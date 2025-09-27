Julio Vizcarra Torres
Reimond Manco: “Yo sí hago un recuento de cuántos son los años en los que me estoy portando bien, y hace 15 que no aparezco en un ampay”
Hubo un tiempo en el que Manco gambeteaba tanto y tan bien, que James Rodríguez le miraba el número de la camiseta y enseguida lo sentaban en la misma mesa de Toni Kroos. Eran épocas de los queridos ‘Jotitas’, las cuales rápidamente comenzaron a quedarse atrás por la mala cabeza de Reimond. Sin habilidad para convivir con la fama, que subía como espuma de cerveza, el chico de Lurín se volvió abonado de los programas de farándula, llevando a pique su corta pero explosiva carrera. Ya lejos de las canchas de fútbol, el talento de aquella promesa que pintaba para crack mundial le abrió un nuevo camino, esta vez en el campo digital, Edén preferido por varios de sus colegas. Abrazado a su familia y llevando el conteo de los días sin ser ampayado, como si de un paciente rehabilitado con éxito se tratara, ‘Rei’ parece haber encontrado la fórmula perfecta para volver a driblar con sonrisa pícara y sacarle la vuelta al retiro.

