El tráiler del documental El canto de las mariposas logra atrapar fuertemente. Los testimonios, cortos pero fulminantes, dejan clara la premisa de lo que se podrá ver en la pieza fílmica de la directora Núria Frigola Torrent: el viaje físico y espiritual del joven y consagrado artista plástico Rember Yahuarcani, junto a su familia, a la tierra del pueblo de sus ancestros, el uitoto, en la Amazonía peruana y colombiana. Ello para recuperar la inspiración, aquella que siempre ha sido guiada por los relatos de su abuela. Allá, busca de nuevo la voz de esta mujer que quiso tanto, aunque esto implica sumergirse en una cruda parte de la historia: la masacre de los uitoto durante el boom del caucho a fines del siglo XIX e inicios del XX, en el que fueron asesinados más de 40 mil indígenas.

“Mi padre aborda claramente, tanto en el documental como en sus cuadros, lo que respecta a los crímenes por el caucho. Yo, a partir de eso, pienso que hay que ir curando las heridas sin olvidar la historia. He querido enfocarme en cómo sanar empleando el arte. Me enfoco en mitos, leyendas y anécdotas, eso con el fin de resguardarlos, protegerlos y transformarlos. Si una cultura no evoluciona o cambia, está condenada a desaparecer. Lo menos que nos gustaría a los indígenas de estos tiempos es que el legado de nuestros ancestros desaparezca, por eso hay que usar estos nuevos lenguajes contemporáneos como la pintura, el cine, la fotografía. En eso estamos”, explica Rember.

El pueblo uitoto sufrió graves abusos por quienes explotaban caucho entre los siglos XIX y XX. Las nuevas generaciones buscan sanar heridas sin que la historia se olvide. (Foto: Difusión)

Miembros de la familia Yahuarcani junto a la directora del filme, la peruana española Núria Frigola Torrent. (Foto: Difusión)

El documental, producido por LaMula.pe y Travesía Films, fue premiado con fondos del Ministerio de Cultura para cubrir parte de su confección. Ha sido, además, reconocido en varios festivales internacionales. Imperdible. //

CÓMO VER EL DOCUMENTAL

“El canto de la mariposas” podrá ser visto gratuitamente por el público peruano a través de la página www.elcantodelasmariposas.pe. Para obtener el acceso hay que inscribirse previamente. Estará disponible entre el 25 de marzo y el 24 de abril.

