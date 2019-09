Extranjeros que la rompieron en el Perú y nos quedamos con ganas de verlos en la selección

Los que pedían a Gabriel Costa -no creo que sean pocos- ya pueden estar tranquilos. El uruguayo nacionalizado peruano se ganó un lugar en la selección luego de los amistosos contra Ecuador (0-1) y Brasil (1-0). Jugó, metió, corrió y aportó. Lo mejor todo es que se le vio con unas ganas inmensas de jugar en Perú. Mejor que eso, imposible.

Recordemos lo que pasó con Lapadula: el staff de la selección viajó hasta Italia, se reunió con él, le dijeron que estaban interesados en convocarlo y él prefirió la selección europea. Pasamos de pedirlo por todos los medios y redes sociales posibles, a olvidarnos de él. ¿Alguien sabe algo de Lapadula ahora? Antes vivíamos pendientes de sus golazos en el Pescara de la Segunda División italiana.

Sin embargo, Ricardo Gareca siempre se ha mostrado abierto a la posibilidad de convocar jugadores naturalizados y el caso del ex Sporting Cristal demuestra que su decisión es acertada. Con él hemos sumado una arma de ataque en esa línea de volantes llegadores, que van detrás del '9', que suele proponer el 'Tigre' en sus alineaciones. Es rápido, potente, obediente en la marca y tiene gol. Por esa última cualidad podría robarle el puesto a André Carrillo en cualquier momento.

Así como Costa son varios los extranjeros que alguna vez pasaron por el Perú, llegaron sin un gran cartel, estuvieron buen tiempo, se encariñaron con el país (y viceversa), la rompieron en primera división y soñamos verlos alguna vez con la camiseta blanquirroja. Esto se dio en el caso del extremo derecho, pero en otros no sucedió por diferentes motivos: no se nacionalizaron, les faltó estar más tiempo en el Perú o estaban naturalizados pero simplemente no los convocaron. En la galería de arriba hacemos el recuento de quiénes fueron esos futbolistas. ¿Te acuerdas de alguno más?