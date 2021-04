Conforme a los criterios de Saber más

Cuando visité Cusco en octubre del 2020, me topé con una ciudad que empezaba a salir de cuidados intensivos: pocos turistas, negocios que reabrían y uno que otro foráneo que parecía extraviado me dieron la bienvenida. El gobierno recién había dado luz verde para la reactivación del turismo y fui invitado a un viaje para conocer los protocolos de bioseguridad en la ciudad imperial. También llegué a la ciudadela inca de Machu Picchu y lo que más me llamó fue que Aguas Calientes, su puerta de entrada, daba la sensación de ser un pueblo fantasma.

Desde entonces, el proceso de reactivación del turismo en Cusco ha pasado por distintas etapas. “Desde octubre estamos en cero llegadas de extranjeros. Por las restricciones, la cuarentena, la prueba molecular. El turismo nacional también está asustado (…) Las vacunas son la única esperanza”, sostuvo Edy Cuellar, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, en una entrevista con El Comercio en enero pasado. Cuellar sostuvo que la reactivación se está dando, pero de forma muy lenta.

Por estos días, la región del Cusco se alista para facilitar su oferta con el objetivo de atraer turistas nacionales. En esta etapa, se prevé descuentos en estadías, nuevos programas de actividades y beneficios especiales en el rubro de hotelería. Ejemplo de ello es JW Marriott El Convento Cusco, que lanzó la oferta ‘Año Ganador’, que consiste en otorgar a los peruanos en su mes de cumpleaños una tarifa de acuerdo a su año de nacimiento, de manera que, si una persona nació en 1970 el monto a pagar por noche corresponde a US$70 por habitación (capacidad máxima 2 adultos y 2 niños).

“Queríamos lanzar una promoción alegre que pudiera traer un poco de felicidad en estos tiempos tan difíciles. Estamos dando una tarifa muy especial para que celebren su mes de cumpleaños con nosotros. Somos un hotel maravilloso de lujo, y estamos seguros que seremos el lugar ideal para que pasen un momento lindo con sus familias”, comentó Rodrigo Rizzi, gerente de JW Marriott El Convento Cusco.

También ubicado en el centro histórico de Cusco, el hotel Palacio del Inka, a Luxury Collection estrenó un menú de experiencias que se podrán disfrutar en sus instalaciones, algunas gratuitas al hospedarse, como el tour de arte, la lectura de las hojas de coca y las fotografías con Panchita, la baby alpaca; y otras que requieren costo adicional, como la degustación de papas nativas y el e-bikes a la laguna Piuray.

En el Valle Sagrado, cerca de atractivos como Chinchero, Pisaq, Maras y Moray, el hotel Tambo del Inka innova con el paquete Full Stay que contempla traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, comidas a la carta, experiencias dentro y fuera de la propiedad, circuito termal de Kallpa Spa y 20% de descuento tanto en lavandería como en tours de Venturia, así como upgrade de habitación, early check in y late check out sujeto a disponiblidad. Este paquete está disponible para quienes se hospeden 2 noches o 4 noches y los niños menores de 12 años serán bienvenidos de cortesía, con comida y experiencias incluidas, si comparten cama con sus padres.

“Estas propuestas han sido diseñadas para que, tanto grandes como chicos, puedan disfrutar de un abanico de experiencias que les permitan conectar con la cultura y naturaleza que Cusco y el Valle Sagrado tienen para ofrecer; siempre de manera confortable y con todos los cuidados para garantizar un viaje inolvidable”, agregó Ivo Saona, director de marketing de Hoteles Libertador, The Luxury Collection Hotels.

El sector turismo es uno de los más golpeados. Si vamos a viajar, hagámoslo con responsabilidad. //

