El rock peruano, con sus eternas marchas y contramarchas, siempre ha contado con una tradición de periodistas, escritores, locos y agitadores culturales que, más allá de ser simples oyentes, han sabido construir, con buena pluma, una visión crítica del género. De hecho, pocos estilos musicales están tan documentados en el Perú como este, nacido en Estados Unidos en los años 50 y que, pese a su notorio declive en los ránkings radiales, sigue siendo un actor relevante. Esto no siempre fue así. En los años 90, no existía un libro que registrara lo ocurrido en el país. El primero en incendiar esa pradera fue el filósofo Pedro Cornejo con sus libros “Juegos sin fronteras” (1994), “Sobrecarga” (1998) y “Alta tensión” (2002), que trazaron un camino para reconstruir, repensar y, por qué no, celebrar una escena musical valiosa.

Ahora es más común la aparición de libros sobre rock, cada uno con distintas visiones e historias diferentes que, en ocasiones, coexisten en una fascinante contradicción. El más reciente y valioso aporte a esta tradición es “Puedes ser tú, el rock peruano en 50 discos esenciales”, de los periodistas y críticos Raúl Cachay y Francisco Melgar Wong, quienes han escrito sobre música en las páginas de El Comercio. Su libro propone una historia del rock peruano, narrada de una forma amigable, a través de 50 discos que los autores consideran fundamentales para entender el fenómeno. La travesía comienza con “Rock ‘n Roll”, el disco que en 1957 lanzaron Los Millonarios del Jazz, marcando el primer alarido del género en tierras peruanas. Conversamos con los autores sobre lo que implicó hacer este trabajo, qué discos se quedaron fuera a su pesar y qué se viene a futuro.

¿Desde hace cuántos años tienen escribiendo este libro y cómo se les ocurrió la idea? Cuéntenme esa historia...

Francisco Melgar (FM): Es un libro que nos tomó más tiempo del que nos planteamos en un inicio. La propuesta de Penguin Random House llegó a finales de 2017 o inicios de 2018, no lo recuerdo con exactitud, pero fue por esa época. Luego vino un largo proceso de selección de discos, de entrevistas y finalmente de escritura. La pandemia retrasó un poco todo el proceso, pero también dio tiempo para revisar los textos, corregirlos y en algunos casos reescribirlos.

Raúl Cachay (RC) En efecto, como dice Francisco, el proyecto tomó mucho más tiempo del que hubiéramos podido imaginar cuando lo iniciamos, pero también creo que eso nos dio un poco más de perspectiva y nos permitió pulir mucho mejor la selección de 50 discos y el propio contenido de las reseñas. En un principio, de hecho, habíamos escogido un centenar de álbumes. El proceso de descarte fue largo e involucró innumerables charlas en las que no faltaron las discrepancias, los cambios de opinión y las inclusiones de “último minuto”. En términos generales, pese a todo el tiempo que nos tomó, fue un ejercicio siempre estimulante, en el que también nos vimos forzados a confrontar gustos y antipatías personales.

¿Por qué escogieron como título para libro el nombre del primer disco de Miki González?

FM: La frase siempre me pareció poderosa, como un llamado a ser lo que uno está destinado a ser. En el contexto del libro, se le puede interpretar como el rock otorgándole a cada uno de los protagonistas de esta historia la capacidad de ser ellos mismos a través de la música.

RC: Más allá de ser el título de un álbum emblemático para la música popular peruana, “Puedes ser tú” también alude a la naturaleza expansiva y democrática que tiene el rock y, en la línea de lo que dice Francisco, a la idea de que se trata de un vehículo expresivo que le concede a cada uno la posibilidad de desplegar y disfrutar de su propia individualidad. Volviendo a Miki, ambos lo consideramos un referente y una leyenda de nuestra cultura que se merece todos los homenajes del mundo.

Traffic Sound

Si hacemos una taxonomía de los libros de rock peruano, hay de muchos tipos: están los de Historia, como los de Pedro Cornejo; los libros biográficos sobre un artista, los de memorias, los de análisis social como muchos de los libros sobre el rock subterráneo. ¿Cómo situarían su libro en este panorama? ¿Es un nuevo nicho?

FM: Creo que el libro es, antes que nada, una guía del rock peruano a través de 50 álbumes que consideramos imprescindibles. Pero también es, a su manera, una historia del rock peruano, aunque no contada como una historia tradicional, sino a través del formato de reseñas de discos, que es, quizás, un formato más amable, que le permite al lector ingresar al devenir del género desde el disco que le provoque, sin necesidad de seguir linealmente una narrativa más extensa. En ese sentido, creo que no encaja en un formato definido, sino que se permite ser varios: lista de discos, colección de reseñas, historia de un género musical, y por qué no, todas estas cosas a la vez.

RC: Estoy de acuerdo. Se trata, en cierto sentido, de un libro que no sigue ninguna de las líneas que mencionas, pero que las integra, porque por un lado cuenta una historia que abarca ya cerca de siete décadas, pero también pondera y cuenta las pequeñas historias que estuvieron detrás de cada uno de estos cincuenta hitos discográficos, que además son contextualizados y analizados con rigor. Me alegra que la salida de “Puedes ser tú” haya coincidido con la aparición de otras publicaciones sumamente valiosas, como “Sube el volumen”, editado por Ernesto Bernilla y Mauricio Flores, el nuevo libro de Pedro Cornejo (”Fuera de la capital), el volumen dedicado a Daniel F coescrito por Aldo Vela y Fidel Gutiérrez, el libro de Wilder Gonzáles Agreda consagrado a la escena experimental local y la colección de ensayos “¡Punk! Las Américas”, de Olga Rodríguez-Ulloa, Rodrigo Quijano y Shane Greene. Creo que todo ello expresa un renovado interés en el rock peruano y sus géneros adyacentes, que ahora son abordados desde perspectivas diversas y complementarias.

¿Qué tan difícil fue ponerse de acuerdo entre ustedes para decidir cuáles discos eran realmente esenciales?

FM: No nos basamos en un único criterio. Algunos fueron elegidos por su múltiple impacto en el desarrollo del rock en el Perú; “Primera Dosis”, de Narcosis, por ejemplo, que es un álbum (o casete) que no sólo marcó el inicio de una nueva estética musical, sino también el de una nueva forma de producción y distribución que marcaría al rock peruano por los siguientes treinta años. ¿Cómo no incluir un disco así, triplemente innovador?

Izquierda: el cassette de "Primera dosis" de Narcosis sigue siendo uno de los más emblemáticos de la escena 'subte' peruana. Este movimiento surgió en buena parte gracias al alcance de este formato. (Foto: iStock)

RC: En efecto, la selección respondió a diversos criterios y tuvo muchísimas idas y venidas, pero al final, superadas las inevitables desavenencias, creo que los 50 discos que son reseñados y las demás recomendaciones (entre ellas, diez álbumes lanzados a partir de 2020 y veinte recopilatorios igualmente esenciales) nos representan bastante bien.

FM: Otros discos fueron elegidos por ser ejemplos de excelencia en un estilo musical, como “2″ de We All Together, que es, en mi opinión, un disco bastante logrado de soft rock, excelente en el Perú o en cualquier país de América Latina. Otros discos fueron incluidos porque introdujeron a sus creadores en el inconsciente colectivo de los peruanos, como el debut de Pedro Suárez-Vértiz, quien, nos guste o no, fue el rockero peruano más popular de la historia.

Pedro Suárez-Vértiz, cantante peruano emblemático que falleció a los 54 años. / El Comercio

RC: Tratamos de ser lo más abiertos y expansivos que fuera posible, pero entre los elegidos también hay muchas ‘raras avis’ y discos que probablemente no hubieran sido incluidos en otros rankings o antologías dedicadas al rock hecho en el Perú. Y hay unos cuantos discos o grupos sumamente populares que no aparecen entre los 50 seleccionados y que, por cierto, nunca tuvimos la intención de incluir.

¿Hubo algún disco que les costó excluir? ¿Qué discos les hubiese gustado incluir si la lista fuera más amplia?

FM: Creo que sólo dos discos fueron motivo de disputa y acabaron no ingresando en la lista: “Lo Peor de Todo”, de Río, y “Perú Pueblo Imbécil”, de Insumisión. Es curioso, pero si uno lo piensa un poco, son dos discos tremendamente opuestos entre sí: uno representa el pop más radiable y otro el underground más disruptivo.

RC: Es cierto que hubo una prolongada discusión en torno a la inclusión de Insumisión y Río, dos actos perfectamente antagónicos, pero que reflejan también la apabullante diversidad de nuestra escena y de los géneros y estilos que nos propusimos abordar en el libro. Pero otros discos también fueron motivo de amables disputas, y de hecho algunos de ellos se mantuvieron durante largo tiempo en la selección hasta ser reemplazados (o quedar únicamente entre las “recomendaciones” que aparecen al final de las 50 reseñas). Algunos ejemplos: “Vudú”, de Jean Paul ‘El Troglodita’, “Tarkus”, de Tarkus, “El Retorno”, de Los Dolton’s, “Kúrsiles Romanzas”, de Daniel F, “Serranio”, de Frágil, “N”, de Luna; “Destino negro”, de Vaselina; y “Aguas de Marte”, de Moldes…

Las Amigas de Nadie, una de las reseñadas en el libro

¿Hay chance de hacer a futuro “Otros 50 discos esenciales del rock peruano”? ¿O de otro género de repente?

FM: Creo que ampliar la lista e incluir a otros cincuenta debilitaría la noción de “esencial” que el libro pretende defender.

RC: Sí, concuerdo con Francisco en que ampliar la selección le restaría solidez, pero eso no quiere decir que en un futuro se puedan añadir o reemplazar discos. No se trata, tampoco, de una elección que se pretenda canónica. La idea es que sea el punto de partida de una conversación que enriquezca a todos los involucrados. Con respecto a otras publicaciones similares dedicadas a géneros o ‘escenas’ específicas, como por ejemplo la electrónica o el metal, creo que se trata de una tarea pendiente pero necesaria. En mi opinión, “Madres”, de Sofía Kourtesis, es un álbum reciente absolutamente esencial que merece aparecer en un listado como el que propone “Puedes ser tú”. //

RECUADRO: FIEBRE DE LIBROS SOBRE ROCK EN EL 2024

1. Puedes ser tu: el rock peruano en 50 discos esenciales (Reservoir Books, 2024)

“Puedes ser tú” narra la historia del rock peruano a través de 50 discos cuidadosamente seleccionados por los periodistas musicales Raúl Cachay y Francisco Melgar Wong. Cada álbum, emblemático para distintas generaciones, es analizado en su contexto histórico y cultural, revelando su impacto en la evolución del género en el país. Con un enfoque enriquecido por la investigación y anécdotas sobre el proceso de grabación, el libro ofrece una perspectiva única sobre cada obra. Además, incluye apartados especiales: una selección de álbumes recientes y una lista de 20 recopilatorios clave. Más que un canon definitivo, es una invitación a dialogar y reflexionar sobre el legado del rock peruano.

2. Sube el volumen: rock y sociedad 1980 - 2019 (Octogono, 2024)

Este libro de ensayos ofrece un recorrido por el rock peruano de las últimas cuatro décadas, explorando en profundidad sus diversos circuitos. Desde el movimiento subterráneo de los años 80 hasta el fenómeno del chikipunk, sin dejar de lado la cumbia y su conexión con el rock, la obra analiza cómo estas escenas han evolucionado. Los autores, Ernesto Bernilla, Mariano Vargas (ganador del Premio Nacional de Literatura 2024 en la categoría No Ficción por Rock en el Agustino), Fabiola Bazo, Kamilo Riveros, Mauricio Flores y Gerardo Silva, destacan los esfuerzos de los jóvenes por superar limitaciones de infraestructura, equipos y permisos, para construir las vibrantes escenas que conocemos hoy.

3. Fuera de la capital (Contracultura, 2024)

En Fuera de la capital, el filósofo y escritor Pedro Cornejo dirige su atención a las escenas rockeras de 18 ciudades peruanas, explorando el desarrollo del género más allá de Lima. A partir de entrevistas con músicos, productores y figuras clave, el autor reconstruye las historias únicas de cada región, resaltando su diversidad cultural y musical. Cornejo analiza cómo las particularidades sociales y económicas de estas localidades han moldeado su producción artística. Este libro celebra el rock descentralizado, ofreciendo una ventana a cómo el género se adapta y evoluciona en diferentes rincones del país, sin perder su espíritu contestatario y creativo.

4. La hora del relevo (Contracultura, 2024)

“La hora del relevo” se centra en la trayectoria del músico peruano Daniel F, fundador de Leusemia y una figura clave del rock peruano. Escrito por los periodistas Aldo Vela y Fidel Gutiérrez, el libro ofrece una visión bastante abarcsantes de su carrera, desde sus orígenes hasta su impacto en la música peruana. Además de analizar su discografía, en la segunda parte, se profundiza en su biografía, explorando cómo sus experiencias han influido en sus letras y estilo musical. Este estudio no busca desmitificar al artista, sino comprender su relevancia cultural, resaltando por qué Daniel F sigue siendo un ícono para varias generaciones.