¿Quieres ir al concierto de Luis Miguel? Somos y Kandavu te regalan las entradas

Quieres ir al concierto de Luis Miguel. Quieres ir porque lo sigues desde los años ochenta, desde los noventa. Desde la melena parada, desde los lentes de aviador, desde los boleros, desde que cantó con Frank Sinatra, desde 'La Bikina'. O desde que viste la serie sobre su vida en Netflix, desde su reciente descubrimiento musical en Spotify. El hecho es que quieres verlo, pero no puedes porque no tienes entradas. Porque se agotaron a la velocidad de un rayo - de sol-. En verdad, no importa el motivo. No las tienes. Y necesitas ir, ha quedado claro ya.

Somos y Kandavu pueden cumplir tus deseos. Hay cinco boletos dorados para ver a Luis Miguel.

En este momento, y hasta las 4 p.m. del 7 de marzo, podrás participar de un sorteo para ganar cinco entradas dobles en la zona Incondicional (Platinum) y así asistir al concierto que el astro mexicano ofrecerá el 10 de marzo en el Jockey Club del Perú. Los ganadores y sus acompañantes serán trasladados ida y vuelta al recinto en un bus CIVA HOME y también recibirán un Gift Box.

Lo que tienes que hacer es ingresar a este enlace: https://elcomercio.pe/registro/boleto-dorado-luis-miguel/ y llenar tus datos. Ahora, algunos términos del concurso: para ser acreedor del premio, el participante deberá ser suscriptor con sus pagos al día y en reparto del diario El Comercio con fecha máximo de inscripción hasta el 6 de marzo del 2019. No participan canillas ni menores de 18 años. La promoción solo es válida en Lima Metropolitana y Callao.

Y listo. No esperes más. No te quedes fuera de uno de los más esperados conciertos del año.