Conforme a los criterios de Saber más

Poco menos del 5% de escolares peruanos ha podido volver a clases bajo la modalidad semi presencial. El porcentaje aún es muy bajo teniendo en cuenta que han transcurrido ya más de 18 meses de iniciada la pandemia por el nuevo coronavirus. De este, la mayoría de menores vive en las zonas rurales. Un grupo de colegios piloto en las ciudades - casi todos particulares- empezó a recibir alumnos la quincena de setiembre, pero muchos otros han hecho lo mismo las últimas dos semanas. ¿Cómo ha sido este retorno para algunos y qué protocolos de bioseguridad se están empleado? Conversamos con tres madres de menores que cursan el nivel inicial, primaria y secundaria y esto fue lo que compartieron.

Los beneficios de la interacción

Fiorella Lores. Mamá de Nicolás, alumno del pre- kinder de colegio particular en La Molina.

“La experiencia de regresar para mi pequeño ha sido my grato. Está feliz, contento. Todos los días viene emocionado porque ha aprendido algo in situ y socializado con sus amigos. He notado en él cambios positivos, al estar con más chicos de su edad está moderando su manera de interactuar, cómo llegar a acuerdos, cómo discutir de manera positiva. Veo, además, que está avanzando en algunas cosas que yo no sabía cómo enseñarle y que su profesora, obviamente, se lo explica mejor. Incluso duerme mejor porque llega con la energía más regulada. Respecto de los protocolos, él forma parte de una de las burbujas de su salón, es decir, hay solo cinco alumnos en ella. Van con mascarilla y tienen un caño fuera del salón. No comparte los materiales con sus compañeros, cada uno tiene el suyo. Y, bueno, los horarios de entrada y salida son escalonados, es decir, los grados entran a distintas horas para que no haya tumulto. Lo mismo pasa con los recreos, donde tienen espacios separados para cada salón”.

En el colegio La Casa de Cartón, de Chorrillos, los chicos de sexto grados empezaron esta semana la semi presencialidad. (Foto: Facebook La Casa de Cartón)

Empezar a trabajar en su autonomía

Daniela Delgado. Madre de tres niños que cursan la primaria en colegios particulares (quinto, tercero y primer grado).

“Tengo la suerte, me considero afortunada, de que mis hijos hayan comenzado a ir a la escuela bajo la modalidad semi presencial. La experiencia, como no podía ser de otra forma, ha sido muy positiva porque les ha permitido reencontrarse con todo lo que implica el colegio, es decir, esta infraestructura destinada a ayudarlos a aprender. Así yo sea una madre amorosa y dedicada, no tengo finalmente el entrenamiento ni la preparación de las maestras. Noto cambios muy positivos, porque así sienta que puedan estar nerviosos antes de entrar, poco a poco va retomando la confianza de desarrollarse en sus propios espacios. Esto les va a servir para trabajar la autonomía, que ellos aprendan a cuidarse. A tomar conciencia de cómo llevar su mascarilla, cómo desinfectarse bien y mantener la distancia. Finalmente los protocolos de bioseguridad son los pedidos por el Ministerio de Educación. Están controlando muchísimo el aforo, el espacio que usan, que tengan ventilación cruzada, en fin. Espero de corazón que esta experiencia comience a replicarse pronto, especialmente en los colegios públicos”.

Alumno y maestra en clases de arte por el Día de la Primavera. Colegio Los Reyes Rojos. (Facebook Los Reyes Rojos)

Evaluaciones exigentes

Mili Dümler. Mamá de Cayetano, alumna del quinto de secundaria de un colegio particular.

“Ellos han comenzado a ir la segunda semana de septiembre y al inicio fueron con mucha ilusión. Pero con el pasar de los días se frustran un poco porque son dos días a la semana y cuatro horas cada vez, las clases les va quedando cortas. Sienten que aprenden incompleto. Igual, obviamente, entienden que es abismal la diferencia entre aprender con un profesor ‘en vivo’ y estar sentado frente a la pantalla. En general, la experiencia ha sido positiva. Hay cambios que veo, sí, que me parecen importantes. Los ha sacudido el tener que ser evaluados como se debe, sin apoyos o ‘ayudaditas’ que se daban con la computadora. Me cuentan que están muy separados el uno del otro, lo que no sé si tenga mucho sentido porque están con mascarillas y porque por la tarde o el fin de semana están juntos. Respecto a los controles de seguridad, son altos. Lavado de manos, de zapatos; distancia de dos metros entre carpetas, como dije. Hay burbujas por salón; hay turnos mañana y tarde”.

Plantón frente al Congreso

El colectivo Volvamos a clases Perú ha convocado a un plantón pacífico frente al Congreso de la República el viernes 22 de octubre a las 2 p.m. para exigir se aceleren las tomas de decisiones relacionadas el la vuelta a clases presenciales para escuelas públicas y privadas de todo el país. Ello a propósito de que la Comisión de Educación y Juventud del Congreso han citado al ministro de Educación Carlos Gallardo para exponer su plan de trabajo sobre el sector. Más información sobre el encuentro aquí.

VIDEO RELACIONADO

Tras el inicio de la vacunación de docentes en zonas rurales, el retorno a las clases presenciales parece acercarse. El presidente Francisco Sagasti participó de una ceremonia simbólica en Ayacucho y se refirió ala situación. (Fuente: Latina Tv)

TE PUEDE INTERESAR