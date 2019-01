No está reconocido oficialmente en ningún libro pero es así: enero es el mes del rally. Del Rally Dakar, para ser exactos. La carrera de autos más famosa del mundo mantendrá expectantes a los aficionados y curiosos de los cinco continentes durante once de los primeros días del año. Desde hoy al 17, la prueba que se creó hace 40 años en los desiertos de África se corre en suelo peruano por cuarta vez. Con un agregado no menor: esta vez Perú es el único país que acoge la prueba que recibe a los mejores (y más excéntricos) pilotos del planeta. Ni Argentina, ni Chile, ni Paraguay, ni Bolivia. El Dakar, completo, será en nuestro país.

¿Por qué si es la prueba más famosa del mundo solo el Perú la organiza? Veremos los casos de Argentina y Chile, principales ausentes el 2019. Antes, vale mencionar que la empresa organizadora del Dakar se llama ASO (Amaury Sport Organisation), encargada de hacer eventos de la magnitud del Tour de Francia, por ejemplo. Los franceses, cambio de organizar y dar los lineamientos para que la carrera se desarrolle de la mejor manera, exigen fuertes sumas de dinero a los gobiernos que buscan acogerla. A cambio, ofrecen un gran impacto mediático (se transmite en 130 países), turístico (grandes gastos de dinero en hoteles, restaurantes, etc) y deportivo.

El periodista Julio Nakhle del diario argentino "El Tribuno" escribió una columna en la que intenta explicar por qué la Argentina desistió, 10 años después de hacerlo de forma ininterrumpida, acoger el Dakar. "Desde el Gobierno nacional nadie dio explicaciones sobre el alejamiento del Dakar, pero sí hay un secreto a voces: están obsesionados con traer la Fórmula 1 en 2019 y prefieren invertir una millonaria cifra en esa competencia", aseguró.

En el caso de Chile es probable que la prueba regrese en el 2020. Para el 2019 el gobierno optó por otras prioridades. "Hoy enfrentamos una situación fiscal muy delicada. El Gobierno está implementando una política de austeridad. Eso significa que tenemos que ocupar nuestros recursos de forma responsable", reconoció la ministra de Deportes Pauline Kantor.

El Rally Dakar 2019 se corre solo en el Perú y eso es un lujo.