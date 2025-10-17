Del casete al podcast: la historia detrás de Rosita Producciones, el mítico sello musical que vio nacer a estrellas de la música como Rossy War y ahora la rompe en YouTube

La fundadora de Rosita Producciones junto a José Quiroga de la agrupación Agua Marina, afectada por la violencia y las extorsiones. / Rosita Producciones

Para tener una idea, esta empresa familiar ha trabajado con joyas musicales del país, entre ellos los norteños Grupo 5 (con el papá, Elmer Yaipén), Armonía 10 y Corazón Serrano; los juveniles fueron La Joven Sensación y Skándalo; pero también Agua Bella con Marina Yafac, Chacalón Jr, Grupo Guinda, Los Shapis, Grupo Néctar, Los Mirlos, Ada Chura y una innumerable cantidad de agrupaciones y artistas. Han perdido la cuenta. La productora apostó por muchos de ellos desde sus inicios, antes de alcanzar la popularidad, como con Rossy War, la artista con la que comenzó esta carrera musical.

El cofundador de Rosita Producciones, Willy Rojas, Carlos T., Rosita Arango y Johnny Orosco, fallecido fundador del Grupo Néctar. / Rosita Producciones

Escuchar al pueblo

Como muchos comerciantes de este país, Rosita Arango también fue informal. Comenzó vendiendo electrodomésticos en las calles de Mesa Redonda hasta que encontró en la venta de grabadoras un público interesante. “Siempre me ha gustado convencer a las personas para que lleven un producto. Ofrecía cosas confiables, y para que me compren mis grabadoras se las probaba con un casete de la música que me gustaba”, explica. Rosita escuchaba de todo en su puesto ambulante. Por intermedio de su hijo Willy, un día llegó un hombre que la hizo escuchar un casete con una voz que no conocía: era la ronquita de la tecnocumbia, Rossy War. “Me gustó mucho. Me dejó dos cajitas de casetes que se vendieron rápidamente. Yo solo sabía que ese hombre se llamaba Tito Mauri”. Al darse cuenta de que desde ese punto estratégico podían promocionar las canciones y vender casetes, Rosita y su hijo Willy apostaron por grabar a Rossy War y más artistas.

El primer episodio de "Kumbiera Podcast" tuvo como invitada a Rossy War, representante de la tecnocumbia y con quien comenzó Rosita Producciones. / Rosita Producciones

Era un trabajo de hormiga. Formalizaron, tuvieron un logo, diseñaban y fotocopiaban las etiquetas de los casetes y tenían que cortarlas y pegarlas manualmente. “A veces, me quedaba toda la noche cortando con una Gillete los agujeros de los casetes”. Poco a poco fueron creciendo. Organizaban conciertos y los grababan en vivo, gestionaban presentaciones de los artistas en la televisión y radio, distribuían la música en todas las regiones y llegaron fuera del país. Parte importante dentro de su estrategia era que todos los grupos mencionen a Rosita Producciones en cada canción. De esta manera, este sello quedó impregnado en la memoria de la gente, tanto que Rosita Producciones era casi parte de la letra, como en el “Tic Tic Tac” de La Joven Sensación.

1994. Rous Condori en los brazos de su madre, Rosita Arango, en el stand de la galería Mesa Redonda N° 1000. Actualmente, tienen su archivo en el Centro de Lima y atienden con cita. / Rosita Producciones

Rosita Producciones ha pasado por todos los formatos fonográficos: el casete, el CD, el DVD, el Blu-ray, el MP3. Cuando apareció YouTube, fueron los pioneros en subir sus videos, así como en Facebook.

No se quedan atrás. Aunque ya dejaron de realizar grabaciones, este 2025, la hija menor de Rosita Arango, Rous Condori (o Rous de la Rous), está liderando un nuevo proyecto. A sus 31 años, y luego de haber crecido en la tienda musical, entre giras y artistas, hoy es la conductora del programa “Kumbiera podcast”, un espacio de entrevistas que revive las historias de las estrellas musicales del sello y da visibilidad a los nuevos talentos, fiel al espíritu de la empresa familiar.

Madre e hija ya están poniendo todo el punche en el nuevo proyecto de entrevistas online "Kumbiera Podcast". / © Victor Idrogo / Icónica

“Creemos que la música no solamente es para vender, sino que es parte de nuestra historia e identidad peruanas, y también de una identidad más grande, más emocional”, refiere Rous. “Si llevamos la historia de estos artistas que han crecido en el sello al mundo virtual, se puede llegar más lejos. Es la ventaja de un podcast”. Hasta el momento, han publicado tres episodios que se pueden encontrar completos en YouTube.

El primero es con Rossy War, el segundo con Ruth Karina y el tercero con Los Mirlos. Rosita Arango participará en algunos capítulos con su cuota de memoria para los datos curiosos y anécdotas. Al igual que Rosita Producciones, desde el podcast se trabaja con aliados y eventos para posicionar el programa más allá de la virtualidad: “Estamos con LETO Studios, participando en ferias, aliados con Nación Chicha y divulgando el podcast a través del ‘merchandising’. También promocionamos a artistas y músicos emergentes, tal como en nuestros inicios”, sostiene la conductora.

Todo comenzó con los casetes. En la imagen, solo una muestra de las grabaciones del sello como Rossy War, Agua Marina, Grupo Néctar, Armonía 10, Grupo 5 y lo mejor de la cumbia y música tropical del país. / © Victor Idrogo / Icónica

Sobre la vulnerable situación de nuestros artistas ante los atentados y extorsiones, nos comenta que es un problema que se viene gestando hace tiempo y se debió controlar en su momento: “Quizá ahora se conocen más estos casos, pero la violencia en la industria de la música popular ha estado siempre. Hay casos de extorsión desde hace muchos años. A este nivel, la situación ha empeorado. Nuestra posición es apoyar todos los comunicados que emitan los artistas y estar siempre con ellos”, afirma Rous con la misma sensibilidad y empatía que ha compartido junto a su madre y sus hermanos Willy y Ricardo en esta empresa imparable, liderada por una migrante que supo luchar para crecer en la música popular peruana. La misma que tanto le gusta escuchar y que la hace feliz. //