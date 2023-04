“Este es mi trabajo, mi identidad y la identidad de mi gente. Lo vi una vez y sonreí, dos veces y sonreí, pero tuve suficiente. Esto no está bien y estoy llamando a la acción pronto”, fue su reacción seguida de más comentarios con mucha molestia hacia el youtuber acusándolo de no pedir autorización y exigiendo los créditos correspondientes. “Él ganó dinero con mi trabajo, y no me pagó ni me acreditó”, declaró en exclusiva para El Comercio. “Esta persona no le pidió permiso a nadie para hacer esto. Robó todo mi trabajo, el concepto, las identidades de mis bailarines, quienes están molestos, estafados y tristes. Ahora tenemos que controlar el daño”, aseveró.

El famoso coreógrafo de Rosalía, Mecnun Giasar (Majnoon), mostró su descontento y anunció que tomará acciones legales contra el creador de contenidos peruano iOA.

Ante esta polémica solicitamos a iOA vía WhatsApp sus comentarios, pero se abstuvo de declarar. Sin embargo, el youtuber publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram defendiendo su posición: “La vida da vueltas y es increíble toda la agresividad que puede recibir un fan por hacer algo bonito por un artista. En el video del making-of verán todos los créditos porque claro que los hemos hecho. No porque me amenazan, sino porque valoro el trabajo de los artistas que acompañan a Rosalía (...) Yo no gané ni un centavo de esto. Tengo más de 60k (60 mil) dólares de deudas por pagar que iré pagándolas los meses que vienen. No he monetizado por esto”, sostuvo en Instagram. Además, el video de la primera fecha de su presentación fue eliminado de YouTube tras un reclamo de Sony y, actualmente, se encuentra publicado en su página de Facebook.

El youtuber se defendió en sus redes sociales. / Captura de Instagram

En medio de estas idas y vueltas, consultamos con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para vislumbrar, en términos generales, de qué hablamos cuando se habla de la copia de una obra: “Por ‘copia’ en el ámbito del derecho de autor se entiende toda reproducción o duplicación de la obra, para lo cual debería contarse con la autorización del autor, caso contrario sería una infracción sancionable, incluso con multa”, sostiene la Dirección de Derecho de Autor (DDA) del Indecopi.

¿Y en el caso de una parodia? Dice la DDA: “El concepto de parodia constituye una manera de uso de la obra de un autor con fines, digamos, burlescos. La parodia constituye una excepción a la regla general de que, para utilizar la obra de alguien, hay que pedirle autorización a su autor. Esto es así, por cuanto lo que se quiere garantizar es el tema de la libertad de expresión de quien hace la parodia. Pero eso sí, la ley de derecho de autor pone como requisito para la parodia, que en esta no se genere confusión con la obra original, esto es que, por ejemplo, el público se dé cuenta fácilmente que se trata de una parodia”.

La DDA deja claro que las obras coreográficas y el vestuario o creaciones de moda en general (estas últimas consideradas como “obras de arte aplicado”) “sí son protegibles por el derecho de autor, debiendo cumplir con el requisito de ser originales”, agregan. “Es importante señalar que, en el campo del derecho de autor, la protección de las obras no está supeditada al registro. El registro es facultativo”.

La crónica del concierto que enfureció a Mecnun Giasar

Ioanis, iOA o Ioalía son los nombres del creador de contenido peruano que ha dado la vuelta al mundo. Su imagen ha aparecido en medios de comunicación insospechados de América, Europa y Asia, por una hazaña propia de un fan extremo: recrear desde cero, en Lima, el espectáculo del Motomami World Tour de la cantante española Rosalía. Tras verlo de cerca en Nueva York, el show de la intérprete de “Bizcochito” caló tanto en la retina de iOA –y en su corazón– que, al ser el Perú excluido del Motomami World Tour, creó una imitación perfecta del mismo concierto en vivo, con alta calidad de sonido, imágenes, cuerpo de baile, coreografías, maquillaje, camarógrafo y un mar de seguidores (más de 3 mil almas por fecha) en el anfiteatro del Parque de la Exposición.

En el camerino, en la segunda fecha de presentación del Miji Show. / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

Su puesta en escena se viralizó de tal manera que llegó a los ojos de la misma Rosalía quien tuvo una inesperada reacción: “Dimensión paralela desblokeada”, posteó junto a un emoticón de sorpresa y shock. El mundo de iOA y su equipo cambiaría rotundamente desde ese instante. Como era de esperarse, la explosión en las redes provocada por el Miji Show (el nombre del espectáculo de iOA), no podía quedarse en esa sola fecha, el 3 de marzo. Sus seguidores pidieron más y fueron complacidos. La segunda fecha fue el 24 de marzo y Somos estuvo presente.

¡Chica, qué dices!

Después de cinco meses de una preparación intensa para lograr imitar a la perfección el espectáculo de Rosalía, problemas técnicos superados y hasta lesiones físicas, iOA y unas 150 personas involucradas sintieron la satisfacción de haberlo entregado todo en dos presentaciones sin precedentes elaboradas por un creador de contenido en el país.

Ioanis Patsias se formó como economista dejando su carrera para dedicarse a la creación de contenidos para redes sociales. / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

El concierto comenzó con la introducción de jazz de “Saoko” que se escuchaba en sintonía con los gritos desesperados de los asistentes de distintas edades. Ocho impecables bailarines (los motopapis) aparecieron con cascos fluorescentes y con ellos una sorprendente Ioalía (Ioa + Rosalía) de 1,90 de altura, vestida con uno de sus trajes más icónicos, el azul con rayas negras similar al de una colegiala.

Comenzó el ‘lip sync’ sobre las 9 de la noche, así como la impresionante coreografía de cuerpos, luces, pantallas, sonidos y locura. “¿Qué ha sido lo más difícil de toda esta producción?”, le preguntamos a Ioanis en el camerino tres horas antes de su presentación, mientras cuatro manos no dejaban de maquillarlo y peinarlo con la peluca negra y lacia ya puesta. “Engranar todas las partes y alinearnos, inspirarnos y motivar a todos a pesar de no saber qué pasaría. Nos hemos rodeado de los mejores”, nos dice un iOA tranquilo con la confianza de haber elaborado una producción que lo tiene satisfecho y evolucionado, “como si fuésemos pokemones”, dice él.

El humor es parte de su personalidad, de sus contenidos y, por supuesto, lo fue del Miji Show. “Nos han dejado en el siguiente nivel. Esta segunda fecha nos ayudará a tangibilizarlo porque la primera casi no se sintió real, todo fue muy rápido. Estamos en un momento de perfeccionar y celebrar”.

Los fanáticos de iOA asistieron al show durante dos fechas en el Parque de la Exposición. / Haus of Ioa

Habiendo logrado dos conciertos y siendo el video más caro y complejo de su vida, ¿hacia dónde apunta iOA profesionalmente?: “Tengo ganas de hacer shows, ya sea música propia, circo o festivales. Me va a quedar el ‘bicho’, eso lo sé, algo en mí ha cambiado, un chip se ha activado”, recalca con mucha ilusión en el futuro, quizá la misma del iOA adolescente que se escondía en casa a recrear los conciertos de Britney Spears sin imaginar, ni por un segundo, que lo lograría con Rosalía. Ioanis, iOA o Ioalía pasó de ser un creador de contenidos de mucha calidad (con más de 1 millón de seguidores en TikTok) a convertirse en este fenómeno creativo e imparable de las redes sociales. Sus seguidores se lo agradecen, la emoción en sus rostros al verlo de cerca lo comprueba. //