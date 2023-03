Además…

“Recuerdos de un primer día de clases”, por Pierre Castro Sandoval

Del primer día de clases recuerdo al niño flaquito que se desmayaba en la formación. Era un mártir porque solo en ese momento el director se daba cuenta de que su discurso había durado demasiado. Recuerdo cantar el himno del Perú con la mano sobre el corazón sin saber qué significaba aquello (todavía no lo sé). Recuerdo estar entre esas filas de niños buscando desesperadamente a mi primer amor platónico antes de enterarme que la habían cambiado de colegio. Recuerdo el tablero de melamine de mi carpeta enfriando mi antebrazo. Recuerdo mi caligrafía Palmer al escribir la fecha en la esquina superior derecha de todos mis cuadernos: Lunes, 3 de abril de 1989. Recuerdo ir a la última hoja a dibujar guerritas o laberintos incluso antes de haber empezado a conjugar el verbo to be. Recuerdo salir al recreo y aprender a lanzar canicas y a hacer bailar mi trompo. Recuerdo el polvo sobre mis zapatos negros y una mancha de salchipapas sobre mi camisa blanca. Recuerdo no poder entrar al colegio porque había olvidado ponerme la insignia. Recuerdo mirar por la ventana mucho más que mirar a la pizarra. Recuerdo el reloj en la pared y el sonido del timbre. Recuerdo que a la salida lanzábamos piedras a los árboles de tamarindo para tener algo que mascar hasta que la movilidad viniera por nosotros.