un retador, pero ella ha decidido no continuar. “Decidí retirarme del programa @elretadormx con mucha tristeza, pero por razones que frente a esta pandemia son clarísimas, y sin vergüenza ni arrepentimiento, lo volvería a hacer por mis ideales y los de mi familia”, escribió ayer en su cuenta de Instagram.

“Muchísimas gracias a mi familia, amigos, pero sobre todo a los seguidores de Noelia Calle pues son ustedes quienes me sostienen en cada programa, en cada nuevo reto que enfrento”, concluyó. //

