El resultado de todo esto es que cada vez hay menos técnicos de esta rama. La mayoría de ellos peinan canas ya, pero trabajo no les falta. “La verdad es que, a lo que era, la relojería se ha reducido a su mínima expresión”, se lamenta Gerardo Vásquez (62), con más de cuarenta años en el rubro y hoy al frente de su tienda El Hombre del Tiempo (Av. La Encalada 837, Tda. 18, Surco). “Desde el 2010, junto con otros colegas, debatimos mucho sobre el futuro de la profesión. La opinión de muchos compañeros es que esto no dará para tres años más, es como la época en que el auto reemplazó a la carreta, pero yo no creo eso. Para mí esto tiene para treinta años más. Hay mucha necesidad de usar un reloj en el brazo”, señala Vásquez, que además de relojería fina se ha especializado en la vertiente monumental, construyendo y colocando relojes en iglesias y torres de todo el país.

Antiguamente la carrera de relojero se impartía en centros técnicos. Esta hoy día ha desaparecido y solo se transmite de padres a hijos. Foto: Víctor Idrogo. © Victor Idrogo / Icónica / © Victor Idrogo / Icónica

Los relojes de pulsera son muy demandados por personal militar, médicos y enfermeras, por una cuestión de utilidad, señala el relojero. Y hay un público más: el nostálgico. “Es un cliente emocional. Son los que nos traen el reloj del papá, porque este falleció y arreglarlos es como si se sintiesen acompañados”. Un tercer público que nunca decaerá es el que usa su reloj a manera de adorno, para exhibir estatus o poder adquisitivo. “En el caso de la presidenta Boluarte, pienso que ella es una cliente de Rolex solo por presumir, porque cualquier otro reloj le da la hora igual. Pero uno de 10 mil dólares en el brazo te dice otra cosa de quien lo lleva”.

En Lince, en el jirón Ignacio Merino 2074, nos encontramos con otra relojería antigua, la de Marco Valencia (63), que abrió su negocio hace cuarenta años en este distrito. Valencia dice que pertenece a la primera promoción de Gamor que salió reparando relojes de cuarzo, que en los años 80 eran la novedad, como los Casio digitales, por ejemplo. Ya por entonces se pensaba que los relojes mecánicos suizos, los mejores del mundo, podían estar condenados ante el avance de los relojes baratos asiáticos.

Pero subestimaron la capacidad del ser humano para aparentar. “Luego, cuando llegaron los celulares, la gente decía: ‘Uy, ya nadie va a usar reloj. ¿Para qué, si ya tienes todo en el teléfono?’ Y bajo esa premisa, la carrera de relojero dejó de impartirse en los centros de estudio. Actualmente quedamos los viejos, los que pasamos esta profesión a los hijos”. Lo curioso es que gracias a los fabricantes de celulares, los relojes de brazo han tenido una segunda vida, por causa de los populares ‘smartwatches’.

Marco Valencia y a su hija Jazmín Valencia, maestros relojeros, él con más de 40 años de servicio que tienen su tienda en una galería de Ignacio Merino 2074. Él pertenece a la primera promoción de relojeros que aprendieron a reparar relojes de cuarzo. También sabe reparar Rolex. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

Como decía Valencia, al relojero ahora no le queda otra opción que transmitir sus conocimientos a sus hijos. En muchos casos, los jóvenes han aprendido de manera natural, al haber crecido rodeados de motores y engranajes. Es el caso de Jazmín Valencia (24), hija de Marco, quien lo ayuda en su tienda y se encarga de la parte administrativa, pero también sabe abrir relojes y repararlos. En el caso de Gerardo Vásquez, él ha instruido a su hijo, Gonzalo, de 19 años, en el arte de la relojería, y con los conocimientos de márketing digital del joven, han logrado una gran presencia en TikTok. “Para mí, eso es algo nuevo. Vengo de lo tradicional. Antes abrías una tienda y esperabas a que los peatones miraran y entraran. Ahora vienen con Google Maps en la mano, porque nos han visto en redes sociales”. //