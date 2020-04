Hace poco más de un año, en enero del 2019, mucho antes del coronavirus, el entonces comandante PNP Pedro Dardo Pinto Díaz esperaba ser ascendido a Coronel de Armas, mientras cumplía una labor de oficina como Secretario de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú. Desempeñaba la tarea con mucha responsabilidad dentro del Ministerio del Interior, pero sentía que aquello lo alejaba de su función social. “Yo quiero ganarme mi ascenso estando en la cancha, no como oficial de escritorio”, comentó a sus amigos más cercanos.

El ascenso fue otorgado y al poco tiempo se presentó una plaza en Chiclayo: la dirección de la Escuela Técnica de suboficiales PNP de esa ciudad. “Si se hubiera quedado en su escritorio, otra sería la historia…”, relata a este diario uno de sus compañeros de la promoción ‘Pioneros’, primer grupo de egresados de la Escuela de Oficiales PNP de Chorrillos (1987-1990) tras la unificación de las fuerzas policiales durante el primer gobierno aprista.

A fines de marzo, Lambayeque saltó en pocos días al tercer lugar entre las regiones más golpeadas por la pandemia del coronavirus (después de Lima y Loreto): superó ya el centenar de contagiados y 15 fallecidos (cifras al 6 de abril). Cada día centenares de detenidos daban cuenta de una población desconectada de la realidad. Mucha gente continuaba haciendo su vida normal en plena cuarentena, de ahí que los casos se dispararon rápidamente. Cuando se identificaron casos de policías con síntomas en la Escuela PNP de Chiclayo se dispuso que los más de 400 alumnos, supervisores y demás personal permanecieran en cuarentena preventiva, sin recibir visitas y bajo permanente monitoreo médico.

Uno de esos policías era el coronel Pinto. Afectado por una infección respiratoria aguda y fiebres, se practicó una prueba de descarte por COVID-19 el 18 de marzo en el Hospital de la Sanidad de la PNP. Las muestras por entonces todavía se tenían que enviar a Lima para su procesamiento. El día 20 llegó de vuelta el resultado: dio negativo. Tres días después ingresó al Hospital Regional de Lambayeque en un estado bastante delicado. “Acá tuvo que entubarse”, explica el director del hospital Omar Tineo, quien estuvo muy pendiente de su caso. Se le practicó la prueba de hisopado, se procesó allí mismo la muestra y el día 26 el resultado salió positivo. Según el doctor Tineo, varios factores pueden haber afectado el primer diagnóstico: deficiencias al momento de la extracción de la muestra, su procesamiento, el traslado de la misma a la capital o -mucho más frecuente- el momento en que se extrae la muestra. “Posiblemente el día 18 el caso no era tan sintomático”.

Hoy murió por el Covid 19 el Coronel PNP Pedro Pinto Díaz. Estuvo 10 días peleando por su vida. Cuando fui Ministro de Cultura fue mi Jefe de Escolta. Hombre leal, honesto, discreto. Mi paisano. Duele mucho su muerte. Acompaño con respeto el dolor de su esposa, sus hijas, la PNP. pic.twitter.com/xwMPHWCIQ7 — Jorge Nieto Montesinos (@NietoMontesinos) April 5, 2020

Nacido en Arequipa hace 53 años, el coronel Pinto permaneció 12 días en el Hospital Regional, donde el cuadro clínico se complicó debido a factores de riesgo preexistentes: hipertensión y una cardiopatía, según médicos del mismo nosocomio. A todo ello se sumó una falla renal. “Tuvo que ser dos veces dializado y el viernes 3 de abril logró ligeramente estabilizarse”, refiere Tineo. Los familiares del paciente recobraron esperanzas. Al día siguiente, 4 de abril a las 19.10pm, su organismo no resistió.

No se tienen detalles de cómo pudo haberse contagiado. Personal médico indica que habría tenido contacto en Lima con alguna persona llegada del extranjero. Otras fuentes señalan que es posible que haya cogido el virus dentro de la Escuela de la PNP de Chiclayo.

Licenciado en Administración y Ciencias Policiales y bachiller en Educación (Escuela de Oficiales de la Policía y UNMSM), el coronel Pinto era un destacado instructor y docente. Seis promociones de oficiales pasaron por sus aulas y entrenamientos (unos 200 egresados por año), y decenas de ellas han enviado a sus familiares tarjetas de pésame virtuales. El protocolo de tratamiento para su cuerpo, como el de todos los fallecidos por covid-19, obliga a su incineración, sin velorio ni responso ni despedidas.

El ex ministro de Cultura y ex ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, lo recuerda con mucho aprecio, pues trabajó muy cerca de él como jefe de escolta en Cultura. “Policías así no hay muchos. Es una gran pérdida para la institución. Destacaba por su discreción, viendo los problemas y sus soluciones antes que los demás, detalles que no cualquiera tiene. Era mi paisano”.

Coronel Pinto Díaz (a la izquierda). Fue edecán de Salvador del Solar y de Jorge Nieto cuando fueron ministros.

El general PNP en retiro Danilo Guevara conoció al coronel Pinto cuando fue viceministro del Interior el año 2006. “Entrevisté al entonces mayor Pedro Pinto Díaz, me pareció una magnífica persona y no me equivoqué”. Fue su edecán y jefe de escolta, y dos años después, siendo Director Nacional de Inteligencia, trabajó también a su lado. “Un hombre correcto, probo, disciplinado, leal, bondadoso, un buen padre de familia. Es un paradigma de lo que debe ser el oficial de la policía”, relató a El Comercio.

“En mi condición de general en retiro y como ciudadano, le pediría al señor ministro del Interior y al comando de mi institución que asciendan al coronel Pinto a General, así como a los otros policías que han fallecido en defensa de la sociedad. Es lo menos que se puede hacer para reconocer el enorme sacrificio que representan estas pérdidas”, añade el general Guevara. Según detallaron fuentes de la PNP, para el caso de oficiales solamente son posibles los ascensos por mérito en servicio hasta el grado de Comandante, pero en este caso se estaría buscando una salida para que el coronel Pinto Díaz pueda recibir el ascenso por su lucha contra un enemigo invisible: el Covid-19. “Necesitamos una policía con moral que en medio de toda esta tragedia conserve su vitalidad”, concluye Guevara.

Ese era el coronel Pinto Díaz.

