El regreso de los escolares en Lima Metropolitana a las aulas se dará finalmente este mes bajo la modalidad de la semipresencialidad. Unas 19 escuelas (14 particulares y cinco públicas) recibirán a niños, niñas y adolescentes que por año y medio se educaron desde casa debido a la irrupción del coronavirus en la vida de todos. Esto, luego, irá repitiéndose en otras zonas de la capital y en distintas urbes del interior, explican las autoridades, de forma progresiva y voluntaria (en las áreas rurales, ello comenzó en noviembre del 2020).

El tema fue puesto en la agenda pública hace unas semanas por el colectivo de padres “Volvamos a clases Perú”, que exigía al Gobierno escuchar sus demandas en torno a la ejecución de prontas medidas al respecto. Hubo un petitorio a la Defensoría del Pueblo para que no se vulneren los derechos de los escolares, una marcha al Ministerio de Educación y muchas apariciones en los medios y conversatorios en línea.

En tanto, esta cartera venía haciendo lo suyo y ha sido el 27 de agosto que ambas partes se sentaron a dialogar. De momento, al menos, los resultados vienen siendo positivos. A eso se suma otra buena noticia: todos los maestros que faltaban ser vacunados están recibiendo su primera dosis desde el 3 de setiembre.

DISTANCIA SOCIAL. En México, se inició esta semana el año escolar 2021-2022. En plena tercera ola de la pandemia, millones de escolares volvieron a las aulas tras también permanecer año y medio estudiando de modo virtual. (Foto: Pedro Pardo / AFP)

La discusión ahora, entonces, se centra en cómo volverán los menores, los maestros y el personal administrativo y de limpieza del centro educativo. La idea, obviamente, es que sea de la forma más segura posible.

Queda mucho por evaluar y decidir en este aspecto. Siendo el Perú uno de los últimos países del mundo en que el grueso de los estudiantes no ha regresado a los salones según Unesco, hay muchas experiencias de otros países que se pueden replicar, adaptándolas, claro, a la realidad de cada comunidad educativa aquí. Pensando en ello, Somos les pidió a expertos en gestión educativa y pedagogía, líderes peruanos en el sector, que compartieran sus opiniones y reflexiones sobre distintas modalidades que podrían tomarse en cuenta, además de la importancia que tiene este necesario retorno.

Lecciones por aprender

Uno de ellos es el reconocido educador León Trahtemberg. Sobre la forma en que debería ser este proceso, señala: “Los elementos de bioseguridad serán imprescindibles como punto de partida: personal vacunado, ventilación, distancia, uso de agua y jabón y mascarillas. Sin embargo, no hay necesidad de hacer depender el retorno a los colegios del nivel de contagios distrital, sino del acuerdo del colegio con los padres, lo cual contextualiza cada caso. Sería voluntario. Los alumnos asistirían en grupos reducidos, en forma de burbujas, el número de días y horas que permita la rotación de todos los interesados en asistir. Habrá mucha actividad al aire libre, en deportes y talleres. La modalidad a distancia será parte inseparable de cualquier opción, aun si se retorna totalmente a la presencialidad, porque ofrece oportunidades que han sido descubiertas y valoradas durante la pandemia que no tienen por qué abandonarse y que agregan eficiencia al trabajo escolar”.

El P. Elías Neyra, cofundador de la consultora CALA Educación, considera por su parte que no se trata de descubrir la pólvora porque en casi todo el mundo este tipo de acciones ya se está dando. “Una realidad cercana es la de Buenos Aires, donde empezaron con clases híbridas hace un mes. Es parecida a la de Lima. Chile va y viene con la presencialidad. Cierto es que no hay una receta única, pero sí es importante, por ejemplo, que cada director de colegio tenga la autonomía para que, en comunicación con los padres de familia y los profesores, tome decisiones en función de la realidad del centro educativo”.

Neyra agrega que ya se sabe a nivel global lo que más funciona: “Primero, las burbujas en los salones. Es decir que de entrada no asistan todos los estudiantes del aula, sino por grupos reducidos, en distintos momentos o turnos. Mientras esto se va ensayando por un tiempo inicial, los profesores y el personal deberían estar siendo entrenados en temas de bioseguridad, salubridad y limpieza. Y ya cuando todos estén más duchos, se podría ir ampliando el aforo de cada aula, tal vez no tres grupos, sino dos y así”. Señala, además, que viene funcionando bien en otras latitudes la experiencia en la que una burbuja asista una semana y la otra no (esta seguiría de manera virtual). Al mantener junto por un periodo de cinco días al mismo grupo se reduce el tiempo de riesgo de contagio.

El también profesor de la Facultad de Educación de la UPC sugiere empezar con los grados en los que hay más autonomía, como los de secundaria. “Ya sabemos que urge más la medida en inicial y primaria, pero sería mejor empezar por los mayores e ir bajando de edad”.

COMPROMISO CIUDADANO. Milagros Sáenz (atrás, izquierda), cofundadora del colectivo “Volvamos a clases Perú”, junto a otros dos padres y sus hijos. Según ella ha explicado, el grupo busca ahora formar una mesa de trabajo para acompañar al Minedu en la implementación del regreso a las escuelas de todo el país. (Foto: Elías Alfageme)

Consecuencias a plazos

Ambos expertos coinciden en la vital importancia de que se impulse, en principio, la semipresencialidad, pues son más graves las consecuencias psicológicas y académicas que se registrarán a corto, mediano y largo plazo en los menores.

“Somos seres sociales desde el inicio de la humanidad. El encuentro entre personas de 3D, de cuerpo entero, produce una conexión sensorial y emocional totalmente distinta de la de 2D a través de una pantalla plana. Los niños aprenden a jugar, convivir, hablar, cooperar, adecuarse a reglas de convivencia, explorar, manipular,construir y cultivar su pensamiento en contacto con las personas y la naturaleza. Construyen su identidad viendo e interactuando con otros”, enfatiza Trahtemberg.

Asimismo, y desde una perspectiva macro, Daniel Contreras, especialista en educación de Unicef Perú, indica que un grave problema de no haber asistido a clases evidencia ya repercusiones psicológicas en los menores: el 30% de los escolares estarían presentando problemas emocionales y psicológicos en el Perú. Mientras, a nivel académico, el impacto se estaría dando en términos de aprendizaje. Se proyecta, por ejempo, que el desempeño de lengua para el segundo grado va a retroceder ocho años.

“Otra cuestión muy seria se revela en los índices de deserción escolar. Más de 700 mil niños y adolescentes peruanos abandonaron la escuela o están en riesgo de hacerlo por la pandemia. Esta situación de por sí es difícil de revertir; por eso se necesitan medidas que promuevan la vuelta al colegio de manera semipresencial o presencial, velando, obviamente, por que las condiciones sean lo más seguras posible. Pero, sin duda, hay decisiones que deberían tomarse con más premura”, finaliza. La comunicación y la voluntad, concuerdan todos, serán claves en todo el proceso.

Lo que ha estado haciendo el Minedu

José Carlos Vera, jefe de la Dirección General de Gestión Descentralizada, explica en tanto con números y acciones las medidas que está tomando esta cartera para promover la vuelta de los chicos a las aulas en todo el país.

Primeros pasos hacia la semipresencialidad. José Carlos Vera señala que, desde noviembre del 2020, 830 colegios rurales funcionan bajo el modo semipresencial . Esto implica, por ejemplo, que los escolares vayan dos o tres veces por semana a realizar allí actividades de refuerzo escolar y deportivas, además de trabajo socio-emocional. “ Sobre la base de esa experiencia, el plan de retorno del 2021 se diseñó para que sea seguro, flexible, gradual y voluntario ”.

José Carlos Vera señala que, . Esto implica, por ejemplo, que los escolares vayan dos o tres veces por semana a realizar allí actividades de refuerzo escolar y deportivas, además de trabajo socio-emocional. “ ”. Modo híbrido 2021 . Desde el 19 de abril ya se puede volver a la semipresencialidad, señala Vera. Ello siempre y cuando se cumplan con requisitos relacionados con indicadores epidemiológicos locales, el cumplimiento de protocolos de bioseguridad y acuerdos entre quienes integran cada comunidad educativa. “ Empezamos con 20 colegios en Arequipa y así hemos ido avanzando”. Hoy se tienen 5.683 colegios en 21 distintas regiones que ya están en modo semipresencial, eso de un total de 76.864 que ya están habilitados para hacerlo (pero a los que les faltan protocolos y los acuerdos) ”, agrega.

. Desde el 19 de abril ya se puede volver a la semipresencialidad, señala Vera. Ello siempre y cuando se cumplan con requisitos relacionados con indicadores epidemiológicos locales, el cumplimiento de protocolos de bioseguridad y acuerdos entre quienes integran cada comunidad educativa. “ ”, agrega. ¿Cuántos escolares peruanos estudian de forma semipresencial a la fecha? 230.244 (el 97% se ubica en áreas rurales). En el país existen nueve millones de escolares en total.

EXPERIENCIAS. José Carlos Vera señala que el Minedu ya tiene más evidencia de lo que está funcionando con el sistema semipresencial en las zonas rurales. Empezarán este mes los ensayos en las zonas urbanas del país. (Foto: Minedu)

Registro de contagios . Solo se han detectado casos focalizados en Arequipa, Loreto y Ayacucho, pero Vera aclara que estos no se dieron por la actividad dentro del colegio, sino fuera de él. En cada uno se activó el protocolo: se identificó al paciente “cero”, se creó un cerco epidemiológico, las clases pasaron a ser remotas 21 días y luego hubo retorno.

. Solo se han detectado casos focalizados en Arequipa, Loreto y Ayacucho, pero Vera aclara que estos no se dieron por la actividad dentro del colegio, sino fuera de él. En cada uno se activó el protocolo: se identificó al paciente “cero”, se creó un cerco epidemiológico, las clases pasaron a ser remotas 21 días y luego hubo retorno. Sobre los colegios en Lima Metropolitana . “ Aquí hay 3.265 escuelas habilitadas que vienen preparando los protocolos para recibir alumnos. De estas, 19, la mayoría pertenecientes a la UGEL 07, estarían empezando a funcionar de manera semipresencial este mes . Catorce de ellas son particulares y cinco, públicas ”, puntualiza (la UGEL 07 comprende el ámbito jurisdiccional de San Borja, San Luis, Surco, Surquillo, Barranco, Miraflores y Chorrillos).

. “ ”, puntualiza (la UGEL 07 comprende el ámbito jurisdiccional de San Borja, San Luis, Surco, Surquillo, Barranco, Miraflores y Chorrillos). Escuelas públicas . Vera indica que los directores de los colegios públicos del país han recibido recursos para el acondicionamiento de los locales, kits básicos de higiene y la implementación de lavamanos portátiles si no tuviesen agua. “ Vamos a iniciar también pilotos de retorno donde las condiciones se den para un retorno seguro ”.

. Vera indica que los directores de los colegios públicos del país han recibido recursos para el acondicionamiento de los locales, kits básicos de higiene y la implementación de lavamanos portátiles si no tuviesen agua. “ ”. ¿Quién da la luz verde para abrir un colegio? “Sobre la base de información epidemiológica del Minsa, el Minedu actualiza cada 15 días una lista donde indica qué escuelas de todo el país están habilitadas. La decisión de retornar o no depende, pues, de la escuela y su comunidad. Obviamente, para ello tiene que cumplir con las condiciones de bioseguridad y tener acuerdos con los padres”, añade. Eso implica, a su vez, que ante el pico de una eventual tercera ola, por ejemplo, Minedu podría retroceder en algunas medidas para salvaguardar la seguridad de la mayoría.

La escuela es el principal instrumento para igualar oportunidades.



Para muchos niños y jóvenes, la escuela es el único espacio seguro de estimulación, socialización y aprendizaje



Ese espacio ha desaparecido para muchos y por mucho tiempo



Lo que dicen los profesores

“Deberían darnos protección básica”. Silvia Chávez. Maestra de escuela pública

Yo trabajo en un colegio para mujeres ubicado en La Victoria, cerca del cerro El Pino, de San Cosme, de El Porvenir. En estas zonas viven muchas de mis alumnas, las cuales han perdido a sus padres y familiares. Aun hoy el contagio es fuerte, por lo que no sé cuántas irían de forma presencial. Muchos apoderados no las quieren mandar. Me preocupa, además, que los salones sean pequeños (cuando éramos 24 no entrábamos y ahora tenemos estudiantes trasladadas de escuelas particulares), por lo que no habría distanciamiento. Sería cuestión de probar que vaya medio salón por turnos, pocas horas al día y a las asignaturas más importantes. Además, deberían proveernos elementos de protección básica a todas, pues donde estamos no hay recursos para comprar mascarillas.

“Hay emoción, pero a la vez, temor”. Jair Cieza. Profesor de colegio particular

Como profesor, me emociona, por un lado, volver a ver el rostro de los chicos , dado que muchos no prenden sus cámaras en el modo remoto. Tengo muchas ganas de tener ese contacto presencial. No obstante, reconozco al mismo tiempo que aquello me genera temor. Podría contagiarme y así a mis padres o a mi suegra. Además de eso, me preocupa el peso de responsabilidad que se le puede poner al maestro respecto de un contagio. Podemos poner todo de nuestra parte, pero a veces son muchos chicos en un salón, la recirculación del aire en este puede no ser suficiente y hay otros factores que tener en cuenta . Creo que se podría regresar a la semipresencialidad este año y el próximo año, mucho más planeado, arrancar de manera presencial con quinto y cuarto de media e ir bajando de grados conforme pasa el tiempo, para así darles chance a los adolescentes de que se vacunen. Esperemos que eso no tarde tanto.

