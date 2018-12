La renovada carta de Pescados Capitales para este verano 17 años después

Oscar Wilde dijo una vez que la mejor manera de librarse de la tentación era caer en ella. En esta página hemos caído, tropezado, chocado, resbalado y dado vueltas de campana. Así de rico es pecar, estimado lector.

Con ese concepto en mente –o al menos algo parecido– nació el primer local de Pescados Capitales, en 2001. Una propuesta que supo mantenerse tentadora durante más de una década, y que continúa haciéndolo. El año pasado, sin embargo, PC comenzó una importante transformación: el restaurante fue vendido a Civitano (holding gastronómico del grupo Wiese). En consecuencia, el menú y los ambientes se han renovado casi en su totalidad. Los pecados se mantienen, eso sí.

Siguen siendo 7.

PENA CAPITAL

Lo que se ha venido cocinando estos últimos meses es el resultado del trabajo de Renato Peralta y Daniel León (director gastronómico y chef corporativo, respectivamente). Buena parte de los clásicos de la carta original se mantienen –como las conchitas a la parmesana o a la chalaca, o el paiche con cecina– pero, en definitiva, este es un nuevo Pescados Capitales. Uno que viene, además, con tercer local bajo el brazo: hace dos meses abrió el de San Borja.

Los sabores marinos siguen siendo protagonistas aquí, sobre todo en los siete platos principales. Mientras pasa la veda de chita, la Ira (S/ 69, pero no se moleste) se ofrece con un filete de róbalo acompañado de puré de zanahoria, dados de yuca y salsa de pimienta rosa. Los envidiosos dirán que no hay nada mejor que una pasta negra con calamares y ajo (S/ 51) y puede que tengan razón. Para los perezosos hay un filete de salmón a la parrilla que no quiere complicarse y sale recostado sobre una ensalada de quinua, vainitas, tomate cherry y gajos de mandarina (S/ 55). Finalmente, lo que nos cierne: a los golosos nos ofrecen una pasta gratinada con langostinos, pulpo, calamares y conchas (S/ 59). Portémonos un poco mal. //

MÁS INFORMACIÓN

DIRECCIÓN: Chacarilla: Av. Primavera 1067 / Miraflores: Av. Mariscal La Mar 1337 / San Borja: Calle Doménico Morelli 288, La Rambla

HORARIOS: Consultar según local

CONTACTO: 717-9470