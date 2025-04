LEE TAMBIÉN | “Íntimas”, el libro que retrata la pasión y resistencia de las mujeres barristas de Alianza Lima

“Cuando viví en Europa uno de los referentes para mí era el diario francés ‘Le Figaro’. Su revista había evolucionado de tal forma que, el día que salía, era mucho más importante que el periódico. Y, lógicamente, aunque es muy irreverente decirlo, ese ejemplo era una forma de animar a los responsables de ese momento (en El Comercio) a que este proyecto surgiera”, explicó Roca Rey en una entrevista de 2006 sobre el proyecto de armar una revista peruana que saliese todos los sábados con el Decano. Ese sueño se llamó Somos.

El texto de bienvenida de aquel emblemático primer número de Somos.

Las cosas no fueron sencillas al comienzo: la idea era tan novedosa que podía conllevar ciertos riesgos para 1986. Bernardo quería imprimirla en papel couché, algo costoso para la época. Finalmente, tras implementar en imprenta los ajustes que fueron necesarios para trabajar en los primeros números, le dieron un plazo de tres meses para demostrar que Somos podía ser un producto exitoso. Se trataba del primer magacín hecho en El Comercio: o significaba el comienzo de una fructífera línea de productos similares, o caía en el fracaso generando pérdidas considerables para la empresa. Al poco tiempo de su publicación, en diciembre de ese año, todos confirmaron que el camino a seguir sería el primero.

Los números iniciales se hacían entre el Diario y la propia casa de Bernardo. Desde su publicación, contenidos sobre gastronomía, patrimonio, ciencia, cultura y personajes de actualidad fueron los grandes ejes temáticos. “Era importante que en la semana hubiera un día para descansar de los problemas y que ese día fuera el sábado”, contó a esta revista en 2021.

Tras el éxito de Somos, Bernardo Roca Rey (1944-2022) pasó a ser director de Publicaciones y Multimedios del Grupo El Comercio. Encaminó la salida al mercado de los diarios “Trome”, “Perú21” y “Gestión”, y fundó Canal N. (Foto: Richard Hirano) / RICHARD HIRANO

La periodista y editora gastronómica Hirka Roca Rey, hija de Bernardo y testigo de sus creaciones y aventuras, recuerda que esa época estuvo marcada por un gran entusiasmo. “Nunca voy a olvidar que un día llego a verlo, me abre la puerta, y saca de su bolsillo un papelito. Me dijo: ‘Así tiene llamarse la revista: Somos. Porque esto somos todos’. Ese mensaje era lo que quería reflejar en el contenido”, cuenta Roca Rey. Hirka también conoció de primera mano los retos de esas primeras ediciones. “Fue dificilísimo. Muchos pensaban que le iba a quitar seriedad al Diario. Lo que se buscaba era incluir en Somos todo lo que no podía salir publicado en El Comercio. Mi papá quería un formato de revista que fuera más dinámico, con papel a todo color. Su objetivo siempre fue tener un magacín que permitiese ser más libres en cuanto a contenido. El tiraje, además, tenía que ser el mismo que tenía el Diario”, añade.

La elección de Lolita Ronalds fue todo un debate. “Definitivamente, era un ‘statement’ elegirla para la primera portada, porque no era una actriz convencional, sino que tenía un toque rebelde. Creo que eso marcó mucho la pauta de lo que era Somos en ese momento. Me acuerdo de las dudas, si se mandaban con esa portada o no. Ya era un reto salir con un formato nuevo, y lo era incluso más con el contenido. Las reuniones editoriales para decidir cada tema eran muy creativas”, finaliza Roca Rey.

Nuestra primera portada fue protagonizada por la actriz Lolita Ronalds, quien en esa época aparecía en la telenovela “Bajo tu piel”, emitida por Canal 9.

Algunos años más tarde después del lanzamiento de Somos, un futuro editor de la esta revista cruzó caminos con el propio Bernardo. A inicios de los noventa, Eduardo Lavado —actual director del Fondo Editorial de la Universidad de Lima— empezó en el periodismo en el área conocida como SED (Servicios Especiales de Edición), liderada en aquel momento por Roca Rey. “Era un área muy particular porque, a diferencia de El Comercio, donde todos estaban más uniformizados con computadoras y secciones muy marcadas, Somos era más informal, con personajes que no encontrabas en otro lugar. Sin embargo, si no conocías a Bernardo de cerca, podías quedarte con la impresión de que él era muy serio, duro. Lo que estaba haciendo en realidad era medir cuál era tu nivel de responsabilidad, de innovación, qué cosas podías aportar a lo que ya se estaba haciendo”, explica Lavado, quien confiesa haber tomado como gran aprendizaje de Roca Rey su capacidad para formar equipos. “Te dabas cuenta de que Bernardo estaba todo el día pensando en cosas nuevas que hacer, era un inquieto del tema periodístico. Más adelante surgió la revista Tv+, que en su momento logró generar gran presencia en el mercado”, continúa el exeditor de Somos.

El dato Uno de los logros más importantes de Somos fue salir con una portada en papel couché. La revista se imprime totalmente a color desde el 4 de mayo de 1996, fecha que coincidió con el aniversario 157 de El Comercio. (Foto: Christian Ugarte)

Con el paso del tiempo, y las diferentes eras que a cada jefe le ha tocado liderar, las reglas también fueron cambiando. ¿Qué perdura y qué evoluciona de las lecciones de 1986? “La consigna siempre fue hacer un producto que pudiera ser cercano a la gente. Somos tenía que llegar a todos, ya sea para divertirte, informarte o instruirte. Apuntamos a eso: a la variedad de contenidos que nos ofrece un periodismo que busca reflejar lo que somos como sociedad. La vida tiene muchos matices: no hay un tema que sea superior a otro; todos son relevantes si son bien tratados”, concluye Eduardo. Ese legado, cuyas bases se asentaron desde el principio gracias a Bernardo, se mantiene más vivo que nunca hoy. //