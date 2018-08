Por estas razones uno puede adorar a Elvis Presley

Escribe Armando Machuca



Cuando tenía 10 años, recuerdo haber visto en algún programa de televisión un preso tras las rejas que bailaba como un loco, al ritmo de una canción que sonaba: tann tannn, pum pum, taan taan pum pum. Debo haber estado muy chiquito, pues la canción y la imagen se grabaron tanto en mi mente, que cada vez q veía algún preso en la tele pensaba que este iba a cantar.



Años después -siempre recordando aquel incidente-, curioseando en el cuarto de mi tía, encontré un casete amarillo, viejo, sin caja y con palabras que parecían alemán. Todas, menos una: ELVIS.



Era el Álbum “Top Ten hits” recopilatorio de los mejores éxitos del Rey. Desde ese día mi vida tiene un Soundtrack.



Es raro ¿no? La vida cada día pasa más rápido y los años parecen meses y los meses parecen días y los días parecen minutos, y luego de que uno ya tiene algo de tiempo en este mundo, mira atrás, a todo lo bueno y malo de nuestras vivencias, lo triste y lo alegre, y lo que ve es algo parecido al tráiler de una película. Una vieja película que conocemos y que nos toca el corazón de mil maneras.



Pues la película de mi vida tiene una pista de sonido, una banda sonora .Y no la escribió John Williams, muchas veces ganador del Oscar: mi banda sonora la escribieron muchos autores cuyos nombres no recuerdo, pero tienen algo en común, la voz de un hombre de Mississippi. Ahora yo me pregunto: ¿Por qué a mí? Un hombre de 34 años, peruano, que vive rodeado de música del Grupo 5 y de vedettes moviendo las siliconas, ¿por qué? ¿Por qué me toca tan en el alma esta música? La música de Elvis Presley.



Y no estoy hablando de sus récords de ventas o sus números 1 o si fue el más grande o el más bueno o el más malo; estoy hablando de mí. De lo que me pasa cuando escucho su música, de que me pasa cuando escucho su voz, ya sea al ritmo del Rock and Roll Gospel, Rhythm and Blues o una simple pero honesta balada. Creo que la respuesta es simple: me siento acompañado, dejo de sentirme solo.



Mi abuela murió hace poco y cuando fui al entierro, en el camino no quise llevar a nadie, lo único que quería era estar solo y escuchar "Amazing Grace", una canción que habla acerca de lo perdido que puede estar uno en la vida y de cómo Dios te encuentra. Cuando de adolescente la chica que me gustaba se reía de mí, lo único q me alegraba era escuchar "Hound dog". Cuando mi novia se fue para no volver, lo único q escuchaba, en mi cama era "Always on my mind", una canción que dice: "Perdóname por no amarte como pude haberlo hecho… tú en mi mente siempre estarás".



Cuando el día amanece gris y son las 8 de la mañana y estoy tarde para trabajar solo "El Rock de la Cárcel" me hace saltar de alegría en el auto mientras atravieso el venenoso tráfico de Lima. La soledad es tan cotidiana que uno ni cuenta se da. Cuando ese vacío… llega a ocupar un espacio. Así, descubrí que en mi cotidiana soledad, mi mejor compañía… era mi música.