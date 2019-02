Reimond Manco a los 28 años: de 'jotita' problemático a candidato a la selección peruana

Escriben Arturo León y Miguel Villegas



Debe ser el futbolista peruano que más nos altera, más nos polariza, y más nos seduce. Se llama Reimond Manco, tiene 28 años y nos hemos pasado la vida -es decir, su carrera- reporteándolo, biografiándolo, viéndolo crecer sin crecer. Esa es, quizá, nuestra pena y nuestra esperanza a la vez: que ha dejado de ser un jotita para convertirse en padre de familia sin haber dado el paso clave que lo consolide, lo haga estrella, lo revele como el crack que es. Hasta hemos vuelto a un Mundial luego de 36 años y Manco no, por qué no.

Todavía tiene todo pero falta que lo sepa. Instalado el tema nuevamente por periodistas en redes, llevado hasta las oficinas de Ricardo Gareca y su diplomacia, Reimond Manco arranca su temporada número 11 en Primera División con un golazo. ¿Es solo un chispazo o puede ser el año del cambio? ¿Fue solo su patada y será su carrera? Este es Manco 2019.

PARTIDOS JUGADOS Y GOLES ANOTADOS

Los números indican una realidad innegable en el caso de Reimond Manco: el tipo tiene continuidad. 75 partidos disputados suma entre 2017 y 2018. Solo seis de esos encuentros fueron con el Zamora de Venezuela (equipo en el que no se adaptó, pero nunca cometió indisciplinas), los otros con Unión Comercio. Las comparaciones son odiosas, pero a veces necesarias. Como en este caso. André Carrillo, en el mismo lapso de tiempo, registró 48 apariciones en los campos de fútbol. En otras palabras, Mancó jugó 27 partidos más -los últimos dos años- que el extremo derecho que milita en Arabia. Incluso llegó a lucir la cinta de capitán de la escuadra de Moyobamba. La última vez que Reimond disputó más de 30 partidos en un año fue en el 2013 (UTC de Cajamarca). En este aspecto su mejoría es notoria. Física y mentalmente se ha mantenido a un mismo nivel.

Al analizar los últimos dos cursos es inevitable poner atención en uno de las columnas más importantes: los goles. Reimond Manco nunca marcó siete goles en dos años seguidos, hasta el 2017-2018. Cuatro fueron el año pasado. Su mejor temporada en lo que a celebraciones se refiere. Carrillo solo cuatro tantos en ambos años. No decimos que Reimond es mejor que Andrés -de hecho enfrentan a rivales de jerarquías diferentes- pero sí que muestra una regularidad inadvertida.



*Las estadísticas solo contemplan partidos y goles en Liga local

LA FAMILIA

Fue, quizá, una de sus primeras frases célebres: "Reimond Manco se casa", dijo, con ese uso de la tercera persona que tan bien -tan mal- delata que andamos caminando por las nubes. Eran los tiempos de la Sub 20 de Tito Chumpitaz, y en pleno aeropuerto de Lima, luego de la eliminación, el delantero de Perú hacía este anuncio, a tono de advertencia. Luego se casó y se divorció. Eran los tiempos, también, en que los urracos de Magaly TV lo perseguían por aire, mar y tierra. Sobre todo, por tierra.

Lejanas parecen esas épocas, cuando uno revisa su cuenta de Instagram oficial y ve las fotos de su nueva familia y sus hijos.



En ese sentido, Reimond Manco también es otro: "En la vida no hay amor más grande que el de la familia y las decisiones siempre serán acordé a lo mejor para ellos", escribió hace unas semanas en sus redes sociales.

ADIÓS ESCÁNDALOS

Digámoslo así: Reimond Manco no protagonizaba escándalos, los coleccionaba. YouTube es una videoteca cruel de su pasado. Ahí anda Reimond, señalado como inventor de frases inmortales como "Tócame que soy realidad" o "Soy enamoradizo, corazón de pollo". También episodios más graves por denuncias de agresión o fugas cinematográficas de México, donde la rompía en 2012. Ese pasado, que le quitó tiempo a su carrera y años en la selección -desde su debut ha jugado apenas 8 partidos en una década- es eso, pasado. No se registran escenas de Manco en discotecas, no se han producido ampays de madrugada y no es más celebridad de la TV rosa. Según consigna el diario Depor, la última vez que Reimond Manco fue cuestionado por un tema ajeno al fútbol fue en 2013, cuando el presidente de UTC de Cajamarca, Joaquín Ramírez, "lo acusó de presentarse mareado en los entrenamientos del club". La respuesta del jugador fue que sancionado por reclamar premios para el grupo. De eso, ya 6 años. Nunca más.

CÓMO LO VE LA FPF

Si hay un técnico que mira la mayoría de partidos del fútbol peruano, por no decir todos, es Ricardo Gareca. Es parte de su trabajo como entrenador de la selección peruana. El observar, seguir y trabajar con los mejores futbolistas del torneo local es clave. No hay un banco de jugadores más grande que el de la liga doméstica. El argentino lo sabe. De ahí consolidó a futbolistas que hoy están en el extranjero: Santamaría, Trauco, Cueva, etc. ¿Puede pasar lo mismo con Reimond Manco? "Nadie puede discutir la calidad de Reimond. Esas cosas están fuera de discusión. Es un muchacho observado", dijo recientemente Ricardo Gareca, que esta semana ha brindado entrevistas en diferentes medios.

Si olvidamos por un ratito su pasado, Manco cumple con las primeras exigencias que pide Ricardo para los jugadores de selección: tiene continuidad y la edad para ser parte de un proceso largo. Si está comprometido para dar el 100% cada vez que es convocado, solo el ‘Tigre’ lo puede averiguar. Es un requisito que dejó muy en claro después de la Copa América 2016. Luego está, como siempre, el gusto del técnico. Técnica, inteligencia y creatividad son los principales aportes de jugador de Real Garcilaso. ¿Alcanzará para convencer a Gareca?



Reimond Manco a los 28. O a los 30. O cuando sea justicia. En el fútbol, a nadie se le niega una oportunidad para volver.