Como ocurre en tiempos de distanciamiento y videollamadas, el encuentro con Rosalía se hace vía un enlace por correo a la plataforma Zoom. A hora puntual, un grupo de periodistas de Latinoamérica se miran las caras hasta recibir el saludo de una Rosalía que aparece diminuta en una pequeña ventana del monitor, sonriente y en su versión más sencilla y casual, como estos tiempos caseros imponen. Viste de blanco o gris claro, no se llega a distinguir bien, y lleva las uñas largas. Como si fueran un arma blanca.

La pandemia la ha tenido confinada en Miami, en casa de su manager, pero trabajando en singles y en un próximo proyecto discográfico en largo sobre el que aún hay mucho misterio. El sucesor a El Mal Querer (2018), ese bombazo de flamenco fusión que la valió la aclamación universal y cinco Latin Grammys está todavía en cocción y agarrando forma. Pero igual da algunas pistas de cómo podría ser.

La artista ha lanzado este 2020 tres singles (Juro qué, Dolerme y TKN) aunque se desconoce aún si formarán parte de su tercer disco o no. El último lo trabajó con el rapero Travis Scott y vio la luz en junio, un poco demorado porque, como ella mismo dijo, no tenía mucho sentido soltar un tema bailable cuando el mundo seguía cerrado. En su lugar, publicó en abril la balada Dolerme, cuyo mensaje tenía más que decir sobre el duro momento que se vivía en el mundo.

TKN nos ha traído a la catalana de 26 años en su faceta más urbana y reggaetonera aunque sin alejarse de la semilla del flamenco, ese “cante jondo” de versos partidos que es un gen gravitante en su ADN musical. “Creo que porque estudié flamenco diez años con mi maestro, Chiqui [de la Línea], es algo que no puedo abandonar. Es que ni así quisiera. Es una gran referencia. Bebo de muchos estilos diferentes pero el flamenco siempre estará ahí”, le dice a Somos en su turno.

Más adelante se muestra sorprendida con la pregunta de una colega sobre una posible comparación entre ella con la figura de Camarón de la Isla, el genio innovador del flamenco en el siglo XX. Rosalía no puede ni terminar de leer la pregunta. Necesita responder ya. “Camarón de la Isla solo hay uno. Como él, ninguno. Creo que fue muy valiente en la manera en la que hizo su música. Intento romper esquemas en un género que estaba muy codificado, como el flamenco. Y al que no lo conozca lo invito a que descubra sus discos y su voz que es mágica”.

Sobre su próximo proyecto, Rosalía Vila Tobella responde lo justo para mantener el interés sin irse de boca. Sin fecha de entrega aún, cuenta que podría tener más colaboraciones con otros músicos que sus dos discos previos. Y podría incluir otro tema con ARCA, la inescrutable artista venezolana que ha publicado uno de los mejores discos en lo que va del año, con apoyo de Rosalía (quien canta en el track “KLK”).

También confiesa que su nuevo material sería distinto pues lo estaría preparando básicamente sola, se entiende que por la pandemia. “Se pueden sacar cosas muy interesantes cuando escribes o produces solo. Honestamente a mí, por gusto, prefiero hacerlo en equipo porque es más divertido, no por otra cosa. Las mejores canciones, lo quieras o no, la mayoría de veces han sido un diálogo entre artistas o aunque sea con las personas que tienes a tu alrededor”.

En preguntas más distendidas no duda en enseñar sus uñas en la cámara cuando le preguntan por la característica de styling que más la define. “Yo no tengo asesores, voy como yo quiero”, dice. También torea una pregunta sobre su soltería y se despacha sobre la mentada dificultad para entender su fraseo. “Ahí peco. Para mí lo importante es el sonido. Si la voz tiene una textura especial, un algo, esa es la toma que elijo aunque no esté perfecta la dicción. Yo sé que esto no es muy comercial”, reconoce.

La revolución de Rosalía no es solo musical o de estética. Hay mucho de libertad, pasión y fuerza femenina en su mensaje. Sabe que el papel de las mujeres en la industria está cambiando y que podría cambiar más aún. “Al principio siempre me veía rodeada de hombres en el estudio, o cuando iba a una reunión con el sello. Yo decía, qué raro, ¿dónde están las mujeres ingenieras, las productoras? Hasta tuve que hacer un research por internet. Me encantaría que eso cada vez vaya cambiando más, porque si que cada vez las mujeres tenemos más fuerza y visibilidad pero no es suficiente. Definitivamente no es suficiente”. //

