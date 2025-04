Patricia Pereyra

Publicada el 17/01/87.

Yvonne Frayssinet

Publicada el 04/04/87.

El lanzamiento de la revista Somos fue un suceso en el Perú. Era lo que nos faltaba los sábados. El contenido de calidad y la información variada y entretenida de los hechos de la semana, así como la presentación ilustrada y el tamaño ideal del formato, hicieron de la revista un elemento infaltable en los hogares. Además, venía de regalo con la compra de El Comercio cada sábado. Cuando me invitaron a participar, yo estaba actuando con Hernán Romero, en el Teatro Real, con la obra “La zorra”, y nos ayudó a que la temporada fuera un éxito rotundo. Gracias a la cantidad de lectores que tenían, siempre conservaron su calidad y por eso es el éxito hasta ahora. //

Gustavo Bueno

Publicada el 30/05/87.

En ese momento, la revista era demasiado importante. A mí me sorprendió cuando me llamaron para la entrevista. Fui al Centro de Lima donde me hicieron esa foto. Era la primera revista que salía con cierta visión distinta del Perú.

En esos años, el Perú estaba muy fregado y ya no podíamos hacer novelas, eran México y Perú los que competían, pero Venezuela nos estaba ganando. Hacía cine con Pancho Lombardi y habíamos iniciado las telenovelas al estilo brasileño en televisión. Era una mala época, pero teníamos cosas buenas que decir. Somos se interesaba mucho por el arte, el teatro y el cine que hacíamos, y me emocionó demasiado que me llamaran. //

Lucho Llosa

Publicada el 18/07/87.

Esta carátula se hizo con motivo del lanzamiento de “Misión en los Andes”, que fue mi primera película para el mercado americano y la que me abrió las puertas de Hollywood [en años siguientes realizó las películas “El especialista” y “Anaconda”]. Esa portada fue importante para mí porque aparecer en la revista más importante del país, un verdadero referente, era un reconocimiento a mi trabajo. Por otro lado, ayudó mucho en el aspecto del márketing. El tiraje de El Comercio los sábados subía notablemente gracias a Somos. Aprovecho para extender una felicitación a la revista, y también un motivo para recordar a su fundador y creador, mi amigo Bernardo Roca Rey. //

Jessica Newton

Publicada el 01/08/87.

Esta carátula de Somos significó muchísimo, no solamente por el hecho de haber salido siendo Miss Perú, sino porque fue la primera revista que me acompañó a realizar la labor social dentro del penal Santa Mónica, donde trabajé muchísimo con los niños durante mi reinado y colaboré con que pudieran tener un espacio junto a sus madres hasta los cinco años.

Más allá de todas las experiencias maravillosas de viajes que puede tener una reina, la labor social debe ser siempre su motor, así que les agradezco muchísimo. Cuando busqué la revista y volví a leer el reportaje que hicieron con tanto respeto, con tanto cariño, la verdad es que me gustó y me ilusionó muchísimo. //

Julio Granda

Publicada el 19/09/87.

Era muy joven, tenía 20 años y me hice gran maestro. Tenía cierta frecuencia en los medios de comunicación, de tal manera que en su momento no me llamó tanto la atención. Ahora, que ha pasado tanto tiempo, creo que realmente fue algo importante y, sobre todo, al margen de mi persona, definitivamente puede haber contribuido en el desarrollo del ajedrez. Siempre El Comercio ha tenido una conexión importante con el ajedrez y con mi carrera, publicaban bastante sobre mis torneos. El tiempo ha pasado, estoy en el otoño de mi carrera, pero creo que es un bonito recuerdo. Me alegra que la revista esté cumpliendo 2.000 ediciones, un número muy importante. //

Maritere Braschi

Publicada el 26/09/87.

Fue una bonita portada. Recibí muchos comentarios. Somos siempre cuidó muy bien sus editoriales, pero aun así, siempre me da un poco de nervios abrir y leer la nota, porque no sabes si el redactor recogió bien tus declaraciones. Por ese lado, quedé también satisfecha.

Como anécdota les cuento que yo hice el número 0 de Somos con Bernardo Roca Rey (cuando era recién un proyecto). En 1988, esa foto se utilizó en una página completa de El Comercio anunciando un nuevo sistema de impresión a color. Así que foto y portada tienen su historia. //

Jean Pierre Magnet

Publicada el 15/04/89.

Estaba empezando a abrir el camino de mi vida. Siempre recurrí a Somos porque tenía mucha amistad desde chibolo con Sandra [Mulánovich], la esposa de Bernardo, y los iba a visitar cada vez que necesitaba. Organizaba solo festivales de jazz en Camino Real, en la playa de estacionamiento, y Somos era un elemento importantísimo para la difusión de mi mercado y para poder tener éxito en estos festivales. Siempre me recibían con las puertas abiertas, me apoyaron muchísimo.

Eternamente agradecido a El Comercio, a Somos, a Bernardo, a Sandra y a todos los que participaron en esas épocas y a los de ahora que siguen la tradición. Es un privilegio poder decir estas palabras. ¡Arriba, Perú! //

Ramón Ferreyros

Publicada el 02/09/89.

Recuerdo perfectamente esa portada. Fue justo antes de mi primera competencia en el Perú, en el circuito de Santa Rosa, invitado por Henry Bradley, el gran piloto, siete veces ganador de Caminos del Inca. Me invitó a conducir en su auto. Yo había empezado a correr primero en Europa, contra la voluntad de mis padres, y esta carrera marcó mi debut local. La sesión fue en el taller de Bradley y la foto tiene un valor especial porque representa ese momento clave. Hasta entonces, pocos sabían lo que yo hacía fuera. Salir en Somos ayudó a que me conocieran, me abrió puertas. Fue en 1988, y le tengo muchísimo cariño a la revista. Es parte importante de mi historia. //

Susana Baca

Publicada el 11/11/89.

Cuando aparecí por primera vez en la portada de Somos recuerdo que acababa de ser nombrada embajadora cultural de los niños para Unicef y queríamos impulsar un proyecto para la firma y suscripción del Perú ante la Conferencia Mundial de los Derechos del Niño.

Me parece tan lindo recordar eso, porque siempre he amado las revistas, siempre he amado Somos. Fue un honor aparecer en esa portada, porque además me ayudó a convocar autoridades, políticos y alguna gente de las artes para mirar y fijar la atención en los niños, nuestros niños. Así empecé a tener un eco frente a mis colegas artistas. ¡Sí! Cuando aparecí en Somos, se abrieron las puertas.//

Sofía Mulánovich

Publicada el 10/12/94.

Estar en la portada de Somos, cuando era chiquita, fue superemocionante. Fue una de las primeras veces que hacía un ‘photoshoot’ para una revista. Somos siempre ha sido un espacio muy lindo que a la gente le encanta desde hace años. Cuando hice estas fotos, era una revista con mucho prestigio y, la verdad, me sentí muy bien.

Me acuerdo que mi mami la trajo a la casa y me dijo: “Mira, Sofi, eres tú”. Y salí ahí con mi tabla, y creo que fue el inicio de algo bien bonito para mí. //

Mayella Lloclla

Publicada el 27/11/21.

En esa época estaba por estrenar “Un mundo para Julius”. Ya me habían hecho la entrevista para la revista, pero la sesión de fotos fue durante el avant premiere. Y yo no sabía que era una sesión para portada, fue algo muy rápido. Me vistió Ani Álvarez Calderón. Yo le había pedido si podía vestirme porque me encantaba lo que diseñaba; sentía que conectaba conmigo y con mi visión del Perú. Ese día estaba emocionada, conmovida después de haber visto la película y vino el fotógrafo de Somos y me dijo: “¿Te puedes poner en la escalera? Eso fue todo. El sábado, estaba en un festival en Tingo María y cuando pasé por el quiosco vi mi rostro. Me quedé impactada. Me dio muchísimo gusto cómo plasmaron todo. //

Tito Silva

Publicada el 09/04/22.

Salir en la portada de Somos fue un punto importante dentro de mi carrera porque me motivó muchísimo a seguir adelante y continuar haciendo contenido. Nunca me había visto en una portada y menos en una física. Cuando llegó a mi casa la revista, pude verme ahí y en la página central donde estaba toda la reseña.

Recuerdo que vinieron a tomarme fotos, me dirigieron y todo. Esa foto quedó muy buena y fue una de las que más me ha gustado hasta ahora porque yo no soy tan fotogénico ni de tomarme fotos, pero me dirigieron muy bien y esa imagen quedó bastante impactante y épica. Este reconocimiento a mi trabajo fue muy gratificante. //

Amy Gutiérrez

Publicada el 27/08/22.

Ser la portada de Somos en ese momento, cuando estaba liderando una campaña muy importante [sobre la menstruación], fue un logro para mí. Tuvo un porqué, un trasfondo y un mensaje significativo. Más allá de la campaña, me sentí muy valorada. Creo que siempre he apreciado mucho de esos momentos en los que puedo ser yo misma, reforzar mi esencia en una foto y, sobre todo, sentir que merecía estar en esa portada. Nunca voy a olvidar el día de la sesión de fotos. Estaba muy nerviosa, pero también profundamente agradecida. No quería fallar. Di todo de mí para que saliera bien y para que el equipo de Somos también se sintiera feliz con el resultado. //

Kimberly García

Publicada el 06/08/22.

Aparecer en la portada de la revista Somos ha sido muy importante para mí, ya que ha permitido que más peruanos conozcan mi trayectoria deportiva y un poco más de mi día a día. Me sentí muy emocionada y feliz al ver mi foto en la portada de una revista tan prestigiosa y reconocida en el Perú.

Además, gracias a esta experiencia, muchas personas me reconocen en la calle y me saludan con cariño, lo que me hace sentir muy querida. Solo me queda agradecer una vez más a la revista Somos por esta gran oportunidad. //

Lucca Mesinas

Publicada el 29/01/23.

Me acuerdo mucho de la vez que salí en la portada de la revista porque nos fuimos hasta la Costa Verde. Fue una sesión de fotos superdivertida. Estábamos ahí, buscando la foto perfecta en el mar. Y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos, porque justo estaba en el Tour Mundial, en la primera división del surf. Me había ido superbién en Hawái y estaba compitiendo con los mejores del mundo, así que salir en la portada en un momento tan chévere de mi carrera fue increíble. La foto salió bravaza, fue en Lima, que es donde entreno, y justo coincidió con una etapa bien especial para mí. Así que sí, son recuerdos bien bonitos, de todas maneras. //