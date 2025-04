Las novedades del Record Store Day 2025

Nuevamente los fans del formato analógico celebran la llegada del Record Store Day. Este 12 de abril, lugares como Los Silencios Café (Calle Libertad 180, Miraflores), Lazyitis Discos (Galería Multi- centro, Larco 345, Miraflores) y Prisma Music Vinilos (Larco 101, CC. Caracol, Tienda 311, Miraflores) estarán provistas de lanzamientos especiales que solo se pondrán a la venta ese día. Entre los destacados figuran discos de Taylor Swift, The Cure, David Bowie, A-ha, Belly, Francoise Hardy, Bill Evans, Ramones, Rage Against the Machine, Cypress Hill, Collective Soul y Shakira (un álbum en vivo grabado en París), entre otros. La venta será por estricto orden de llegada, por lo que se recomienda llegar temprano.