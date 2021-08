Conforme a los criterios de Saber más

Jugar en la élite del fútbol mundial cuesta. Para codearse con los mejores cracks del planeta, hay que estar a la altura. En futbolero: hay que meter, pegar y correr más. Por eso es doblemente meritorio lo que Renato Tapia (Lima, 1995) hizo en su primera temporada con el Celta de Vigo: le supo tomar el pulso a una de las ligas top de Europa y consolidarse como pieza clave del equipo que dirige el ‘Chacho’ Coudet. Alternó en 32 partidos, sumó un total de 2.839 minutos y fue considerado hasta en tres ocasiones el mejor futbolista del mes. Con esos números que resumen su buen primer año en España, el mediocampista destacó con la selección peruana en la Copa América de Brasil. Pero la vorágine de la alta competencia le terminó pasando factura: en el partido ante Colombia por el tercer puesto, fue retirado en camilla tras echar el balón del campo de juego. A los días se confirmó que había sufrido una rotura fibrilar de grado I en el bíceps femoral derecho. Lejos de tomarse más días de descanso, Renato decidió prescindir de sus vacaciones y se incorporó a los trabajos de su club para acelerar el proceso de recuperación.

“Ha sido una pretemporada intensa y dura, pero estoy emocionado porque ya comienza La Liga. El primer partido (ante el Atlético de Madrid) será de local y esperamos arrancar de la mejor manera”, cuenta el futbolista peruano desde su casa en Vigo, listo para comerse la cancha de donde le toque jugar. Son las tres de la tarde en Lima y casi las nueve de la noche en la península ibérica. Renato ha tenido la gentileza de atender nuestra llamada luego de volver de Inglaterra, adonde viajó para disputar un partido amistoso contra el Wolves de la Premier League.

—Luego de vivir seis años en Holanda, ¿te costó adaptarte a una nueva ciudad y país?

La verdad, no me costó mucho. Creo que hablar el mismo idioma facilitó mucho las cosas. En el club me recibieron de la mejor manera y mis compañeros también. Además, las personas que me rodean siempre me ayudaron en todo e hicieron que el proceso sea muchísimo más fácil.

—¿Qué tan importante es que tu esposa y tu hija te acompañen?

Ellas son un soporte muy grande para mí. Me hacen sentir como en casa. Hemos pasado muchas cosas y eso hace que seamos fuertes en un país lejano. Momentos difíciles siempre habrá y lo importante es que estemos juntos para apoyarnos.

—¿Cómo disfrutan su tiempo?

Nos gusta ir a la playa, a caminar. Estamos muy cerca del mar. Por ahí nos tomarnos algo con un lindo atardecer. También me gusta dejar a mi hija al colegio y volver a tomar el desayuno, en compañía de mi esposa.

—En los últimos años has mantenido una carrera constante en el extranjero. ¿Cómo te mantienes enfocado?

Yo creo que la perseverancia, tolerancia y esfuerzo han hecho que por ahí mi carrera haya sido fructífera. Es innegable que aquí se vive mucho mejor, hay una mejor calidad de vida, pero a veces puede ser un poco duro estar alejado de tus raíces. Uno extraña muchísimo su cultura, las costumbres en casa, a lo que uno estaba arraigado. Hay que saber sobreponerse a todo eso.

—¿Qué tan difícil es mantener la regularidad en una liga como la española?

Yo creo que el talento no basta. Lo he visto durante estos años con compañeros que trabajan 24/7 para estar en buena forma. Se toman los entrenamientos muy en serio, pero también las comidas y los descansos. Muchos tienen un entrenador personal o prácticamente un gimnasio en casa. Esas cositas hacen que uno pueda rendir mejor en la alta competencia.

—¿Qué objetivo te has planteado para esta temporada?

El mismo que me plantee la temporada pasada: dar todo de mí y estar cien por ciento concentrado para lo que se viene. La idea es clasificar a alguna competición europea. Es lo que queremos en el club.

—¿Cómo están los ánimos en la selección con miras a la fecha triple de inicios de septiembre?

Estamos muy motivados. Luego de un mal inicio en eliminatorias, volvimos a ser ese Perú que coopera en todas sus líneas, solidario y de buen juego que se identifica mucho con la gente. Si seguimos por ese camino, por esa ruta, yo creo que nos va a ir bien de aquí en adelante.

—Estamos últimos en la tabla. ¿Qué tan decisivos son los siguientes partidos para seguir soñando con Qatar?

Si bien una fecha triple te puede llevar a instancias finales, lo importante es ir partido a partido y sumar. Hay que trabajar como lo hemos venido haciendo con el profesor Gareca y analizar a los rivales lo mejor posible. De aquí en adelante es clave sacar los tres puntos jugando en casa.

—¿Cómo se siente la ausencia de Paolo y Jefferson?

Muchísimo. Paolo te aporta mucha experiencia y vivencias con la selección. Tiene muchos partidos y goles. Lo mismo Jefferson. Él te aporta ese toque de jerarquía que se necesita en los partidos que hay que sacar adelante. Pero yo creo que uno cuando no está en la selección no debe sentirse fuera. Paolo y Jefferson de alguna manera siempre están. Nos visitan a los entrenamientos, nos hablan. Siguen siendo los referentes del equipo.

—En la última Copa América se ha visto un recambio generacional. ¿Sueles asumir un rol de líder con los nuevos valores del equipo?

Lo que yo simplemente hago es recibirlos de la mejor manera, al igual que lo hicieron conmigo cuando llegué al equipo. Los jugadores nuevos y talentos nuevos siempre son bienvenidos. En la selección estamos contentos de que aparezcan futbolistas porque si te das cuenta, no somos un grupo tan abundante. Entonces que pasen estas cosas nos ayuda muchísimo.

Por la patria

Renato Tapia nació el mismo día que se independizó el Perú: un 28 de julio, hace 26 años. “Siento que es un bendición”, comenta el futbolista. Coincidencia o no, desde muy chico se ha encargado de dejar en alto el nombre del país. Luego de formarse en las divisiones menores de Sporting Cristal y Esther Grande, Renato emigró a los Países Bajos, donde pasó por el Feyenoord, Twente y Willem II. Los que jugaron con él en su época de juvenil cuentan que era un dotado con el balón, a pesar de ser defensa. Pegaba y le gustaba tocar. Esas condiciones lo llevaron a debutar con la selección peruana absoluta en el 2015, con solo 20 años, en un partido contra Venezuela.

Y aunque Renato es de los pocos futbolistas que hemos exportado a Europa en el último tiempo, nunca se ha desvinculado de lo que sucede en el país. En noviembre pasado, el mediocentro peruano lamentó la violenta represión policial que sufrieron cientos de jóvenes que salieron a protestar contra el régimen de Manuel Merino. “¡BASTA!”, escribió en su cuenta de Instagram a propósito de lo ocurrido. Seis meses después, cuando fue elegido el mejor jugador del mes en su club, dedicó el premio a la memoria de Inti Sotelo y Bryan Pintado. “Esto va para ustedes”, compartió en sus redes sociales.

—¿Qué te preocupa de la actualidad del país?

Yo siempre trato de estar actualizado con lo que pasa en Perú. Trato de conversar con familiares, amigos y estar informado para entender lo que pasa. Lamentablemente, lo que siento es que hemos tenido por ahí muchos presidentes con los que no nos hemos sentido identificados. Y bueno, ahora hay mucha incertidumbre y división por lo que está pasando. Las votaciones demostraron que una mitad está a favor de una opción y la otra en contra. Es entendible que las cosas estén así, pero espero que todo se calme.

—¿Qué tan importante es que los deportistas se manifiesten y alcen su voz sobre temas políticos?

Yo por ahí soy un ciudadano que tiene un poco más de voz, pero siempre voy a estar del lado del pueblo y de lo que finalmente el pueblo decide. De hecho es importante que nos manifestemos. Pero hay que manejarnos con un margen porque, claro, somos personas influyentes en las decisiones de muchos peruanos que nos siguen y tratan de hacer lo que hacemos nosotros.

—¿Cuál es el mensaje que se debe dar en estos momentos?

Yo creo que es importante llamar a la unidad. No dividir a las masas, a los grupos, sobre todo en política. Uno puede opinar de lo que uno desee, pero hay que estar enterado del tema. Y si es un tema complicado, hay que tratarlo con pinzas. Hay que evitar ser conformacionales y chocar con grupos que por ahí te pueden atacar.

—¿Con qué Perú sueñas?

Como todo peruano me gustaría que el Perú progrese. Han sido dos años difíciles desde que comenzó la pandemia, pero no pierdo la esperanza de las cosas vayan mejorar. Soy una persona optimista y sé que a pesar de las adversidades, hemos podido salir adelante. //

