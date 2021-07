Conforme a los criterios de Saber más

Desde la última vez que sonaron los timbres de los colegios peruanos y los estudiantes dejaron de ir, solo hubo allí puertas cerradas, luz apagada y silencio. El colegio y su infraestructura como punto de encuentro de la educación nacional quedaron suspendidos. A puertas del bicentenario, la educación es una experiencia social que hoy casi no se da.

“Es urgente priorizar un retorno a clases presenciales, voluntario, flexible y progresivo, asegurando la vacunación para todo el sector educación y haciendo uso de espacios abiertos en las escuelas, parques y otros espacios públicos”, ha dicho la ex ministra de Educación y hoy congresista electa, Flor Pablo. Por su parte, el también ex ministro de la cartera y hoy director global de Educación del Banco Mundial, Jaime Saavedra, afirmó recientemente que “el cierre de escuelas no protege a los niños. Sus probabilidades de contagio son muy bajas. Tampoco aumenta los contagios entre adultos, que están además yendo a restaurantes y centros comerciales. El costo de escuelas cerradas lo pagan los niños. Solo ellos”.

Un artículo de la revista The Economist lo confirma : “El COVID-19 rara vez enferma gravemente a los niños. En un año hasta abril, la probabilidad de que un estadounidense de entre 5 y 14 años contraiga el virus y muera a causa de él fue de una entre 500 mil, aproximadamente una décima parte de la probabilidad de que un niño muera en un accidente de tráfico en tiempos normales”.

UN RETORNO PROGRESIVO

“La pantalla nunca será un colegio y el colegio nunca será una pantalla, sin importar cuánto esfuerzo pongan los maestros o los alumnos. Porque eso los excede”, escribió hace unos días en sus redes sociales Chiara Roggero, publicista, escritora y madre, parte del colectivo “Volvamos a Clases Perú”, que pide al Ministerio de Educación “el retorno a clases presenciales de manera segura, voluntaria, flexible y paulatina”. Aunque muchos no lo saben, el ministerio ya inició esa tarea. “Según el último reporte, 2.581 instituciones de 11 regiones vienen prestando el servicio semipresencial. Más de 109 mil estudiantes y 7.500 docentes ya están trabajando”, nos dice José Carlos Vera Cubas, responsable de la Dirección General de Gestión Descentralizada del Minedu. “Esto lo hemos hecho en el marco de la norma que sacamos para abrir colegios en ámbitos rurales donde hay poca conectividad y se requiere mayor presencia e interacción entre docentes y estudiantes. Y así iremos avanzando hasta llegar a lo urbano. Hay 25 mil instituciones educativas ya habilitadas para ámbitos rurales que cumplen con protocolos y criterios epidemiológicos. Además, acaba de iniciarse la vacunación de 200 mil profesores, directivos y administrativos de las escuelas rurales”, agrega el funcionario.

La reapertura, asegura, “va a depender de cómo va la pandemia, que la tercera ola no nos toque fuerte”. Adelantó, además, que la intención del Minedu es que el segundo semestre del año “podamos retornar a las instituciones educativas con prioridad de ciertos grados iniciales, primeros grados, tránsito de primaria a secundaria o quinto de secundaria”.

Para los representantes del colectivo “Volvamos a Clases Perú”, estas respuestas no son totalmente satisfactorias. “Esto no es un capricho de padres de colegios privados. Esta lucha tiene que ser hasta que todos los colegios se abran, porque quienes están sufriendo más no son los niños privilegiados que tienen todas las comodidades en su casa. Lo más preocupante es la educación pública. Lo que estamos viendo en todos los niños es una angustia y una depresión fuerte”, apunta Chiara Roggero.

Los estudiantes de primaria asisten a una clase en Park Lane Academy en Halifax, noroeste de Inglaterra, el 17 de marzo de 2021, en medio de la pandemia de coronavirus. (Foto de Oli SCARFF / AFP).

Detalla, además, problemas colaterales. Muchos niños tenían un desayuno en su colegio que ya no tienen. Para otros, los colegios eran refugios de sus propias casas, donde sufren violencia. Padres y madres que usaban esas horas para trabajar, hoy tienen que quedarse en casa o llevar a los niños consigo. “Lo que nosotros pedimos, básicamente –afirma Roggero–, es que el Minedu flexibilice los lineamientos epidemiológicos para que un colegio pueda abrir. Hay requisitos que ahora son imposibles, como el número de contagios por distrito, a diferencia de los comercios, casinos, restaurantes o bares, donde han suavizado las condiciones. Los niños ya no pueden esperar”. //

LAS CIFRAS

97% de los estudiantes de la región se vieron privados de su escolaridad normal, según Unicef (noviembre 2020).

400 mil alumnos peruanos dejaron las clases el año pasado, según un informe de El Comercio y el IPE.

54% a 76% sería el porcentaje en que se incrementaría el número de estudiantes por debajo del nivel mínimo de rendimiento, si las escuelas permanecen cerradas durante 13 meses (Banco Mundial, 2020).

VIDEO RECOMENDADO

El Ministerio de Educación estableció criterios para la calificación que deberán realizar los docentes. null