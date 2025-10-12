“La moda es política. Es una declaración de identidad”: el creador de contenido que volvió de Nueva York y convirtió la moda digital en un espacio de diversidad y activismo

En el universo de la moda digital peruana, pocos nombres resuenan con tanta fuerza y autenticidad como el de Stefano Ayubu. Su trayectoria comenzó casi por accidente: trabajando en una tienda de ropa, descubrió que lo suyo no era solo vender prendas, sino contar historias a través de ellas. “Me di cuenta de que la ropa tenía algo, una forma de experimentar en muchos sentidos. No solo me gustaba atender, sino crear visuales, vestir maniquíes, imaginar conceptos”, recuerda de esos primeros pasos.

Esa inquietud lo llevó a explorar caminos que parecían lejanos en la Lima de inicios de 2010. Al ganar una beca, estudió ‘styling’ en Nueva York, justo en la época en que los blogs de moda empezaban a revolucionar la industria. Allí entendió que podía construir una voz propia. De regreso al Perú, colaboró con la periodista Lorena Salmón, quien le dio un espacio en su blog y lo bautizó como Mr. Ayubu. “Abrí un ‘fanpage’ en Facebook porque en ese momento ni siquiera existía Instagram. Ahí empezó todo”, dice.

Puede seguir a Stefano Ayubu en Instagram como @mrayubu y en Tiktok como @stefanoayubu. (Foto: Mid Meza)

Hoy, con más de 100 mil seguidores en TikTok e Instagram, su comunidad es diversa y profundamente leal. Pero Stefano no se limita a compartir ‘outfits’: su plataforma también es un espacio de conversación sobre identidad y activismo. “Mi público es mayoritariamente femenino. Muchas me dicen que usan mi plataforma como inspiración para ellas mismas o para sus hijos. Eso me parece increíble porque demuestra que la moda puede ser un vehículo de conexión real. Por ello, para mí es crucial informar en mi plataforma sobre la realidad actual, sobre la diversidad y también la falta de ella. Trato de tener una mirada crítica”, reflexiona.

Ese vínculo con su comunidad se refuerza en la calle, donde suele grabar entrevistas espontáneas. Para él, esa interacción es parte esencial de su narrativa. “Una de mis estrategias fue justamente interactuar más con la gente. Y me di cuenta de que cada vez hay menos personas pendientes de lo que te pones. Hoy la gente experimenta más y eso ayuda a que la moda se vuelva una manera de expresarte y sentirte quien quieras ser”, afirma.

El nuevo proyecto de Mr. Ayubu es posible gracias a su equipo: Josselyn Solano, Víctor González, Rafaella Cayo, Dennis Lagos y Christian Miranda. (Foto: Mid Meza)

MÁS ALLÁ DE LOS LOOKS

Ayubu también ha asumido un rol de activista, consciente del valor de su representación en una industria que aún lucha con la diversidad. Una conversación con la comunicadora afrodescendiente Sofía Carrillo lo marcó profundamente: “Me dijo: ‘Fácil tú no te has sentido discriminado, pero eso no significa que el racismo no exista. Quizás no te invitaron a un proyecto por tu color de piel y tú ni lo sabes’ . Eso me hizo consciente de la importancia de hablar de estos temas abiertamente”, comenta a Somos.

Desde entonces, ha defendido la necesidad de que los creadores de contenido se pronuncien más allá del ‘lifestyle’. “La moda es política. Es una declaración de identidad, de expresión, incluso de economía. Me parece incoherente no hablar de otros temas cuando tienes una plataforma que puede educar y generar conversación”, defiende el creador de contenido.

El programa de cambios de look de Stefano Ayubu se estrenará vía TikTok el próximo 19 de octubre. (Foto: Mid Meza)

Ese mismo espíritu es el que ahora lo impulsa a lanzar su primer programa digital de cambios de look en TikTok, que verá la luz el próximo 19 de octubre. El proyecto (que ha sido bautizado como The Ayubu Glow) busca trascender lo estético para explorar lo emocional. “No se trata de disfrazar a alguien, sino de potenciarlo con su propia esencia. Es un cambio 360. De ropa, de pelo, pero también interno. Queremos que las personas se reconozcan y se sientan mejor consigo mismas”.

Stefano Ayubu ha contagiado su amor por la moda a su hermana menor, Francesca, quien también brilla en redes sociales como @frxncescasherry.

El cásting del programa reunió historias tan diversas como entrañables: una mujer de 55 años nominada por su mejor amiga desde Alemania, una pareja de emprendedoras lesbianas, dos celebridades locales y más participantes. Para Ayubu, esa es la verdadera transformación. “El autodescubrimiento y el autoconocimiento son las herramientas más importantes que necesitas en la vida. Si no te conoces, no puedes expresarte de verdad. Y eso es lo que quiero compartir con cada participante”, adelanta.

El talento de Stefano lo ha llevado a trabajar con marcas internacionales y ha encontrarse con íconos como la modelo Naomi Campbell. Foto: archivo personal.

A punto de estrenar esta nueva etapa, Stefano Ayubu se consolida no solo como un referente de estilo, sino como un narrador de la diversidad y la autenticidad en el Perú. Su mensaje es claro y en tiempos como el actual, urgente: la moda no es superficial; es identidad, política y comunidad. //