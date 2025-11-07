Un encuentro divino con Rosalía: los secretos de Lux, el cajón peruano, sus ganas de visitar el país y más en una entrevista desde Ciudad de México

Escucha la noticia
Un encuentro divino con Rosalía: los secretos de Lux, el cajón peruano, sus ganas de visitar el país y más en una entrevista desde Ciudad de MéxicoResumen generado por Inteligencia Artificial
En apenas tres días, tuvimos la suerte de vivir tres encuentros caídos del cielo con Rosalía. El primero de ellos fue con su voz en las oficinas de Sony Music en Lima, donde un grupo reducido de periodistas asistimos a escuchar en exclusiva su nuevo disco, “Lux”, una experiencia más cercana a una liturgia que a una presentación musical. Con el primer acorde, quedó claro que estábamos ante una artista que volvía a reinventarse: este álbum, que prescinde del sonido urbano de su anterior trabajo, reúne 18 piezas en las que Rosalía canta en 13 idiomas —desde el chino mandarín al hebreo y el latín—, tejiendo un relato que oscila entre lo divino y lo terrenal. Es su manera de rendirle devoción a la música, a través de una monumental obra que al principio muestra su retorno al flamenco, pero que luego nos lleva por un viaje inmersivo donde la ópera, el góspel y lo pop se entrelazan, tal y como se escucha en “Berghain”, su primer sencillo promocional.