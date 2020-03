Emilio Lafferranderie, “El Veco”, decía que para hablar de él tenía que ponerse de pie. “El delantero peruano más completo que recuerde. Un artista del balón, siempre elogiado como tal por Pelé”, escribió el periodista uruguayo en un texto publicado por la revista Deporte Total, en el 2009, cuando se cumplieron cuarenta años de la hazaña de La Bombonera. El gran “Perico” León fue uno de los héroes de ese equipo de ensueño que todos conocemos de memoria. Junto a Chale, Miflin y Cubillas, hacia magia con la pelota. Y con Gallardo y Baylón, estableció los cimientos de ese juego pícaro pero efectivo de cara al gol, tan característico de la selección peruana de finales de los sesentas.

Pedro Pablo León se crió en el tradicional barrio Garcilaso de la Vega, en Lince. Desde chico, destacaba en los campeonatos que se disputaban en la legendaria cancha de la Gran Unidad Escolar Melitón Carvajal. Allí, a los ochos años, lo descubrió Alfonso de Souza Ferreira, quien lo invitó a integrarse a las divisiones menores de Alianza Lima. El directivo íntimo fue quien le puso el apodo que lo marcó para siempre. “Por esos años estaba de moda una canción muy pegajosa que se llamaba Chivirico y Perico. Como yo era muy bailarín, don Alfonso me dijo: elige, Chivirico o Perico. Yo elegí Perico y desde entonces todos me llaman así”, ha contado el legendario exfutbolista.

"Perico" León, de niño, en una entrañable foto junto al periodista Carlos Enciso. (Foto: Difusión)

El club de La Victoria no solo se convirtió en su casa, sino en su familia. “Alianza Lima me vio nacer, me acogió, me dio lo que soy, todo se lo debo a Alianza”, ha dicho “Perico” León. Debutó en primera división en 1960, a los diecisiete años, cuando el equipo blanquiazul estaba al mando de Carlos Gómez Sánchez. Dos años después, se consagró campeón y goleador del torneo local con catorce anotaciones. En 1963 obtiene el bicampeonato y logra ser nuevamente el goleador con dieciséis tantos. Quienes lo enfrentaron dicen que era elegante para jugar, pero también le gustaba regalar caricias. “Una vez me dio un tremendo codazo en el ojo que me dejó ciego por quince minutos. Cuando fui a cobrarme la venganza me respondió con la humildad de un huerfanito: ‘¡Alguien me ha empujado, ni siquiera te vi, hermano!", ha relatado Julio Meléndez.

Julio Baylón, “Pitín” Zegarra, "Perico" León, el “Nene” Cubillas y Luis “Babalú” Martínez, coformaron una de las delanteras más letales de Alianza Lima. (Foto: Difusión)

En Alianza Lima conformó el último “rodillo negro”, junto a Julio Baylón, “Pitín” Zegarra, el “Nene” Cubillas y Luis “Babalú” Martínez. Los entendidos sostienen que esta es la mejor delantera aliancista de todos los tiempos. “Perico era el oportunista y el que ganaba con el balón en los pies y cada vez que le enviaban un centro”, escribió el periodista Pedro Canelo. Pedro Pablo fue campeón en tienda íntima tres veces (1962, 1963 y 1965) y anotó más de 110 goles con camiseta blanquiazul. Tras ese ciclo glorioso, en 1971 fichó por el Barcelona de Ecuador, formando una dupla letal con Alberto Spencer, el mejor futbolista ecuatoriano de la historia. En tierras ecuatorianas salió campeón y también mostró toda su clase goleadora.

POR MI PAÍS

En la selección peruana, “Perico” León debutó en la Copa América de 1963, realizada en Bolivia. Con la blanquirroja en el pecho jugó 45 partidos y marcó 15 goles. De todos ellos, el más memorable es el que le anotó a Argentina en el partido de ida por las eliminatorias al Mundial de México 70, que finalmente nos dio la victoria. No hay registros en video, pero fue más o menos así: Chumpitaz le manda un pase de 20 metros que amortigua con el pecho; “Perico” gira sobre la marca de Pablo Perfumo, se acomoda con el muslo y, sin que caiga el balón, define cruzado. Golazo. “Ese es el mejor y el que me dio la mayor felicidad de mi vida”, ha manifestado.

En marzo del año pasado, Pedro Pablo León recibió un merecido reconocimiento en el Red Bull Arena de New Jersey, antes del partido amistoso entre Perú y Paraguay. Emocionado, agradeció al público que lo ovacionó. Hace unas semanas, tras radicar por varias décadas en Estados Unidos, “Perico” volvió a nuestro país, acompañado de su esposa, doña Dora León, para poder atenderse de los males de salud que lo aquejan. Tiene 76 años y hoy, más que nunca, merecer ser recordado por todas las alegrías que nos dio.

Y aunque quizá tenga algunos problemas de memoria, su juego, su biografía, su porte, sus goles, se van a quedar a vivir para siempre en la nuestra. //

