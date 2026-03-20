Además de la clasificación al Mundial del 2018, con Gareca la selección volvió a jugar una final de Copa América (2019) luego de 44 años. (Foto: EFE) / FRANCIS R. MALASIG

—Después de este tiempo sin dirigir, ¿cómo te encuentras?

Bien, en un momento diferente, en una etapa en la cual acepté este desafío, de tener un espacio, hablar de deporte, de lo que me gusta. La verdad, con mucha expectativa.

—En esta vuelta a Lima, en un año movido por las elecciones, ¿cómo has encontrado el país?

Todavía no pude salir a recorrer. Estuve en el hotel y de ahí iba a diferentes lugares que me indicaban. Tenía que conocer al equipo de trabajo, tenía que haber una presentación. También me explicaban todo el contenido que va a tener La Sustancia. Entonces, mucho tiempo de recorrer como antes, en todo el tiempo que me tocó vivir acá en Lima, no tuve; pero a mí me parece que siempre está linda. Cada vez más gente, mucho turismo.

—Sorprendió tu regreso para entrar al streaming. ¿Qué te convenció de La Sustancia?

Estuve con Luciana Olivares (CEO de la agencia Boost Brand Accelerator), a quien conocí a través de unas charlas que daba a empresas, hablando sobre algunas cosas del fútbol que quería ver y que siempre me intrigaron. Después me presentó a César Pereira e Ivonne Álvarez, y a partir de ahí nos juntamos y surgió el tema. Ellos mismos me propusieron el espacio y la verdad que me gustó; en especial por todo lo que me hablaron y la contención que tenía, un equipo de trabajo detrás de mí. Todo esto me dio la tranquilidad de que podía ser.

—¿Te convencieron rápidamente?

No, lo pensé porque es un paso diferente. Pero me gustó ese desafío de hacer algo diferente a lo que hice toda la vida. Entonces nada va a ser diferente respecto a lo que voy a hablar porque está muy relacionado al fútbol. Pero, lógicamente, sí cambian algunas cosas porque paso de estar en un campo de juego a estar en un set de grabación.

—¿Qué te sedujo del streaming?

El contacto con la gente, además de que quiero expresarme desde mi mirada. Muchas veces en las notas, no puedo decir lo que quisiera. Me seduce todo lo que tenga que ver con la comunicación y llegada con la gente. También que la gente pueda comentarme lo que piensa, toda clase de diálogo. Hay un montón de cosas que me rondan la cabeza, pero no sé si nos dará tiempo. Estar más encima de los clubes, por ejemplo, ver qué problemas tienen las instituciones. Antes como técnico de la selección no podía.

—En La Sustancia, además de fútbol, ¿tocarás temas de coyuntura?

Voy a hablar de todo un poco. Eso lo estamos viendo. Pero tengo ganas de hablar de temas profundos, que tengan que ver con instruir a la gente o darle un conocimiento mayor de las cosas que suceden. También del análisis del fútbol. Muchas veces el periodismo se queda en una polémica, pero no termina de definir cómo fue. ¿Por qué? Porque hay tantos periodistas, entonces uno arranca para un lado, otro arranca para el otro y ese análisis se diluye.

La Sustancia de Gareca El espacio del exentrenador de la selección peruana tendrá una figura de lujo en cada edición. También contará con diversas secuencias como “La pizarra del Tigre”, “Pensá”, “El análisis del profe” y “La Sustancia memes”, así como divertidos juegos y retos para sus invitados.

Otro aspecto novedoso será la participación del público. Cada capítulo tendrá un micro abierto para la audiencia, que podrá interactuar con el ‘Tigre’ Gareca y su invitado, enviando preguntas. En la imagen, Maju Mantilla, el padre Omar Sánchez y Ricardo Gareca, en la presentación del nuevo canal digital llamado La Sustancia. Cada uno tendrá su propio programa. (Foto: Agencia RedCrea)

—Cuando surgió la opción del programa, ¿lo hablaste con Ruggeri?

Oscar puede ser uno de los invitados. Me gustaría que la gente pueda ver una charla con un amigo, no solamente con un profesional. Pero, sí le dije que estaba esta posibilidad y la verdad que él también me apoyó.

—¿Qué tal fue la experiencia en el programa de Jefferson Farfán?

Me sentí increíble con Jefferson y con Roberto Guizasola. Era un estudio en la casa de Jefferson y me pareció increíble todos los aparatos y el equipo de producción que tenían. Me llamó la atención eso y lo profesionales que fueron los dos. En las pausas, el asesoramiento que tenían, el lado por el que querían ir. Ese tipo de cosas me llamaron la atención. Además de la soltura que tuvieron ellos para entrevistarme y captar lo que les decían. Vi toda la gente que tenían atrás y es mucha.

—¿Te sorprendió su éxito como streamer?

El éxito no porque son gente muy exitosa y de mucho nombre. Me sorprendió la soltura de ellos para manejar el programa. A Roberto no lo tuve como jugador, pero más o menos lo conocí; a Jefferson sí lo tuve. Si bien mostraba alguna chispa y por momentos se soltaba, yo lo veía más introvertido. Ahora lo noto totalmente diferente, demasiado extrovertido te diría, cosa que sí me sorprendió.

El año pasado, el ‘Tigre’ Gareca fue uno de los invitados de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en el programa de YouTube “Enfocados”. (Foto: IG enfocadospodcast.pe)

—¿A eso apunta tu nueva faceta como streamer?

No creo que yo logre eso. Tampoco que los productores puedan hacer que sea tan extrovertido. Sí me puedo soltar en algunas cosas. Ojalá la gente me pueda ver un poquito más como soy habitualmente en el día a día, pero siempre con una determinada manera de ser mía.

—¿En estos programas de streaming no se rompen los famosos códigos?

Depende de cómo lo digas, cómo lo comuniques. Hay determinados códigos y a mí me gusta respetarlos. Creo que en eso uno puede estar en estos programas, que son diferentes, pero que en definitiva pueden mostrar un determinado perfil.

—Con el ingreso a La Sustancia, ¿en qué punto queda tu carrera como técnico?

La pongo en pausa porque ahora estoy enfocado en La Sustancia. Este proyecto me tiene 100% concentrado. Este es un desafío que quiero asumir totalmente enfocado. O sea, me van a ver con una gran actitud, no sé si con una gran capacidad, que es diferente. Pero en La Sustancia saben, se los dije desde el principio, que no es mi intención dejar de lado mi carrera deportiva.

—¿Te ves haciendo las dos cosas a la vez?

Si por ahí La Sustancia me banca, si empiezo a dirigir, le gusta y no se interpone uno con otro, a lo mejor puede ser el inicio de muchas cosas en mi carrera. Les agradezco porque la verdad que me facilitan todo, tengo una gran contención, y creo que puedo sacar tajada de todo esto, en el sentido de aprender muchas cosas. A lo mejor, en un futuro, veré que esto continúe.

—¿Viste últimamente a Christian Cueva? ¿Lo escuchaste cantar?

Todavía no lo vi, capaz la próxima vez que lo vea sea sentado en el programa. Sí lo escuché cantar. Todo lo que hace, la verdad, lo hace bien. Me hubiese gustado que se dedique de lleno a su carrera porque él fue un jugador extraordinario. Le ha dado muchas alegrías al país. Me hubiese gustado, pero son elecciones muy personales de él. Lo he escuchado cantar y creo que lo hace muy bien.

—Así como Cueva, también lograste sacar el mejor rendimiento de Donny Neyra...

Donny Neyra... Ese va a ser uno de mis entrevistados en un futuro, me gustaría tener una charla con él.

—¿Cómo lo convenciste?

Digamos que soy uno de los técnicos que por ahí más paciencia le tiene al jugador. Eso ha despertado críticas en mis detractores, también en la gente que de pronto no coincide con mi estilo de conducir. En ese aspecto, con Donny tuve más paciencia de lo que habitualmente tiene un entrenador. Es una característica mía porque me gustan esa clase de jugadores, que tienen que ver con la calidad del peruano y me permitan desarrollar una idea futbolística.

Gareca en cifras ♦◊ El argentino debutará en el canal de La Sustancia el próximo lunes 30 de marzo. Su programa saldrá cada lunes a las 8:30 p.m. y se espera invitados como Farfán, Guerrero o Ruggeri. Inicialmente, el show irá hasta después del Mundial de este año.

♦◊ En marzo de 2015, Ricardo Gareca asumió como flamante seleccionador del Perú. Tras un comienzo difícil en Eliminatorias y un tercer lugar en la Copa América del mismo año, el argentino logró clasificar a la bicolor al Mundial de Rusia 2018 tras 36 años.

♦◊ La etapa del ‘Tigre’ continuó para las clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Después de recuperar terreno, la selección quedó muy cerca de su segundo Mundial consecutivo, perdiendo en el repechaje ante Australia por penales.

♦◊ Como técnico, Gareca llegó al Perú por primera vez para dirigir a Universitario de Deportes, en setiembre de 2007, logrando el Apertura 2008. Su última experiencia como DT fue con Chile, entre 2024 y 2025, quedando fuera del Mundial 2026.

—¿A qué jugador de los que dirigiste lo ves para el streaming?

De lo que he visto, porque recién estoy entrando, me parece que Cueva. Vamos a agregarle otra posibilidad más: canta, juega al fútbol, y esto lo podría hacer sin ningún problema. A Advíncula lo veo también con esta posibilidad. O a André Carrillo. ¡Yotún! Son todos chicos divertidos. Eran muy alegres, muy extrovertidos entre ellos cuando se juntaban.

—A Carrillo lo vas a invitar de todas maneras, ¿no?

No sé dónde está ahora André. Eso la producción tendrá que ver, si coincide y si me lo puede traer. Ojalá que me lo puedan traer.

—¿Es cierto todo lo que contó en el programa de Farfán?

No, no. Ya lo voy a agarrar acá en mi espacio. Una cosa es cuando está con ellos dos (Farfán y Guizasola), otra cosa cuando esté cara a cara conmigo. Le voy a decir a la producción que haga el máximo esfuerzo para traérmelo.

De la mano de Gareca, Christian Cueva fue clave en la clasificación peruana a Rusia 2018. Durante el proceso del argentino (2015-2022), el volante anotó 15 goles. (Foto: Gonzalo Córdova) / Gonzalo Córdova

—¿El recambio en la selección es un problema que también habrías tenido?

En La Sustancia, por ahí voy a hablar de la selección, pero no me gustaría tocar cosas tan profundas porque después molestan. Pareciera que yo, que fui el técnico que más duró, que más partidos dirigió, no puedo hablar o dar una opinión. Mi intención no es criticar a nadie, al contrario, La Sustancia va a ser hincha de la selección. Creo que en los procesos hay que tener cuidado e ir despacio. Acá hubo muchachos que le dieron muchas alegrías al pueblo, que no se la dieron camadas de grandísimos jugadores durante tantas décadas, como para que ya se retiren o venga un cambio generacional. No estoy en desacuerdo de que se abra camino a determinados chicos, pero una cosa es que haya una contención del joven, que pueda crecer a través de jugadores de experiencia, y no que sea en cantidad. Sale esta generación, que venga otra generación... No, todo cuesta el triple.

—¿Viste a Paolo Guerrero, quien con 42 años sigue vigente?

Claro, lo he visto. Me junté con él en una reunión, que la organizó Edwin Oviedo, cuando se conmemoró un año más de la clasificación. Me lo encontré y está impecable, la verdad que sí. Hablé con él, intercambiamos opiniones y me puso contento verlo.

—Guerrero sigue siendo voceado para ser convocado...

Es que llegamos a ese punto, ¿no? 100, 70, 50 partidos en la selección, y desaprovechar esa cantidad de partidos lleva a un camino. Ahora, tener un par de partidos o hacer experiencia en plena eliminatoria... En mi proceso debutaron chicos en plena eliminatoria, pero junto a gente grande. Y ni lo contemplé, no me interesaba eso.

—¿Qué opinas de la decisión para que los clubes puedan contar con 7 extranjeros?

Bueno, eso es algo que yo no puedo... Si lo han hecho es porque creen que es lo mejor para el fútbol peruano.

—¿Pero no es contraproducente para la aparición de nuevos jugadores?

Lo único que puedo hacer a partir de ahora es analizar y ver si realmente tiene una lógica, si va bien. Supongo que si lo han implementado es porque quieren y ven la posibilidad de que surjan jóvenes, de que no va a ser un impedimento para eso.

—¿Cómo quedó tu relación con Pizarro?

Si tengo que hablar con Claudio, no tengo ningún problema. Pero él, de acuerdo a lo que lo escuché, a lo mejor no se llevó la mejor imagen de mí y no porque crea haberle fallado. A lo mejor él esperaba un llamado de mi parte que no ocurrió. Puede ser que en ese aspecto él se haya enojado conmigo. Si lo llego a encontrar, lo mejor con él. //

El problema con Vidal en Chile “Vidal se sentía marginado, algo que nunca fue mi intención. Se expresó en las redes y tuve que entender de que estaba bien. Cuando vi el momento de llamarlo, lo hice. Nos sentamos a hablar y lo arreglamos. Entiendo cómo es este momento de las redes, en que los jugadores se expresan, tienen sus propios programas y la manera de comunicarse con la gente. El técnico tiene que saber que pueden excederse en algunas casos, como el de Arturo”.

"El problema que tuve con Vidal, no lo tuve con ningún muchacho de la selección. En Perú he tenido jugadores de mucha personalidad, difíciles; pero siempre se manejaron con mucho respeto. Los inconvenientes que pude haber tenido estuvieron relacionados con darle prioridad a la selección. Al principio, me costó ponerme de acuerdo con algunos muchachos, después entendieron todo cómo era. Y los que no entendieron, por ahí quedaron un poco relegados. Eso fue más que nada, pero no que haya tenido problemas de que alguien me haya contestado o que se me haya parado".

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