Raúl Ruidíaz, ¿el futuro goleador de la selección? Razones para creer en él

Cada vez que Paolo Guerrero no está, nos hacemos un mundo. ¿Y ahora quién lo va a reemplazar? ¿Quién va a marcar los goles de la selección? ¿Cuándo volveremos a tener un delantero como él? Las dudas se centran también en Raúl Ruidíaz, quien hasta hoy es el encargado de ocupar su lugar. Así lo considera Ricardo Gareca. ¿Por qué siempre anota con su equipo y no con la selección? ¿Qué le falta para tener esa misma efectividad?

Es cierto que, el día que se retire, será muy difícil olvidar al goleador histórico de Perú, pero creo que existen razones para confiar el actual delantero del Seattle Sounders de la MLS. Aquí las expongo.

1) Porque es un goleador confirmado. Salvo en Melgar, donde anotó dos goles en 14 partidos del torneo local y en Coritiba, equipo en el solo disputó 357 minutos (lo que equivale a cuatro partidos enteros) y no marcó tantos, Ruidíaz siempre ha sido un '9' certero. En la 'U' se cansó de hacer goles (2013 y 2014 fueron sus mejores años), fue goleador del Morelia, anotando 40 en dos temporadas, y ahora triunfa en el Seattle Sounders. El 2018 anotó 13 goles en 16 partidos y este 2019 lleva 11 en 17 disputados. Decir que Ruidíaz no es un buen delantero, es engañarse. El tipo sabe y mucho dentro del área. Es un gran aprovechador de espacios, buen definidor, tiene velocidad, potencia, picardía y mucha inventiva. Queda demostrado en los últimos golazos que ha regalado en Estados Unidos.

Raúl Ruidíaz marca un golazo con el Seattle Sounders en la MLS ante el Atlanta United. (Video: ESPN)

2) Porque nunca ha tenido continuidad en la selección. Para un delantero como él, que no tiene las características de un ‘9’ de área nato (alto, chocador, que aguanta centrales), jugar varios partidos como titular, apoderarse del puesto y que los compañeros entiendan sus movimientos de memoria, etc, es importantísimo. Y la verdad es que hasta ahora Ruidíaz no ha tenido esa posibilidad. Ha sido titular, sí, pero nunca con la regularidad que quisiera. Eso, en algún momento, va a suceder. Y cuando eso pase no tengo dudas que el crack de 1.69 de estatura nos va a regalar muchas alegrías.

3) Porque ya tiene la edad para demostrarlo. Ruidíaz es un futbolista maduro. El otro año cumplirá 30, quizá la mejor edad para un futbolista. Recordemos que Guerrero no fue un goleador fructífero en la selección hasta la Copa América 2011, cuando ya se acercaba a los 28 años. Antes de eso, solo tenía tres goles en competencias oficiales (2 en la Eliminatoria 2006 y 1 en la Copa América 2007) y si bien tenía toda la pinta de que haría historia con nuestro país, seguía jugando bajo la sombra de Claudio Pizarro. Ruidíaz está viviendo algo parecido. Solo ha marcado dos goles oficiales con Perú (uno clave ante Venezuela en la Eliminatoria rumbo a Rusia 2018 y el otro ante Brasil –con la mano- en la Copa América Centenario 2016). Además marcó en dos amistosos, contra El Salvador e Islandia.

Ruidíaz, pronto llegará tu momento.