¿Quieres aprender de vinos, licores y maridaje? Cristina Vallarino te enseñará cómo

A quién no le ha pasado antes de una cena. Vas al supermercado, te paras frente a la góndola de vinos y no sabes cuál comprar. Son demasiados. Puede que tengas más o menos una idea de lo que buscas. Que sea tinto o blanco, suave o fuerte. Malbec o sirah. Pero al final siempre terminas con uno que sea argentino o chileno (en teoría son los mejores), que tenga la botella –o parezca– de diseñador y, claro, que no exceda tu presupuesto. Lo ideal, diría Cristina Vallarino, es que elijas el que combine a la perfección con lo que vas a comer. Y si lo dice ella, hay que hacerle caso. Es la catadora de vinos más reconocida en Perú. Se adelantó a todos. Cuando no existía el ‘boom gastronómico’ en nuestro país, Cristina decidió estudiar enología en España: algo así como aprender de redes sociales cuando recién nacía Google. “Cuando empecé, no había sommeliers en Perú”, asegura. Escogió el mejor lugar. Se graduó en la Escuela del Vino y la Vid. Hoy sus conocimientos la han convertido en una verdadera influencer.



La buena noticia no es eso –que ya se sabe–, sino que desde este sábado se une al equipo de Somos. A través de nuestro sitio web, Vallarino compartirá los mejores tips, secretos y recomendaciones sobre vinos, otros licores, catas, maridaje y más.

Enseñará desde cosas muy básicas, como qué tener en cuenta para elegir el vino ideal según la ocasión, hasta cómo ‘leer’ la edad de un champán según la forma del corcho. Sí, eso es posible. Sucede que no solo es experta, sino también maestra. Luego de un camino difícil, en el que encontró todo tipo de obstáculos porque el tema no estaba en apogeo, se hizo un lugar importante en el mundo de los vinos. Ahora enseña, asesora y da talleres en todos lados. Algunos, incluso, son gratis. Para los futuros sommeliers tenerla al frente es un lujo.



En televisión le vieron gran potencial. Pasó por Canal N, continuó en Plus TV y ahora está en Willax. Ha creado y trabaja en diferentes proyectos, todos relacionados con la enología, pero el que más la enorgullece es la Asociación de Mujeres Catadoras, donde miles han aprendido a catar vinos con ella al lado. Cristina, gracias a la misma visión que la llevó a estudiar enología en Madrid, no es ajena al mundo digital. El grupo de Facebook ‘Datos de Vino de Cristina Vallarino’ es uno de los más importantes de habla hispana. “La clave es alimentarlo todos los días. Yo le dedico dos horas siempre”, cuenta. Pensar que todo nació porque investigó el origen de su apellido: resulta que los primeros Vallarino fueron vinicultores. “Tenía clarísimo lo que quería estudiar desde tercero de secundaria”.

Los viernes, desde esta semana, contará con nuevos seguidores: los lectores de Somos. De hecho, la experta ya tiene preparado su primer artículo para la web. Será sobre el vino blanco, al﷯ que ella llama “el licor de la primavera”.//