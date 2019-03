Milanesa a lo pobre y los antojos de comida casera a los que nadie se puede resistir

No conozco a nadie –lo reto a sondear entre sus contactos de Facebook– que sea capaz de resistirse al trinomio huevo-plátano-arroz (los dos primeros fritos, evidentemente). Es ese tipo de combinaciones gastronómicas que no se cuestionan; ni se modifican ni deben generar culpas; ni se tienen que acompañar siquiera. Bastan y sobran. Ocurre que a veces les viene particularmente bien unirse a una milanesa, un bistec, algún saltado, una porción de papas fritas crujientes o unos buenos frejoles. O todos los anteriores, si quiere.

Un plato que incluya arroz, huevo y plátano (que esto sea conocido como ‘a lo pobre’ es una ironía en sí misma) es esa clase de antojos que uno tiene varias veces durante el año, y es justo decir que siempre –o casi siempre– nos merecemos satisfacerlo. En La Antojería (un negocio que comenzó en 2003, con un pequeño local en Magdalena) hay algunas alternativas para tener corazón y barriga contentos. Desde un tacu tacu a lo pobre (S/ 39,90) hasta el lomo saltado (de cuadril, también a S/ 39,90) o la insuperable milanesa (S/ 29,90). La comida tradicional –asado con puré, ají de gallina, fetuccini al pesto con sábana de lomo– marca el compás por aquí. Pero también hay salchipapas y hamburguesas y ese tipo de gustitos. El toque casero se deja sentir en todos ellos y eso se agradece en un concepto gastronómico que ya tiene tres locales.

Los desayunos –cuando sea que le provoquen– son un caso aparte. El chicharrón de panceta (S/ 15,90) es básicamente obligatorio. Más aún si se acompaña de un tamalito verde (S/ 11,90) o, para mayor antojo, un lomito al jugo (S/ 34,50; viene con pan francés). El menú es bastante generoso en cuanto a variedad. Esta no es una mesa para ir con apetitos moderados. No sea tímido.