¿Quiénes son los jóvenes que trabajan por la Lima que merecemos? Renato Cisneros comenta la portada de Somos

Este sábado 01 de octubre, y de cara a las elecciones regionales y municipales 2022, el redactor Luis Miranda dirige su mirada a quienes suman un cambio en la que muchos llaman ‘La Gris’. Estos jóvenes -que tienen iniciativas de salud, restauración y cultura- llegan a donde los alcaldes no pueden, no quieren o no les interesa llegar. Ellos, se han organizado para emprender cambios, con decisión y por amor a su ciudad: Lima.

En el reportaje, Miranda rescata la labor de estos jóvenes trayendo a la actualidad las sabias palabras de Ricardo Palma: “Solo si conocemos el pasado tendremos conciencia de la necesidad de conservar y cuidar nuestro patrimonio. Y ahí está nuestro trabajo”.

Asimismo, los jóvenes restauradores de ‘Cultura Intacta’, comparten más de su labor: “Desde su creación en el 2020, hemos participado en diversas actividades de recuperación del patrimonio, como en el Hospital Real de San Andrés y el edificio Gildemeister, entre otras casonas del Centro Histórico de Lima, en apoyo a Prolima, para la ejecución del Plan Maestro del Centro Histórico”.

