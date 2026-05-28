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Resumen

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Ericka Valle Riestra y su hija, Mapi Polanco, comenzaron rescatando gatos de manera improvisada. Hoy, a través de la cuenta Katto The Cat, han ayudado a cientos de animales callejeros a encontrar un hogar. © Victor Idrogo / Icónica
Ericka Valle Riestra y su hija, Mapi Polanco, comenzaron rescatando gatos de manera improvisada. Hoy, a través de la cuenta Katto The Cat, han ayudado a cientos de animales callejeros a encontrar un hogar. © Victor Idrogo / Icónica
/ © Victor Idrogo / Icónica
Por Oscar García

Se suele decir que los gatos son independientes, que se bastan solos. La idea circula como una verdad absoluta, y algo de cierto tiene: hay en ellos un misterio que el ser humano no ha terminado de descifrar. Basta ver cómo nos observan desde una esquina, inmóviles, con un cierto desapego. Es como si te estuvieran juzgando a ti y a varias generaciones de tus antepasados. Pero esa supuesta independencia felina tiene un límite preciso, que es la puerta de la calle. Dentro de casa, un gato maúlla para pedir comida, para que le cambien la arena, o se convierte en una bola temblorosa que busca refugio bajo las frazadas en una noche helada. Si un gato doméstico encuentra insoportable el invierno húmedo de Lima, ¿cómo sentirán el frío los que duermen en la calle, empapados de garúa?

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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.