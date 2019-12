No habló hasta el final: justo él, que también (y tan bien) sabe hablar. No le pegó a los árbitros, no sugirió complot en su contra, y menos, en el momento más triste de su carrera como entrenador, puso en duda sus ganas de jugar. Y aunque podría haberlo hecho, no quiso: pasaron los días de luto en Binacional, su equipo, y fue psicólogo, dirigente y técnico. Si eso no es madurez en Roberto Mosquera, el DT campeón 2019, nada lo es.

Se puede teorizar sobre sus italianos modales, no sobre sus modos peruanos. Y aquí, Mosquera trabaja. Recupera. Administra. Entrenó igual cuando le tocó la pobreza de clubes como Huaral (95) y Bolognesi (2009), donde uno podía rescatar que no solo tenía un plan -jugar bien-, sino que lo respetaba aún si eso le costaba una derrota o un descenso. En la riqueza, obvio, fue lo mismo: en el 2012 Cristal volvió a salir campeón tras 7 años y lo amaron a partir de su elegancia y su estrategia, superiores a ese famoso Manual. Su equipo fue el que más ganó, el que más goles hizo y el que mayor puntaje alcanzó en todo el año. Eso es jugar bien: todavía no existen los campeones mundiales de huachitas.

Mosquera se ha ganado, más allá de las gracias de Juliaca, esa provincia olvidada a 3.824 m.s.n.m. la enorme la posibilidad de un proyecto mayor a futuro. Ya hizo todo con los inmensos cuerpos celestes: Cristal hace 6 años, Binacional ayer. Su crecimiento para superar obstáculos, su altura en el llano de Matute, sus reservas para salir campeón en la cancha y no delante de los micrófonos, lo vuelven nuevamente un candidato para la Videna cuando haya que heredar el ciclo Gareca. De los entrenadores peruanos, por cifras y madurez, por presencia internacional y vigencia en casa, nadie como él o Reynoso para ser candidatos siempre.

Justo él que tan bien (y también) sabe hablar, eligió el silencio para gritar un campeonato. Y lo hizo delante de “40 mil hombres”, como dijo ayer por la tarde, cuando ya el campeonato 2019 era de su equipo y entonces recién, quiso declarar. Se llama Roberto Mosquera y eso se llama justicia.

