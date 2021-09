Conforme a los criterios de Saber más

Fue el mismo Ministerio de Educación el que informó esta semana sobre la detección del caso de un alumno que dio positivo en un colegio particular de Surco. En este, las clases semi presenciales ya se habían iniciado, por lo que se dispuso la suspensión por 14 días, de las mismas en dos secciones. Estudiosos de los procesos que se están dando en nuestro país respecto de la vuelta voluntaria y gradual a las escuelas coinciden, a partir de esto, en decir que la forma en que se manejó la situación fue apropiada y que a esta deberemos acostumbrarnos en adelante debido a que seguimos en pandemia.

(Fuente: Minedu)

Somos conversó sobre el tema con Norma Correa, profesora del Departamento de Sociales de la Universidad Católica, quien desde hace varias semanas investiga y analiza la necesidad de que los escolares peruanos vuelvan progresivamente a las aulas. “Hay que decir que nosotros estamos tarde en comparación al mundo. Somos de los últimos países en regresar. Chicos de las zonas rurales lo vienen haciendo desde el año pasado, pero en Lima recién estamos empezando este aprendizaje básico del regreso al colegio con el COVID-19. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia global, e incluso, la previa en el país? Que las escuelas no son focos significativos de contagios. Eso no quiere decir que los niños no se vayan a contagiar. Esta decisión de abrir y cerrar las clases no está mal, es parte de los protocolos que se tienen contemplados”.

Experiencias validadas en otros países suman a la clausura de salones ante la presencia de un caso de contagio el que estos se dividan en dos o tres grupos de hasta ocho alumnos. Sí, las llamadas “burbujas”. También que la jornada se vea reducida en menos de la mitad y que estas sean entre dos y tres veces a la semana. Esto, al menos, en las etapas iniciales del regreso.

Correa detalla que habrá que tener paciencia para que las personas asimilen todo el proceso. “Nuestra sociedad es tan punitivista que cambiar el chip va a ser muy complicado. Aquí los mecanismos de comunicación tienen un rol fundamental. La gente tiene que entender que estos protocolos van a tener que darse así durante un buen tiempo hasta que el virus se controle”.

El retorno a las clases semipresenciales, como lo ha señalado el Minedu, será progresivo y dependerá de cada institución educativa, que deberá contar con el aval –sobre todo– de los padres de familia. (Foto: Andina)

Asimismo la también columnista de El Comercio hace hincapié en el compromiso que deben asumir todos los actores involucrados en la vida escolar de un menor, es decir, maestros, directivos, pero también los mismos padres de familia.

“No queda claro si el contagio en el colegio de Surco se dio dentro del lugar o fuera. La mayoría de las veces, los contagios suceden cuando desarrollan vida social fuera de las escuelas. Entonces, si un papá quiere que su hijo vaya al colegio, hay que volverse a cuidarse -porque ya ves que ahora todos están haciendo lo que quieren-. No queda de otra. Una negligencia que provoque un contagio no debería perjudicar al salón, los demás salones o al colegio. Hay que cuidarse en la vida cotidiana, esforzarse por las prioridades”, finaliza.//

VIDEO RELACIONADO