Quienes lo vieron jugar coinciden: más que ojos, tenía brújula. Sabía de memoria los rincones del viejo Estadio Nacional, donde jugó y fue campeón, y hacía allí lanzaba sus teledirigidos: pases seguros, directos o bombeaditos, que siempre encontraban la huella de los chimpunes de Gallardo o de Sotil. ¿Dónde aprendió eso? En la calle. Arriba y abajo: pasó del San Julián de Barranco al Bartolomé Herrera de Magdalena y terminó secundaria en el colegio Guadalupe. Pista, tierra y poste.



Allí se aprende a escapar, clave para jugar bien al fútbol.



Luego, todo fue natural. Ramón Mifflin (Lima, 1947) fue un mediocampista peruano que no necesitó ser ídolo de un club para ser estampa nacional. Aunque lo fue: cuatro veces campeón con Cristal, en el medio fue al Mundial de México 70 e integró la selección dorada de Perú. Fue ese nivel el que lo llevó a Santos y a Cosmos, nada menos que de la mano de Pelé. O'Rei lo tocó y lo convirtió en oro.



De esos años, surge la amistad. Hace unos días hablamos con él y, como si se tratara de una conversación cualquiera, contó que hace unos meses, el mejor futbolista de la historia le dejó un video por chat, un mensaje de intimidad que no solo prueba su grandeza, sino que lo obliga a sentirse orgulloso.

-"Cómo me gustaría jugar contigo con esta camiseta, Mifflin", le dice Pelé, mostrándole la mítica chompa de Brasil.



Ramón Mifflin aceptó conversar con Somos de Pelé y de cómo era su amistad. De cómo miraba el fútbol. De su vigencia. De la posibilidad de escribir un libro. Esto fue lo que dijo:

PELÉ

"Pelé es el mejor jugador de la historia y puedo decir, con lujo, que es un amigo. Y sí, yo hablo con él por Whatsapp. Lo tengo aquí, en mi celular. Hace unos meses, por mi cumpleaños, me mandó un video con un saludo. ¡Cuánta alegría me dio verlo!



LA CAMISETA DE MÉXICO 70

"Todavía conservo la camiseta del partido de México 70, la tengo aquí conmigo. ¿Venderla? No, ni loco. Nunca me han ofrecido dinero por ella pero no es necesario: no voy a desprenderme. La tengo muy bien conservada, como si nadie hubiera jugado nunca con ella. Son recuerdos para toda mi vida".



¿UN LIBRO SOBRE PELÉ?

¿Escribir un libro con mis memorias sobre Edson? Me han dicho alguna vez, pero no ha habido la oportunidad de eso, tendría que buscar un buen editor. Para mí jugar con él fue tocar el cielo con las manos.



¿CÓMO ES SER AMIGO DE O'REI?

"El día que lo vi jugar con mi misma camiseta, fue increíble: Pelé me llevó a Santos, luego a Cosmos y nunca dejó de brindarme su amistad. Sigue siendo el mejor del mundo porque se adelantó a la época: tenía la velocidad de Ronaldo, de los dos Ronaldo, técnicamente era más bueno que Maradona, y era mucho más atleta que CR7. De ese gol que hizo Cristiano de chalaca a la Juventus en la edición pasada de la Champions… Pelé tiene 20. En el Cosmos tiene un gol contra Toros de Miami idéntico, mezcla de toda su potencia. Y hace 40 años. Ese es su valor".