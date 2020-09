Rami Said Malek es un hombre de pocas palabras. Estar bajo los reflectores hace que tenga cierta mesura al hablar. Se toma su tiempo para responder y entre cada frase hace una breve pausa. Pero no se confunda: el actor de 39 años es afable dentro y fuera de cámaras. Tiene una mirada y sonrisa tímida. “Es discreto y amable, complicado y fácil de identificar; es francamente voluble”. Así lo describió Robert Downey Jr. cuando Malek fue elegido como uno de los 100 personajes más influyentes del 2019 por la revista Time. Rami se codea, pues, con los pesos pesados de Hollywood. Es, además, imagen de una marca de relojes de lujo. Para llegar a eso, claro, recorrió un largo camino.

Hijo de padres egipcios (su papá era guía turístico en El Cairo y su mamá se dedicaba al área contable; se mudaron a Estados Unidos en 1978) es el segundo de tres hermanos (su hermana mayor Jasmine es médica y su hermano gemelo Sami es profesor). Su interés por la actuación fue -indirectamente- gracias a su papá, que solía ver filmes clásicos. No sorprende, pues, que haya optado por las artes como carrera. Una prometedora estrella se hacía camino en el sur de Los Ángeles, donde vivió hasta su adolescencia. Se graduó en Bellas Artes de la Universidad de Evansville en el 2003.

Al año siguiente ya hacía sus pininos en la televisión: apareció en Gilmore Girls como estrella invitada. En el 2006 hizo su gran debut en el cine con Una noche en el museo encarnando al faraón Ahkmenrah, papel que interpretó en la trilogía dirigida por Shawn Levy. Desde el principio se trazó una misión: que el espectador (y la comunidad) se sienta representado al verlo en la pantalla. “Trato de dar el mejor ejemplo que pueda (…) ofrecer un sentido de esperanza y la idea de que podemos lograr nuestros sueños”, confiesa.

LLEGA UNA ESTRELLA

Tomaría varias líneas resumir la hoja de vida de Malek. Lo que sí podemos decirle es que ha hecho de todo un poco: actuación, doblaje y producción. Lo caracteriza interpretar a personajes extravagantes, inteligentes, intensos y hasta con trastornos psicóticos. Eso lo demostró cuando, allá por el 2015, encarnó al hacker Elliot Alderson en Mr. Robot, la serie de USA Network que tuvo cuatro temporadas y lo puso ante los ojos de la crítica. A muestra un botón: “La clave está en la interpretación de Rami Malek como Elliot Alderson (…) son los ojos conmovedores y el patetismo silencioso de Malek lo que le da a ‘Mr. Robot’ su inesperada calidez”, fue la crítica de Variety. La ficción hizo que el muchacho sea infaltable en premiaciones como los Emmy y Globos de Oro.

Fue gracias a ese papel que en 2018 pudo dar vida a Freddie Mercury en la galardonada Bohemian Rhapsody, haciéndolo acreedor a un premio Óscar. “Nunca imaginé que tendría la oportunidad de interpretar personajes como Elliot o Freddie, siempre me parecieron los papeles esquivos reservados para otra persona”, nos dice. “Para mí, hacerse su propio camino significa luchar para lograr cosas que nunca pensaste que te permitían tener”, agrega.

La fama y los premios no mellan la sencillez de Rami. Es alguien que mantiene los pies en la tierra. ¿La clave? El amor a su trabajo. “Qué afortunado soy de estar haciendo algo que amo tanto. Y lo importante que es seguir aplicando trabajo duro, dedicación, concentración y paciencia”, admite. Su próximo reto está en interpretar al misterioso Safin, el nuevo villano en James Bond. “Lo que realmente quería de Safin era ponerlo inquietante”, adelanta en un video promocional del filme.

No sorprende que Cartier, la marca de relojes de lujo, lo haya elegido como uno de los rostros de Pasha, su modelo de culto desde 1985. ¿Qué significa el tiempo para alguien cuya vida parece haber dado pasos agigantados? Lo resume en una palabra: importante. Eso -continúa- debido a que está en constante aprendizaje por el trabajo que tiene. “El arte es una herramienta de representación increíblemente poderosa. Espero seguir creando eso a través de los roles que interpreto y los proyectos en los que formo parte”, concluye. //

