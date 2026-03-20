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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Con la cabellera lacia resistiendo al viento y el aura de un analista moderno —de esos que habitan la TV de cable con trajes entallados, entre skinny y slim fit—, Ricardo Gareca ingresa al set con un brillo distinto en los ojos. Saluda con cercanía y no deja de sonreír, como quien ya probó el sabor de lo que está por venir. Sin escudos en el pecho, al ‘Tigre’ se le nota liberado. Hay en él una expectativa nueva, casi juvenil: la de debutar en el streaming con La Sustancia, un espacio que intentará funcionar como puente para volver a conectar con el país que mejor lo adoptó en sus 68 años de edad. Es, en el fondo, el salto de un romántico hacia la modernidad. Un cruce de umbral donde conviven la memoria de aquel regreso al Mundial tras 36 años y este presente gobernado por pantallas, métricas y algoritmos. Ahí asoma un Gareca sin filtros ni urgencia de resultados, que supo esperar el momento exacto para reconvertirse lejos del área técnica, aunque siempre la tenga en la mira.

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Entrevista