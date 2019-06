Renato Cisneros y el amor que se construye a partir una nueva paternidad, por Enrique Planas

A veces, la escritura sirve para poner en orden el duelo por un padre ausente. Otras resulta necesaria para resolver conflictos con un progenitor muy presente. Un medio para ajustar cuentas, para perdonar, para buscar la reconciliación. De niños solemos tener una imagen paterna cerrada, más o menos feliz. Sin embargo, poco a poco nos vamos dando cuenta de los agujeros de la trama, los vacíos en aquel cuento necesario para crecer en armonía e inocencia.

Con novelas como La distancia que nos separa (2015) y Dejarás la tierra (2017), Renato Cisneros se consolidó como uno de los escritores locales que mejor transformó el retrato paterno en tópico literario. El peso trágico del fantasmal padre militar, las diferencias ideológicas entre una generación y la siguiente, el desfase de opiniones y posiciones políticas entre el protagonista y el patriarca.

En Algún día te mostraré el desierto, el escritor cambia radicalmente el destinatario de sus memorias. En diez entradas de un diario de paternidad, Cisneros da cuenta de esa transformación fundamental que supone abrazar la posibilidad de ser padre y esperar con ansias la nueva vida que le espera. Es divertido descubrir esa tara común en los escritores de creer que el llanto del recién llegado, los pañales y las nuevas preocupaciones les alejarán para siempre de la obsesión literatura. Sin embargo, la experiencia de la crianza puede convertirse en una nueva fuente de historias.

El nuevo libro de Renato Cisneros.

A partir de los hechos cotidianos, Cisneros llega a lo más profundo. Su diario, narrado con humor e indefensión, teniendo a la pequeña Julieta y a Natalia, la madre de su hija, como testigos y cómplices a la vez, nos muestra la fragilidad, el valor, la nostalgia y el amor que puede construirse a partir una nueva paternidad, más tierna, frágil y sabia. //

EL AUTOR Renato Cisneros Sánchez (Lima, 1976) es periodista, escritor, poeta y conductor de radio. Sus novelas La distancia que nos separa y Dejarás la tierra lo consagraron como notable autor de su propia saga familiar.

