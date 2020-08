Junior Béjar era un adolescente que soñaba con ser futbolista. “Amo el fútbol, es mi gran pasión”, cuenta el joven actor y estudiante de psicología vía telefónica, quien además se confiesa hincha de Sporting Cristal y admirador de Ronaldinho. Pero sus planes cambiaron cuando lo escogieron para ser uno de los protagonistas de “Retablo”, película dirigida por Álvaro Delgado Aparicio. Luego de pasearse por festivales de todo el mundo, la cinta se estrenó en el país en mayo del año pasado y ahora se puede ver a través de Netflix. “La he visto unas quince veces y siempre me conmuevo. Incluso a veces no la puedo terminar de ver”, comenta Junior.

¿Cómo te tomó la noticia de que Retablo se iba a estrenar en Netflix?

Álvaro, el director, me comentó la noticia un mes y medio antes de que se supiera. No podía decir nada. Fue una emoción enorme para mí. Ahora me alegra mucho saber que mucha más gente va a poder disfrutarla.

¿De qué manera te ha marcado la película?

Esta película es lo más increíble que me ha pasado. Desde muy niño presentía que iba a hacer algo grande, pero no sabía qué. Retablo me abrió las puertas de un mundo que no conocía. Y también me ayudó a decidir qué carrera iba a estudiar. Me llamaba la atención psicología, pero con la película terminé confirmando que eso era lo que quería. Me interesa estudiar y profundizar en las emociones del ser humano.

¿Cómo han sido para ti estos días de pandemia?

Al inicio me parecía algo difícil de creer lo que estaba pasando. Yo por primera vez supe de la noticia que había un virus en China a fines de enero. En general lo he tomado con calma y mucha precaución. He estado más de tres meses encerrado, sin salir, con mi familia, que justo se mudó a Lima a inicios de año. Hay que cuidarnos bastante.

¿Qué es lo que más extrañas de Morochucos, el pueblo donde naciste?

El cielo azul infinito, sus campos, estar rodeado de plantas y ver las noches estrelladas. Lo más doloroso es que no he podido regresar. Eso me da un poco de tristeza. Extraño un montón a mi pueblo.

¿Sabes cómo la están pasando estos días por allá?

Creo que se dieron unos cuantos casos, pero ya todo está controlado. Las cifras llegaron hasta 50 pero no pudo avanzar más. Felizmente llegó ayuda humanitaria a mi distrito. Fue un gesto bonito.

Tú eres quechuahablante, ¿sientes que falta tomar más acciones para la difusión del idioma?

Sí, faltan muchas cosas por hacer. Pero, felizmente, en estas épocas de Internet veo a muchas personas que dan clases por YouTube y Facebook. Eso está increíble. Yo empecé hablando quechua, después hablé español. Los primeros años viví con mis abuelos y ellos fueron los que me enseñaron. Recién aprendí español en el colegio, a partir de los cuatro años, más o menos.

¿Cómo ves la realidad del cine peruano?

Veo que se están haciendo cosas buenas. Pero yo creo que hay muchas historias que contar de nuestro Perú profundo, no todo es Lima. Y también creo que, así como yo, hay muchos juniors que esperan ser descubiertos. Hay que revalorar nuestra cultura y también el quechua y todas las lenguas originarias que aún existen en el país.

¿Te interesa continuar con una carrera en la actuación?

Después de Retablo, al año siguiente me llamaron para otra película y yo dije que no. Le dije a mi papá que no contestara. Ya lo había hecho una vez y para mí estaba bien. Pero cuando vas creciendo te vas dando cuenta lo importante de transmitir mensajes para contribuir a la sociedad. También creo que es interesante vivir muchas vidas a través de la actuación, pasar muchas experiencias, pero quiero ir explorando poco a poco qué más puedo hacer.

¿Tus padres siempre apoyan tus decisiones?

Sí, siempre. Soy privilegiado de tener unos padres como ellos. Yo soy el hermano mayor y me han apoyado en todo lo que he querido. Pero siempre me han dicho que si voy a hacer algo, tengo que entregarme y dar lo mejor de mí. También me han apoyado en estudiar la carrera que escogí. Me siento muy protegido con ellos. Si caigo sé dónde caer, y son ellos.

¿Qué objetivos tienes a futuro?

Estoy concentrado en la universidad y lo que más quiero es sobresalir académicamente para tener mi título. Hay algunos proyectos relacionados al cine que estoy viendo y ojalá que poco a poco se puedan dar. Hacer cine y estudiar son ahora mi prioridad. //

