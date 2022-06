Gareca, gracias por el milagro

En esta hora de decisiones sobre la continuidad de Ricardo Gareca al mando de la selección, es preciso hacer un alto y decir gracias. Este video de DT El Comercio trata de ser agradecido con su influencia, más allá de la cancha.

La sentencia de Arrigo Sacchi sigue estando vigente: “ El fútbol es lo más importante entre lo menos importante ”. Si fueron siempre más populares los tatuajes tribales, los íconos del cine y la música o los nombres de hijos, esposas o padres, esta vez hubo quienes prefirieron llevar para siempre en la piel la figura de un flaco argentino de 64 años que empezó su trabajo con nuestra selección diciendo: “ Creo en el jugador peruano ”, mantra que el propio jugador peruano debería hacer suyo y repetir cada vez que se mire al espejo antes de salir a la cancha.

Fiorel Huamaní Aquino, ingeniero civil de 26 años, se tatuó a Gareca “porque nos devolvió la confianza". (Foto: Víctor Idrogo)

“Todos necesitamos un Gareca en nuestras vidas. Que vea lo mejor de ti y te ayude a ser mejor cada día”, nos dice el tatuador César Pinto. “Yo puedo tener mucho talento, pero sin alguien que me ayude a canalizar y potenciar mi mejor versión, hoy no sería lo que soy”, nos dice, minutos después de terminar de tatuar una figura a color del entrenador –tras 8 horas casi ininterrumpidas– en la piel de Marcelo Vásquez, editor de video de 23 años. Para él, Gareca ha sido más que un entrenador. “Ha sabido vestir bien los colores de una selección, a pesar de no ser de su país. Supo identificar y valorar el amor del hincha peruano por la bicolor. No tenemos un Messi, un Cristiano Ronaldo o un Bale, pero armó un equipo increíble. Por eso decidí tenerlo en la piel”. Marcelo se hizo el tatuaje en el lado izquierdo del pecho, porque es el lado del corazón, donde pone la mano cuando canta el himno cada vez que juega Perú. Es el mismo lugar en el que el país ha colocado a un profesional que supo ser guía, padre o general en las batallas futbolísticas más decisivas. El hombre del “Pensá” con los índices en las sienes es líder e ícono, más allá de la victoria o la derrota.

HUELLA IMBORRABLE

El entusiasmo por la figura de Ricardo Gareca (96 partidos como DT de Perú. Ganó 39, empató 22 y perdió 35) no es el único caso de un entrenador adorado por la hinchada. En el 2017 fue noticia una seguidora del portugués José Mourinho que llegó a tatuarse su cara y nombre ¡20 veces! en el cuerpo. El mismo año, un argentino decidió tatuarse el rostro de quien, a su juicio, es el mejor técnico de la historia de Banfield, Julio César Falcioni. Curiosamente, Falcioni y Gareca jugaron juntos en América de Cali y Vélez Sarsfield. En el 2018, y tras salvar la categoría de su equipo, el Birmingham City, un hincha inglés se tatuó en la nalga derecha el rostro de su entrenador, Garry Monk. A inicios de este año, un chileno se tatuó a Marcelo Bielsa, junto a su bandera y la del Leeds United, el equipo que ascendió a primera división.

El tatuaje realista y a colores de nuestra portada lo trabajó –durante ocho horas– César Pinto (IG: @cesarpintoartist) sobre la piel de Marcelo Vásquez. (Foto: Omar Lucas)

“Nadie ha hecho tanto por la selección como Gareca”, dice Héctor Vílchez (57), quien labora en el sector construcción. Asegura que, gracias al argentino, reavivó su pasión por la blanquirroja. No solo lleva al ‘Tigre’ tatuado en la piel de su brazo izquierdo, sino que también ha imitado su look con una melena similar. En el otro brazo lleva la imagen de Gianluca Lapadula.

“Todos necesitamos un Gareca en nuestras vidas. Que vea lo mejor de ti y te ayude a ser mejor cada día”, nos dice el tatuador César Pinto. (Foto: Omar Lucas)

Fiorel Huamaní Aquino, ingeniero civil de 26 años, se tatuó a Gareca “porque nos devolvió la confianza. Nos dio seguridad. Antes, nuestro equipo se caía ante una derrota, hoy luchan siempre hasta el final”. Pasara lo que pasara con el equipo, Marcelo, Héctor y Fiorel estuvieron de acuerdo en algo más: de ninguna manera se arrepentirían de tatuarse al hombre que le devolvió la alegría a nuestro fútbol, porque marcó momentos inolvidablemente felices en sus propias vidas (y también en las nuestras).

Héctor Vílchez asumió como suyos los mensajes y las posturas del ‘Tigre’ argentino. (Foto: Omar Lucas)

“Más allá de que pueda ser un gran técnico o estratega, Gareca ha sabido ser líder de un grupo en un entorno difícil”, reflexiona el periodista deportivo Ricardo Montoya, aún con la eliminación de Qatar fresca. “Ha logrado un compromiso y una lealtad interesante y nos ha señalado un camino también en su trato con la prensa. Él es un caballero siempre. Hay cosas que criticarle, claro, pero nos ha devuelto la identidad, recuperó el estilo del fútbol peruano. Además, nos enseñó una ruta, una conducta, una ética deportiva, con errores puntuales, sí, pero un camino de trabajo y de grupo, más allá de que se haya perdido ante Australia”.

Sus tatuajes –Gareca y Lapadula– son obra de Jade, especialista en temas peruanos y de la selección (IG: @jadeperutattoostudio). (Foto: Omar Lucas)

Después de aquella derrota, difícilmente alguna vez el país vuelva a escuchar un silencio tan ensordecedor en situación similar. Las cornetas, las canciones, los gritos de aliento, quedaron suspendidos en el aire a las 3:55 de la tarde del lunes 13 de junio, transformados en pena y amargura. Sin embargo, no fue una derrota como otras, en que las recriminaciones a jugadores y técnico eran regla general. En medio del dolor, en reuniones, calles y redes sociales, se reconoció el trabajo de la selección e, incluso, se promovió el hashtag #GarecaQuédate, a la espera de la decisión final del ‘Tigre’. Si llega el momento de decir adiós, millones de peruanos, sin duda, querrán decirle “Gracias”. //