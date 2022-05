Reunidas en un viejo local aprista de Paseo de la República, las miembros del Club Raphaelista del Perú-Toda una Vida, celebran su primera reunión desde que se decretó la pandemia. Es una fecha especial en su almanaque. El COVID se ensañó con algunas de ellas por estar en un rango de edad vulnerable, dicen, pero un virus no iba a terminar así nomás con la pasión que las congrega desde que eran quinceañeras, hace ya cinco décadas. Porque si hay algo constante sobre el divo español Raphael, además de su genio precoz y su larga leyenda, es el fanatismo que despierta en todos lados. Lo que sucede en Perú es solo un ejemplo de ello.

Era 1968 cuando se organizó la primera reunión de las raphaelistas peruanas en la sala capitular del Convento Santa Rosa, en el Centro de Lima. Raphael era un ídolo pop de apenas 25 años, y ellas, tan jóvenes que muchas tenían que ir a las sesiones acompaña- das de sus mamás. El andaluz era una figura deslumbrante entonces, con ese vozarrón encerrado en su complexión de mosquito y con ese dramatismo a la hora de cantar, que causaba incendios en Europa, América y hasta en Rusia.

Primer encuentro de Raphael con sus fans peruanas del Club Raphaelista del Perú en el Hotel Bolivar, 1972. El club se fundó en 1968, gracias al programa de radio "Raphael y sus Canciones".





Justo el año pasado se presentó el documental Desde Rusia con amor, que reveló el extraño fenómeno de las fans rusas de Raphael, que lo conocieron en los años 60 cuando “el niño de Linares” consiguió romper la cortina de hierro –aseguran que fue el primero en hacerlo– y desató una fiebre por aprender español a lo ancho de la Unión Soviética. Un productor avispado bien podría encontrar historias de un similar fervor acá nomás, a tiro de piedra.

En el Perú hay testimonios sobre Raphael que conmueven, como el de Domi Perea, que ingresó al club al poco de cumplir la mayoría de edad, en 1980. A la fecha, es la única del club que ha tenido el honor de preparar la comida que deglutiría su ídolo (cebiche y ensalada crocante), una oportunidad que le agradecerá por siempre al legendario promotor de conciertos Domingo Castro (de la productora Chomins).

El Club Raphaelista del Perú acostumbra tener reuniones con su ídolo, a su llegada al país. (Foto: Archivo Club Raphaelista del Perú - Toda una vida).

Toda la investigación que tuvo que hacer Domi para cumplir con el requerimiento de Raphael –aprendió que el bicarbonato y el hielo hacen que hasta el brócoli más tierno cruja como galleta de soda– se vio recompensada en cada ‘croc’ que escuchó ese día de las mandíbulas de su admirado. No recuerda haber sido más feliz.

En el club de fans, Domi, que es su presidenta, es famosa por tener una “línea directa con el cielo”, lo que implica que tendría el teléfono de Raphael. Ha tenido oportunidad de verlo muchas veces en sus visitas, cuando lo ha acompañado en sus giras por el interior del país, pero la primera vez es la que nunca se olvida.

Raphael con Domi Perea en un encuentro raphaelista. El día que se anunció que el divo necesitaba un trasplante de higado, Domi se comunicó con España para ofrecer el suyo. (Foto: Archivo Domi Perea).

“Fue en un encuentro con los fans, en 1981. Él es muy observador y se dio cuenta de que, de todas las presentes, yo era la única que lo miraba de lejos y no dejaba de llorar. Me faltaba confianza. Todas le conversaban y entonces él me miró a m í y dijo:”¿A ti te comió la lengua el ratón? ¿Por qué no me preguntas nada?”. Domi se secó las lágrimas. Se sintió escogida.

El Club Raphaelista tuvo el mes pasado su primera reunión post pandemia. Fue un encuentro muy emotivo, donde recordaron a las compañeras que ya no están. (Foto: Fidel Carrillo). / SOMOS > FIDEL CARRILLO

El Club Raphaelista del Perú es el más antiguo de su tipo en el país por- que, aunque muchos se olviden, el divo fue una figura precursora de la balada hispana. A quienes llegaron después, Julio Iglesias, Camilo Sesto, Perales, solo les tocó caminar por una trocha desbrozada por Raphael desde 1962, cuando brilló en el festival de Benidorm.

El único caballero presente en la reunión del club es el hombre que sin querer echó a andar la rueda del fenómeno. Se presenta como Aurelio Fidel Cruzado, también conocido como “Marcos Durand”. Durante años fue locutor de radio, y además de creador del programa Raphael y sus canciones, que se difundía todos los sábados desde 1968 por Radio Santa Rosa. Fue en el programa que, con ayuda de sus radio escuchas, dio forma al club. Durand lleva consigo un sobre de fotos de otro tiempo, cuando tenía más pelo y una pinta que parecía emular al intérprete de Como yo te amo y Escándalo.

Aurelio Fidel Cruzado, también conocido como Marcos Durand, fue un locutor de radio y co fundador del Club Raphaelista del Perú. Se hizo fan del cantante en 1967 y un 10 de octubre de 1968 formó el club, junto a Cecilia Motte y la mamá de esta, Maria Luisa Lozano. (Foto: Fidel Carrillo). / SOMOS > FIDEL CARRILLO

“Todas nos conocimos por el programa de radio, cuando éramos menores de edad. Yo todavía estaba en el colegio”, recuerda Marisa Chávez, que estuvo en el nutrido grupo que fue a recibir a Raphael al aeropuerto en 1972, para su primera gira de conciertos (antes había venido para dar un show en la TV peruana). “Raphael siempre ha estado presente en nuestra vidas y siempre está pendiente de nosotras. Nos manda saludos por nuestro aniversario”.

¿Cuál es el secreto de la persistencia de este club? Porque hay modas que pa- san pero muy pocas son las que quedan. Quizás el activismo social es un elemento que las aglutina, como cuando tejieron ropones para la Maternidad de Lima, cuando ninguna era madre aún. Ahora algunas ya tienen nietos. Tejieron esos ropones y esa satisfacción de ayudar no se les ha ido. Continuamente hacen colectas para llevar alimentos a zonas vulnerables. Eso les da una sensación de trascendencia que a Raphael no podría gustarle más. //